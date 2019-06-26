Смоляне нашли пропавших на войне солдат

О судьбах солдат рассказали архивы

Жителям Смоленска помогли узнать о судьбе родных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Патриотическая акция прошла в День памяти и скорби в областном центре.

На площадках перед центральным городским парком было не протолкнуться. Одним из первых пришел Сергей Барбашов. Смолянин искал сразу трех человек.

– Я узнал об этой акции из СМИ и решил, что обязан прийти. Искал деда и родного брата моей матери, своего дядю, но у меня была крайне скудная информация, ведь и тот и другой пропали без вести в первые годы войны. Нам удалось найти какие-то сведения в базе, однако, это еще не конец моего поиска. Сегодня я узнал информацию о моем дяде: место, где он погиб, а также то, что он похоронен в Витебской области, – рассказал смолянин.

Информацию о солдате удалось найти с помощью интернет-ресурсов Министерства обороны, объединенного банка данных по потерям «Мемориал», базы данных по наградам «Подвиг народа» находят родственников даже по минимальным сведениям о них.

Председатель Смоленской областной Думы, руководитель реготделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов, принявший участие в акции, отметил, что главная задача патриотического мероприятия – сохранить историю о войне и подвиге русского солдата, передать светлую память молодежи.

Смоляне приходили на участки за несколько часов до начала их работы. Прямо на месте они получали сведения, которые удалось найти, говорит депутат Смоленской областной Думы, лидер поискового движения Смоленщины Нина Куликовских.

– В этот день, в 2013 году, мы впервые запустили акцию по поиску солдат. Она сразу нашла отклик в сердцах людей. Площадки проходят по всем районам Смоленской области. Есть интернет-ресурсы, через которые сегодня можно найти своих предков, но чаще всего к нам обращаются пожилые люди, которые не могут сделать это самостоятельно, – прокомментировала парламентарий.

Творцы истории

Площадка, которую организаторы назвали «Судьба солдата» была не единственной. Еще одним местом притяжения горожан стал региональный проект «Письма с фронта». Каждый, у кого осталось письмо или другой бумажный источник информации того времени, приносил их. Организаторы проекта вносили письма в базу, тем самым увековечив память о герое.

– Проект появился два года назад, однако он уже пользуется популярностью. Его цель – увековечение подвига советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Мы собираем письма с фронта, фотографии, открытки, все бумажные носители, которые хранят память о войне. Важно сохранить эти объекты, ведь на тот момент только они были связующим звеном между тылом и фронтом, – пояснил командир поискового отряда «Серп и молот» города Сафоново Сергей Авраменко. По его словам, письма были очень дороги как для семьи солдата, получавшей их с фронта, так и для самих бойцов, узнававших о своих родных и близких.

Третья площадка была представлена Книгами Памяти, куда внесены имена жителей Смоленской области, погибших в годы Великой Отечественной войны.

– Здесь представлены Книги Памяти из фонда нашей библиотеки. В этих книгах имена погибших не только в Великую Отечественную войну, но и в финскую. Каждый том Книги Памяти Смоленской области – это отдельный район. В них по алфавиту фамилии, имена и отчества наших погибших земляков, – отметила заместитель директора Смоленской областной библиотеки имени А.Т.Твардовского Елена Гаврилова.

Жительница города Смоленска Лиана Канаева, разыскивающая своего отца, которого никогда не видела, потому что родилась в конце 1941 года, а он пропал без вести в феврале 1942 года, искренне поблагодарила организаторов.

– Я очень вам признательна. Сегодня я узнала год рождения моего отца, как называлась часть, где он служил. Также я нашла информацию о своем родном дедушке, который пропал во время войны, – поделилась женщина.

В ТЕМУ

В день проведения патриотической акции, организованной в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений», прошло награждение победителей региональных этапов «Диктанта Победы». Напомним, что мероприятие проходило 7 мая в рамках партпроекта «Историческая память» и было приурочено к празднику Великой Победы. В Смоленской области исторический диктант собрал более 450 участников. Площадки акции располагались в Смоленске, Ельне, Вязьме, Ярцеве и Починке.

– 78 лет назад на долю нашего народа выпало самое тяжелое испытание, которое было с честью выдержано. Сегодня над нашими головами мирное небо, на каждом столе есть хлеб – все это заслуга наших дедов и прадедов. Вечная память им. «Диктант Победы» – важная акция, которая не даст стереть из памяти подвиг нашего народа, – подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Ляхов.

Все мероприятия, проходившие в День памяти и скорби – один из самых значимых для россиян день, в очередной раз стали доказательством того, что история Великой Отечественной войны – это та нить, которая связывает поколения.

СПРАВКА "КП"

На площадку «Книги Памяти» обратилось 53 человека, были найдены имена 29 солдат, 2 письма зафиксировал проект «Письма с фронта». Теперь смоляне знают, где их деды и прадеды приняли смертный бой, отдав долг Родине.