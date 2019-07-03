2019-07-03T09:45:52+03:00
Общество

Пожарные поезда Смоленского региона МЖД находятся на круглосуточном дежурстве

В распоряжении расчетов поездов 1200 метров пожарных рукавов, 5 тонн пенообразователя и запас воды 120 тонн.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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В Смоленском регионе Московской железной дороги на станциях Смоленск, Вязьма и Рославль на круглосуточном дежурстве находятся три пожарных поезда, сообщает пресс-служба компании. Они предназначены для ликвидации пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских и лесных пожаров.

При наступлении жаркой и засушливой погоды возникает вероятность лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей, поэтому экипажи поездов находятся в режиме повышенной готовности. Также во время дачного сезона увеличивается риск возникновения пожаров из-за того, что жители неосторожно обращаются с огнем.

Для выполнения поставленных задач пожарные поезда оснащены мотопомпами, бензоэлектростанциями, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, установками комбинированного тушения пожаров «Пурга». В распоряжении расчетов поездов 1200 метров пожарных рукавов, 5 тонн пенообразователя и запас воды 120 тонн. На летний период пожарный поезд станции Смоленск укомплектован третьей цистерной объемом 60 тонн.

Для поддержания высокого профессионализма работников в пожарных поездах отрабатываются практические приемы и взаимодействие между всеми задействованными структурами, которые участвуют в ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, расположенных рядом с железной дорогой.

С начала 2019 года пожарные поезда Смоленского региона МЖД приняли участие в двух пожарно-тактических учениях на стационарных объектах и подвижном составе железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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