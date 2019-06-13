Больницы будут построены

Кроме новых зданий для детской областной больницы и онкологического диспансера, на Смоленщине планируется возвести лечебно-диагностический корпус областной психиатрической больницы.

Слово и дело

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский обсудил с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой строительство новых зданий для крупных областных учреждений здравоохранения.

Вопрос о возведении нового корпуса для областной детской больницы и здания онкологического диспансера уже поднимался ранее. На встрече Татьяна Голикова подтвердила: достигнутые ранее договоренности в силе и содействие в финансировании этих строек из средств федерального бюджета будет оказано.

- В рамках рабочей встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой мы вновь вернулись к вопросу о необходимости строительства в Смоленске нового корпуса областной детской клинической больницы и нового онкологического диспансера, - прокомментировал Алексей Островский, рассказывая об итогах общения с вице-премьером. - Татьяна Алексеевна подтвердила свою позицию, позицию федеральных ведомств и правительства, в целом, о необходимости поддержки инициативы администрации региона по строительству данных учреждений и вновь подтвердила все те поручения в части выделения денежных средств, которые ранее были даны профильным министерствам. В частности, в случае с новым онкологическим диспансером дано поручение предусмотреть в федеральном бюджете денежные средства на строительство этого учреждения в период с 2021 по 2023 годы. В случае с новым корпусом областной детской больницы – с 2020 года на период 2020-2022 годов.

Инициативу поддержали

Ещё одной из ключевых тем встречи стала необходимость возведения нового лечебно-диагностического корпуса областной психиатрической больницы, расположенной в посёлке Гедеоновка. Она является одним из старейших и крупнейших лечебных учреждений этого профиля в стране. Корпуса были построены ещё в 1902-1905 годах, и на протяжении этого времени там ни разу не проводился капитальный ремонт. Поэтому сейчас помещения больницы не соответствуют современным санитарным требованиям и нормам. В регионе остро ощущается необходимость строительства нового корпуса больницы, рассчитанного на 290 коек.

- Также я посчитал необходимым, в том числе, попросить Татьяну Алексеевну Голикову о поддержке строительства нового корпуса Смоленской областной психиатрической больницы в поселке Гедеоновка, поскольку объект, который используется сейчас для оказания медицинских услуг, нельзя назвать пригодным для проживания в человеческих условиях, - отметил глава региона. - В этом смысле я благодарен Татьяне Алексеевне, что она поддержала инициативу администрации региона и также дала поручение профильным министерствам и ведомствам учесть в бюджетах 2021, 2022 и 2023 годов денежные средства на строительство нового корпуса областной психиатрической больницы.

Губернатор сообщил, что работа по подбору земельных участков уже идёт, а из регионального бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации, чтобы уже со следующего года начать строительство нового корпуса областной детской больницы, а с 2021-го – приступить к строительству нового онкологического центра.

Вернувшись из столицы, Островский дал поручение и о выделении средств на разработку проекта нового корпуса областной психиатрической больницы, а также о подборе земли для здания.