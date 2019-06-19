Предмет гордости и место для досуга

Вопросы, возникающие в связи с реализацией проекта, обсудили на заседании профильной рабочей группы, состоявшемся в администрации Смоленской области под председательством губернатора Алексея Островского.

Напомним, что на протяжении последних лет регион не раз обращался в Министерство культуры с просьбой оказать содействие в реконструкции крепостной стены. В 2018 г. памятник передали в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В ноябре прошлого года после рабочей встречи с губернатором Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал обращение администрации области и принял решение выделить на проведение реставрационных работ 1,3 млрд руб. из средств федерального бюджета. В апреле 2019 г. в Москве Алексей Островский обсудил основные вопросы реставрации Смоленской крепости с руководителем АУИПИК Василием Стойковым. Диалог продолжился на совещании в Смоленске, в котором приняли участие и другие заинтересованные специалисты.

- Уже неоднократно сообщалось о том, что мы приступаем к большому крупномасштабному проекту по реставрации Смоленской крепостной стены, - отметил Василий Стойков. - В настоящее время, к сожалению, значительная часть крепости утрачена, но это не уменьшает её уникальности - Смоленскую крепостную стену можно считать самой крупной в Европе. Как вы знаете, она окружает исторический центр Смоленска и поэтому может стать неким туристическим кластером, можно сказать, туристической тропой для всех жителей города и его гостей.

Реставрацию планируется выполнить в два этапа. Первый, связанный с разработкой концепции проекта и консервацией некоторых участков, пройдёт уже в 2019 г. Второй этап – это непосредственно выполнение ремонтно-реставрационных работ в 2020 г.

Добровольцы в помощь

Стойков отметил, что крепость может стать базой для практики студентов профильных специальностей (архитекторов, реставраторов и др.), ежегодных слётов волонтёров, научной работы для российских и зарубежных учёных, занимающихся исследованием и сохранением объектов культурного наследия.

В 2018-19 гг. Смоленская крепостная стена уже стала центром притяжения для добровольцев, желающих помочь в её сохранении.

Начальник территориального управления АУИПИК по Смоленской области Андрей Рожков рассказал, что с сентября прошлого года в Смоленске проводится волонтёрский субботник День крепости:

- Мы придумали формулу, её даём ребятам – студентам, школьникам, которые приходят к нам: «Профессионал – это тот, кто точно знает, чего делать нельзя». И эту формулу они соблюдают беспрекословно, им это нравится. В течение десяти месяцев мы провели 10 субботников, и за это время у нас не было ни одного серьёзного происшествия. У нас запланировано, что с 24 июня около 20 студентов вторых-третьих курсов худграфа СмолГУ смогут выйти на производственную практику на Смоленскую крепостную стену.

Техника безопасности

- Слава богу, что за 10 месяцев не было ни одного чрезвычайного происшествия, но до этого, когда там никакие волонтёрские работы не проводились, было несколько смертельных случаев. Кто будет отвечать, если произойдёт ЧП? - заметил губернатор. - Меня этот вопрос волнует. Важнее всего - жизнь человека.

Василий Стойков рассказал, что АУИПИК уже разрабатывает порядок организации работы с волонтёрами. Документ уже в целом подготовлен, но некоторые нюансы, особенно не прописанные в законодательстве, требуют детальной проработки. Руководитель АУИПИК также добавил, что планируется установить систему видеонаблюдения, которая поможет контролировать соблюдение правил при работе на стене, в дальнейшем у памятника появится охрана, которая будет в том числе отслеживать работу добровольцев.

- Я прошу, Василий Фёдорович, уделить данному вопросу самое пристальное внимание. Может быть, как минимум ограничить доступ на наиболее проблемные участки, - подчеркнул Алексей Островский.

- Мне хотелось бы сделать акцент на том, что в меньшей мере стоит привлекать школьников, так как это всё-таки объект повышенной опасности, - отметила вице-губернатор Полина Хомайко. - Кроме того, за жизнь школьников несут ответственность не они сами, а их представители, в том числе учителя, воспитатели. В целом в числе добровольцев должны быть уже более сознательные, взрослые люди, которые могут оценить риск, связанный непосредственно с нахождением на объекте.

Вице-губернатор рассказала также, что на координационном совете Минкульта, проводившемся в мае в Новосибирске, представители разных регионов отмечали необходимость доработки федерального законодательства в плане организации доступа волонтёров на объекты.