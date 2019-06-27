Кино, спорт и арифметика

Можно ли сделать кинотеатр «Современник» и бассейн «Дельфин» точками притяжения для смолян? Как продвигается ремонт дороги на улице Багратиона в областном центре? Наведут ли порядок на детской площадке, на которую жалуются горожане? Эти и другие темы поднимались во время рабочей поездки губернатора Алексея Островского.

Стать современным

Сначала глава региона посетил старейший действующий кинотеатр Смоленска – «Современник». В последние годы это муниципальное учреждение терпит убытки, не выдерживая конкуренции со стороны новых кинозалов. Оживить его могло бы превращение в многопрофильный центр культуры, где, помимо кинотеатра, работали бы клубы по интересам, проводились концерты. Однако для этого, как отметила директор «Современника» Евгения Прохорова, потребуется финансовая поддержка: нужно модифицировать сцену, обустроить гримерные комнаты за экраном, разграничить холл, чтобы создать отдельное пространство для клубов или секций. Глава Смоленска Андрей Борисов отметил, что рассчитывает найти нужные средства в городском бюджете.

– Хорошо. Если возникнет в этом необходимость, обращайтесь ко мне, я дам поручение в рамках межбюджетных отношений выделить городу дополнительные средства на то, чтобы данное учреждение как минимум работало в ноль без убытков, но точно не с отрицательным финансовым результатом, – сказал Алексей Островский. – Евгения Михайловна [Прохорова], теперь, как и договорились, движемся в этом направлении, тем более, что глава города поддерживает и даже инициировал ряд мероприятий и совещаний по этому поводу. Необходимую финансовую помощь, если нужно, мы окажем.

Также глава региона поручил Андрею Борисову решить вопрос о ремонте бокового крыльца кинотеатра.

Идем по графику

На участке улицы Багратиона Островский проинспектировал ход дорожного ремонта, который выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что по поручению Алексея Островского Смоленску на ремонт дорожного полотна выделили дополнительные деньги из областного бюджета.

Сейчас на улице Багратиона уже выполнили фрезерование старого асфальта и уложили выравнивающий слой. Подрядчик, смоленская компания «Корпорация СтройИндустрия», укладывается в график. Ее директор Евгений Божедомов рассказал, что работа идет в две смены. При этом, чтобы не беспокоить жителей улицы, шумные работы по демонтажу и вывозу мусора выполняют днем, а ночью укладывают асфальт.

– Здорово, что работа идет в две смены, – похвалил губернатор. – Но, конечно, надо дать возможность жителям города в ночное время отдыхать. Поэтому прошу вас все–таки минимизировать шумовые помехи для людей. Хотя тот факт, что работа идет в две смены, приведет к ее скорейшему завершению. Я, кстати, только что, проезжая по городу, высказал претензии Андрею Александровичу Борисову в адрес компании, которая реконструирует проспект Гагарина. Несмотря на мое требование, количество работающих там не увеличилось. Я попросил главу города вызвать к себе подрядчика и провести с ним соответствующую разъяснительную работу. Вы молодцы, у вас здесь значительное количество дорожных рабочих и в отличие от проспекта Гагарина видно, что они работают.

Плыви, «Дельфин»!

В маршрут поездки губернатор включил бассейн «Дельфин» – еще одно учреждение, терпящее убытки и нуждающееся в изменении подхода к управлению. Хотя в первом полугодии смоляне посетили его 13 тыс. раз, бассейн загружен не полностью.

– Рассматривали возможность сдать участки земли в аренду и установить здесь торговые точки, чтобы люди могли купить мороженое, напитки, продукты. Конечно, не в ущерб работе учреждения и его целевому назначению, – рассказал Андрей Борисов. – Кроме того, учитывая, что в Заднепровье нет других бассейнов, можно обсудить с руководителями предприятий, расположенных в этом районе города, возможность приобретения корпоративных абонементов.

Заместитель начальника департамента по строительству и ЖКХ Дина Егурцова отметила, что прежде чем повышать посещаемость бассейна, нужно выполнить некоторые работы, в частности, установить резервный циркуляционный насос стоимостью 250–300 тыс. руб. Губернатор выразил готовность, если потребуется, посодействовать городским властям в поиске средств. Еще одна насущная потребность «Дельфина» – ремонт потолочных конструкций и облицовки вокруг окон.

