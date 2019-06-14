2019-06-14T11:04:46+03:00
Происшествия

Осужден организатор полета Качиньского в Смоленск

Бывший глава канцелярии премьер-министр Польши Томаш Арабский получил 10 месяцев лишения свободы
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ФОТО: РИА Новости.ФОТО: РИА Новости.
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Осужден организатор полета Качиньского в Смоленск бывший глава канцелярии премьер-министр Польши Томаш Арабский, передает РИА Новости. Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Напомним, самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. За ненадлежащую организацию этого рейса на скамье подсудимых находится Арабский и несколько его подчиненных. Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших.

Суд признал доказанной вину Арабского в том, что организовывая полет президента Польши в Смоленск в 2010 году, он «с 16 марта по 10 апреля не выполнил своих служебных обязанностей». Ранее прокурор в ходе рассмотрения дела Арабского заявлял, что самолет Ту-154 не должен был приземляться на смоленском аэродроме, а также отмечал, что у польских пилотов якобы не было актуальной документации аэродрома, в том числе посадочных карт.

Прокурор просил для Арабского 1,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 4 года.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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