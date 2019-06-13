Социальная помощь на селе

Во время рабочей поездки в Тёмкинский район, проходившей в преддверии Дня социального работника, Алексей Островский побывал в отделении социальной помощи № 7 Вяземского комплексного центра социального обслуживания населения в посёлке Тёмкино, где поздравил сотрудников с их профессиональным праздником.

По суше и воде

В этом отделении социальной помощи более 140 граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 50 лет и старше получают медицинскую, психологическую, правовую и бытовую помощь.

Сейчас в учреждении трудятся 22 социальных работника. В их числе – Наталья Титова, которая обслуживает на дому семь человек из деревень Булгаково и Ильино. Стоит отметить, что в период половодья ей приходится добираться до своих подопечных, живущих в труднодоступных населенных пунктах, переплывая через реку Воря на моторной лодке.

За добросовестный труд и высокопрофессиональное исполнение должностных обязанностей Наталья Титова была удостоена Благодарственного письма губернатора Смоленской области, которое Алексей Островский вручил ей лично и поздравил с Днем социального работника.

- Я хотел бы с вами пообщаться, Наталья Владимировна, поскольку знаю, в каких непростых условиях вы работаете. Честно говоря, не зря проделал путь из Смоленска сюда, в Тёмкино, поскольку на таких людях как вы и держится вся социальная служба региона. Знаю, что и в непогоду вынуждены добираться до отдаленных деревень, в том числе, на лодке, ведь там ждут вас пожилые люди, - сказал губернатор Алексей Островский.

Проблемы глубинки

Губернатор поинтересовался, с какими трудностями приходится сталкиваться социальной службе в Тёмкино, и какая нужна помощь.

- У нас, социальных работников, возникают трудности с покупкой продуктов питания и товаров пер- вой необходимости для наших подопечных, так как частные автолавки отказываются выезжать в отдаленные населенные пункты, а в тех магазинах, которые работают, - не большой ассортимент продукции, - ответила Наталья Титова. - Некоторые пожилые люди по состоянию здоровья не могут выезжать за покупками в районный центр.

- Наталья Владимировна, я вам обещаю, что, конечно, мы сделаем все, чтобы автолавка работала, поскольку это – единственная возможность для населения и пожилых людей, в первую очередь. Передайте подопечным, пожалуйста, чтобы не волновались, - сказал губернатор.

Наталья Титова также рассказала, что в настоящее время в деревне Ильино нет фельдшерско-акушерского пункта, куда бы местные жители могли обращаться за медицинской помощью.

- Я обязательно дам поручение своим подчиненным изучить возможность решения данного вопроса. Потому что есть нормативы, по которым на определенное количество населения могут такие службы создаваться. Мы в том или ином виде решим оба этих вопроса, и я приеду вам об этом сообщу, - резюмировал Островский.