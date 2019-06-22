На Покровском мемориале простились с неизвестными солдатами

«На караул!», - громко и отчетливо звучит команда офицера. Штыки взымаются вверх, в воздухе раздаются три громких выстрела. Такую дань памяти отдают тем, кто внёс свою лепту в защиту Отечества, тем, кто жертвовал всем ради светлого будущего страны. Имена их неизвестны. Известно одно – они погибли с оружием в руках, сражаясь за родную землю.

Перед тем, как прах солдат был погребен на Покровском мемориале, состоялась церемония прощания. Сотни людей - военнослужащие, руководители области, ветераны и студенты пришли проводить в последний путь защитников Отечества.

Региональное отделение партии «Единая Россия» уделяет особое внимание патриотическому воспитанию, увековечиванию памяти героев. Уже не первый год в Смоленской области активно реализуется партпроект «Связь поколений». Смоленские единороссы – непосредственные участники памятных мероприятий.

- Акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби, уже не первый год проходит в разных уголках Смоленской области. Каждый раз мероприятие приобретает различный формат, - рассказала координатор регионального партпроекта «Единой России» «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских. - Совместно с отрядом «Доброхоты» мы приводили в порядок Сквер возле памятника писателя Бориса Васильева, а также делали театрализованное представление. В последующие годы организовывали большую встречу с родственниками погибших солдат, устанавливали памятник в Рославле. В этот раз мы посвятили мероприятие защитникам города Смоленска. Эти солдаты участвовали в боях, и после отступления нашей армии оставались лежать на тех местах, где погибали. Поэтому их находят на разных улицах и окрестностях города.

Среди восьми неизвестных имен – генерал. Его фамилию так и не удалось установить. Определить воинское звание помог лишь мундир. Усилиями поисковиков, путь к захоронению, который бойцы и командир проделывали длиной в 78 лет, был наконец-то завершен.

- На Смоленщине нет семьи, которую бы не коснулась война. День памяти и скорби напоминает нам о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы Отечество. Наш с вами долг – хранить память о великом подвиге предков, - обратился от имени жителей Заднепровского района к собравшимся генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Надежда» Валерий Леонов, оказавший помощь в организации захоронения.

Уже долгие годы бойцы поисковых отрядов занимаются раскопками на территории Смоленска и Смоленского района. По их словам, с каждым разом хоронить всё меньше солдат не получается.

- Их еще очень много лежит на своих позициях, там, где они приняли свой последний бой. От лица всех поисковиков я хочу сказать, что мы будем продолжать нашу работу, пока останки всех солдат не найдут покой, - отметил командир поискового отряда «Честь и долг» Вячеслав Прохоренко.

Траурная церемония продолжилась отпеванием погибших воинов протоиереем Храма Святого Меркурия Смоленского Владимиром Дмитриевым.

Останки защитников Отечества были погребены в братскую могилу. Завершилось мероприятие возложением цветов и торжественным прохождением почетного караула.