График отключения горячей воды на июль-2019 в Смоленске

В Смоленске сотрудники филиала ПАО «Квадра» опубликовали график отключения горячей воды на июль-2019. Жителей центра города из-за масштабных работ оставят без ресурса на месяц и более.

По словам сотрудников компании, к ремонту сетей намерены приступить в конце июля. Большая замена пройдет на сетях в районе улиц Ногина, Воровского и Бакунина – там планируют отремонтировать почти 1,3 км трубопроводов.

График отключения горячей воды на июль-2019.