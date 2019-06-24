Смоленские депутаты рассмотрят инициативу о включении городских аллей и скверов в зеленый пояс

Тема создания лесопаркового зеленого пояса вокруг городов актуальна для многих субъектов Российской Федерации, в том числе и для Смоленской области.

Напомним, что в марте 2017 года региональным парламентом было принято постановление о создании особо охраняемой природной территории Красный Бор, а также лесопаркового зеленого пояса города Смоленска. Тогда Смоленская область стала первой, где был создан лесопарковый зеленый пояс. В рамках ознакомления с передовым опытом смолян областной центр с рабочим визитом посетили делегации из Тверской и Калужской областей.

В продолжение этой работы 19 июня этого года на комитете Смоленской областной Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию была рассмотрена законодательная инициатива № 7-709 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», подготовленная Думой Ставропольского края. Законопроектом предлагается в части 1 статьи 62.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», определяющей состав лесопарковых зеленых поясов, исключить указание на то, что территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов входят в состав указанных поясов в том случае, если данные территории прилегают к лесам, входящим в лесопарковые зеленые пояса, или составляют с ними единую естественную экологическую систему. Таким образом, предлагаемый подход позволит включить в лесопарковый зеленый пояс не только территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к соответствующим лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему, но также и другие озелененные территории: аллеи, скверы и территории, на которых расположены зеленые насаждения. Важно отметить, что члены комитета единогласно поддержали инициативу законодателей из Ставрополья.

- Смоленские парламентарии ранее неоднократно поднимали этот вопрос. Мы увеличили территорию «зеленого щита», включив в нее Пасовский лес Заднепровского района. В качестве примера приведу и ситуацию с Солдатским озером в сквере микрорайона Королевка. В середине 90-х годов некогда живописное озеро превратилось в стихийную свалку, по его берегам валялись горы мусора. Активные группы граждан регулярно обращались с просьбами спасти водоем. Мы вместе с моим коллегой Дмитрием Новиковым, в то время будучи депутатами Горсовета, вели активную работу, чтобы сохранить эту зеленую зону и изначально выходили с инициативой о создании на Солдатском озере лесопарковой зоны. Приложили много усилий, чтобы очистить и благоустроить это место: неоднократно проводили субботники, организовывали различные мероприятия, например, праздники, посвященные Международному дню соседей. Сейчас это место благоустроено: там проложены дорожки, поставлены лавочки, выполнены другие работы. Но требуются еще дополнительные вложения.

Инициатива наших коллег очень своевременная. И, в случае, если Государственная Дума ее поддержит, мы сможем включить этот сквер и другие подобные территории в зеленый пояс и не допустить коттеджной застройки, - прокомментировал заместитель председателя комитета Смоленской областной Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию, член фракции «Единая Россия» Сергей Шелудяков.

Парламентарий подчеркнул, что представители экологических сообществ и общественность поддерживают депутатов.