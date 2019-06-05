2019-06-05T12:33:28+03:00
Общество

Молодо и весело

В областном центре наградили победителей областного фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2019».
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
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На площадке Дворца спорта «Юбилейный» прошёл гала-концерт областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенческая весна-2019», организованный при поддержке администрации региона. Губернатор Алексей Островский вместе с супругой посетил мероприятие и наградил лучшие творческие коллективы.

Напомним, в начале марта во время приёма граждан к главе региона обратилась инициативная группа студентов смоленских вузов с просьбой о содействии в проведении фестиваля «Студенческая весна». Идея ребят заключалась в том, чтобы сделать его значимым праздником для всего студенчества региона. Алексей Островский пообещал бесплатно выделить площадку для праздника, посодействовать в приглашении музыкальных коллективов и в случае необходимости решить другие оргвопросы.

Благодаря патронату губернатора финал «Студенческой весны» в этом году прошёл на базе Дворца спорта «Юбилейный», а хедлайнерами гала-концерта фестиваля стали известный рэп - исполнитель Кравц и топовые российские ди-джеи Slider&Magnit. По оценкам организаторов, главный студенческий праздник посетили около 3 тысяч человек.

А участие в нём приняли 300 студентов из 19 образовательных организаций: 9 высших и 10 средних специальных учебных заведений Смоленщины. Ребята соревновались в 6 творческих направлениях: «музыкальное», «танцевальное», «театральное», «оригинальный жанр», «видео», «журналистика».

- Дорогие ребята! Я рад всех вас приветствовать во Дворце спорта «Юбилейный»! – обратился к участникам торжества Алексей Островский. - Когда мы шесть лет назад строили этот комплекс, очень хотели, чтобы здесь в том числе проходили и такие мероприятия. Студенческие годы - это замечательная и весёлая пора в жизни каждого человека, это потрясающие эмоции, встречи, новые ожидания. И я очень рад, что смоленская молодёжь, студенты благодаря таким фестивалям получают новые возможности для самореализации, для хорошего времяпрепровождения. Сейчас посмотрим, какие номера подготовили ваши сверстники, ну а потом, надеюсь, вы хорошо проведёте время на дискотеке с участием популярных диджеев из Смоленска и Москвы. Надеюсь, что первый блин вышел не комом, и мы каждый год будем повторять эти фестивали. Желаю всем хорошего настроения!

Губернатор вручил статуэтки победителям, удостоенным «Гран-при» фестиваля-конкурса «Студенческая весна». Ими стали Смоленский педагогический колледж (среди профессиональных образовательных организаций) и Смоленский государственный университет (среди учебных учреждений высшего образования). Также звания лауреатов I, II и III степени были удостоены 66 солистов, дуэтов и творческих коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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