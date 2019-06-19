2019-06-20T07:08:11+03:00
Общество

Национальный калейдоскоп

В ЦПКиО «Лопатинский сад» прошёл областной фестиваль «Смоленщина многонациональная – национальный калейдоскоп», приуроченный к празднованию Дня России.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-службы обладминистрации.ФОТО: пресс-службы обладминистрации.
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В мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский. Главная цель фестиваля – развитие толерантности и активизация национально-культурной жизни региона.

На многонациональной и многоконфессиональной смоленской земле соединились традиции и культуры около 130 национальностей. Среди них - русские, белорусы, украинцы, татары, евреи, латыши, поляки, армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики, гагаузы, даргинцы, лезгины, сирийцы, афганцы, турки, греки... Всех их связывает любовь к Смоленщине и крепкая дружба. Поэтому сфера межнациональных отношений является одним из приоритетных направлений работы администрации области.

Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная культурная программа с участием творческих коллективов муниципалитетов. Кроме того, все желающие смогли продегустировать блюда национальной кухни, послушать концерт колокольного звона, а для самых юных работали интерактивные площадки.

Губернатор Алексей Островский приветствовал гостей и участников фестиваля:

- Я всех вас от души поздравляю с главным праздником нашей страны – с Днём России! Желаю, чтобы все испытали те эмоции и ощущения, ради которых пришли сюда, увидели многонациональную Смоленщину - она ярко представлена сегодня на подворьях муниципальных образований и национальных общественных организаций нашей области. Всем хорошего настроения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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