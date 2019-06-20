Смолянам помогут узнать о судьбах не вернувшихся с войны солдат

22 июня в День памяти и скорби в рамках регионального проекта «Единой России» «Связь поколений» и федерального проекта поискового движения России «Судьба солдата» в сквере на улице Карла Маркса будет организована работа сразу нескольких площадок. Главная цель мероприятия - помочь восстановить имена смолян, погибших в годы Великой Отечественной войны.

С 12 до 16 часов на улице будет работать Общественная приемная, где волонтеры помогут всем желающим в поиске информации о родственниках. Для поиска сведений о без вести пропавших, погибших, умерших от ран, попавших в концлагеря будут задействованы Интернет-ресурсы Министерства Обороны, объединенного банка данных по потерям «Мемориал», базы данных по наградам «Подвиг народа».

ФОТО: smolensk.er.ru.

На другой площадке работники Смоленской областной библиотеки представят экспозицию печатных изданий: Книги Памяти, «Солдаты Победы» и книги потерь мирных жителей по Смоленской области. Эти источники также служат носителями важной информации, в которых можно отыскать сведения о своих родных и близких, уроженцах Смоленской области, которые жили в военное время.

Во время акции можно будет сделать фотографию на память в военной форме, получить консультации и практическую помощь специалистов в области военной истории.

В 14:00 состоится подведение итогов тестирования и награждение призеров Всероссийского историко-патриотического проекта партии «Единая Россия» «Диктант Победы». Участники из Ельни, Ярцева, Вязьмы, Починка и Смоленска поделятся впечатлениями об участии в акции.

Как отмечают организаторы, новым форматом общения станет площадка «Письма с фронта».

- Уже второй год поисковики и активисты занимаются сбором рукописных свидетельств войны. Это открытки, извещения, конверты и, конечно, письма, которые писали на фронт и с фронта, - рассказала координатор партийного проекта «Связь поколений», руководитель поискового движения на Смоленщине Нина Куликовких. - Мы не просим, чтобы нам их отдавали безвозмездно, достаточно, чтобы мы их просто отсканировали и записали какую-то историю, легенду, связанную с этими реликвиями. Мы хотим, чтобы люди приходили с такими письмами, сообщали о них. С разрешения их хранителей, исторические письма могут войти в отдельный сборник «Письма с фронта», основанный на фактическом материале, который сейчас готовится к изданию.

В этот знаковый день будет работать выставка экспонатов «По следам Вахты Памяти» и музыкальная площадка, на которой прозвучат песни военного времени.