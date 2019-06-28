2019-06-28T07:24:17+03:00
Общество

График отключения горячей воды на июль-2019 в Смоленске

Жителей центра города из-за масштабных работ оставят без ресурса на месяц и более
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске сотрудники филиала ПАО «Квадра» опубликовали график отключения горячей воды на июль-2019. Жителей центра города из-за масштабных работ оставят без ресурса на месяц и более.

По словам сотрудников компании, к ремонту сетей намерены приступить в конце июля. Большая замена пройдет на сетях в районе улиц Ногина, Воровского и Бакунина – там планируют отремонтировать почти 1,3 км трубопроводов.

График отключения горячей воды на июль-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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