– Как вариант, можно договориться с каким–нибудь крупным предприятием, которое здесь в Заднепровье находится, – посоветовал губернатор. – Они финансово помогут привести объект в надлежащее состояние, а бассейн в свою очередь предоставит на бесплатной основе какое–то количество часов для сотрудников этого предприятия. Я думаю, что это самый оптимальный вариант.

Опасная площадка

В завершение рабочей поездки глава региона внепланово посетил детскую игровую площадку, расположенную на улице Генерала Городнянского. Поводом для визита стали обращения и комментарии смолян в социальных сетях. Напомним, подобные внеплановые посещения Алексей Островский ввел в свою практику достаточно давно, они дают возможность главе региона не только лично ознакомиться с проблемой, поднятой смолянами, но и проверить, насколько главы муниципалитетов в курсе происходящего на вверенной им территории.

Детская площадка в Ситниках, где поблизости находятся две школы и детский сад, очень востребована, но её вид, к сожалению, вызывает тревогу: в песочнице нет песка, качели и карусель сломаны – отсутствуют сиденья, оборваны канаты, другие игровые элементы тоже нуждаются в обновлении.

– Мы с вами видим, в каком состоянии находится песочница, видим оборванные канаты, из сидений гвозди торчат. Это недопустимо! – заявил губернатор. – Я уверен, что это, к сожалению, не единичный случай в городе. Поэтому я прошу вас дать поручение главам районных администраций лично провести мониторинг всех детских площадок и навести порядок, чтобы они относились к этим детским площадкам так, как будто там каждый день гуляют их дети и внуки. Нужно, чтобы главы понимали, что районы, которые они возглавляют, – это их дети и их внуки. Прошу вас отдельное совещание провести на эту тему.

Кстати

В Ситниках к губернатору обратился житель дома №30 по улице Маршала Еременко Владимир Лупинос. Он рассказал, что рядом с его домом находится контейнерная площадка. И, хотя мусор забирают своевременно, жители не довольны, так как погрузка мусоровозов связана с сильным шумом, который вечером и ночью мешает отдыхать.

– Андрей Александрович [Борисов], в ночное время разгрузка, конечно, недопустима. Разберитесь, если есть возможность, необходимо перенести контейнерную площадку в другое место, чтобы не создавать проблем для местных жителей. Спасибо, что подсказали, обратили внимание на эту проблему, Владимир Николаевич. Все решим, я вам обещаю, – ответил губернатор.

А в это время

Острые вопросы

На минувшей неделе в администрации Смоленской области обсуждали демографическую ситуацию в регионе. Поскольку смертность напрямую связана с работой здравоохранения, губернатор на совещании озвучил две жалобы на ситуацию в этой сфере, поступившие от смолян.

Одна из местных жительниц, связавшаяся с Алексеем Островским в социальной сети, сообщила об антисанитарных условиях, в которых ее ребенку пришлось лежать в одном из хирургических отделений областной больницы. В частности, женщина рассказала о грязных и сырых матрацах с пятнами крови.

Глава региона подчеркнул, что такая ситуация, если информация подтвердится, недопустима и неприемлема, и поручил начальнику департамента Смоленской области по здравоохранению Елене Войтовой провести проверку матрацев и постельного белья в стационарах, а потом отчитаться о результатах. Глава региона потребовал дать объективный анализ ситуации, не покрывая виновных, если обнаружатся недоработки.

Еще об одной проблеме губернатору рассказали жители Темкинского района.

– Недавно я с рабочим визитом посещал Темкинский район, и ко мне обратились с просьбой открыть ФАП в деревне Ильино Павловского сельского поселения, – рассказал Алексей Островский. – Надо изучить положение дел с учетом того, что у нас и так количество ФАПов на 100% превышает федеральный норматив. Мы в каждой деревне, к сожалению, сделать это не сможем, но рассмотреть целесообразность его открытия в Ильино необходимо, в первую очередь в интересах пожилых людей, которые там проживают. Прошу предметно изучить этот вопрос и также доложить мне служебной запиской.