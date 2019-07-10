Ответственное партнерство

Какие цели стоят перед Общественной палатой нового созыва? Пути сотрудничества власти и общества наметили на первом заседании VI состава Общественной палаты Смоленской области. В нем принял участие губернатор Алексей Островский.

Аккумулируя лучшее

– Прежде всего, разрешите поздравить всех вас с началом официальной работы! – обратился к членам палаты губернатор. – Убежден, ваше участие в решении вопросов, актуальных для каждого жителя Смоленской области, будет максимально эффективным, направленным на достижение целей, поставленных Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным перед органами власти и обществом.

Островский отметил, что нынешний состав палаты значительно обновился, сохранив, однако, костяк наиболее активных членов.

– В новом составе организации много молодежи. В современных условиях быстро меняющегося мира молодые люди обладают другим взглядом на решение вопросов, стоящих перед обществом. Поэтому, сохраняя преемственность, аккумулируя всё лучшее, что было накоплено в ходе работы предыдущих составов, мы рассчитываем на новые, нетрадиционные подходы к решению задач, – заявил Островский.

Губернатор подчеркнул, что российские социально-экономические и политические реалии требуют сегодня от общества и государства мобилизации всех усилий для реализации национальных проектов:

– Роль гражданского общества в выполнении нацпроектов сегодня как никогда велика. Важнейшим условием успеха российского прорыва, о необходимости которого говорил глава государства, общественники называют «взаимно ответственным партнерством» власти и общества. И в этой связке общество должно не просто контролировать исполнение принятых властью решений, но и «подталкивать бюрократию» к принятию решений, которые будут полезны для людей. Поэтому, считаю, нужно широко использовать накопленный опыт гражданского контроля. В этой части призываю вас активно анализировать, как граждане воспринимают результаты, достигнутые в первую очередь в самых проблемных точках реализации национальных проектов.

Смоляне ждут

Общественная палата должна стать площадкой для обсуждения ключевых вопросов социально-экономической и политической жизни, отметил губернатор.

– Чрезвычайно важно, чтобы человек, обратившийся в Общественную палату, получил конкретную помощь в решении своей проблемы. Но также важно, чтобы он понял, как работает механизм в целом, как принимаются решения, какой логикой они продиктованы. И в этом я вижу прямую задачу, стоящую перед вами, – заявил Островский. – У меня как главы региона ваши профессиональные качества, компетентность, жизненный опыт не вызывают сомнения, поэтому я прошу вас внимательно и по-человечески отнестись к людям, которые к вам обращаются – этого же я требую и от каждого своего подчиненного любого уровня. Считаю, что именно общественный контроль может стать эффективным демократическим механизмом регулирования деятельности органов власти, а также местного самоуправления. В свою очередь администрация области, как и раньше, заинтересована в тесном сотрудничестве с вами и будет оказывать Общественной палате необходимую поддержку. Рассчитываю на то, что Общественная палата Смоленской области активизирует свою деятельность, не только критикуя принятые решения, но и, что немаловажно, предлагая свои варианты их усовершенствования.

По итогам голосования председателем областной Общественной палаты шестого состава единогласно избран генеральный директор компании «Смоллесоформат» Игорь Титов.

– Постараюсь организовать работу Общественной палаты Смоленской области VI состава таким образом, чтобы она имела значимый эффект, – сказал он. – Перед нами стоят серьезные задачи. Уверен, в течение ближайших трех лет мы будем плодотворно работать на благо населения, которое оценит результаты нашего труда.