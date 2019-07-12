2019-07-12T20:27:46+03:00
Общество

Работа на результат

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В Гагарине в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» подвели итоги открытого регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

Территория жизни

На пленарной сессии форума «Территория бизнеса – территория жизни», состоявшейся в Гагарине, выступил губернатор. Он подчеркнул, что место встречи выбрано не случайно. Родина Юрия Гагарина готовится к празднованию 60-летия его полета в космос. Ранее Алексей Островский вместе с зампредседателя Госдумы Сергеем Неверовым обратился к Дмитрию Медведеву с инициативой провести в 2021 г. серию мероприятий, посвященных этому знаковому в масштабах всей страны событию. Идею Председатель Правительства поддержал, и оргкомитет юбилея уже работает.

Далее губернатор рассказал о работе администрации области по развитию предпринимательства и созданию благоприятного инвестиционного климата.

– По итогам 2017 г. по оценке Агентства стратегических инициатив Смоленская область вошла в пятерку лучших регионов страны по развитию малого и среднего предпринимательства, а по результатам 2018 г. в условиях жесткой конкуренции мы совершили мощный рывок и впервые в истории участия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата вошли в Топ-20 рейтинга. Но, как я отмечал ранее, войти в Топ-20 лидеров Национального рейтинга – это промежуточная цель, которую я ставил перед администрацией области. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем только укреплять свои позиции в рейтинге и создавать максимально благоприятные условия для развития предпринимательства в регионе. Этому в том числе будет способствовать разработанный по моему поручению в 2019 г. план привлечения инвестиций, который получил высокую оценку со стороны первого заместителя Председателя Правительства – министра финансов РФ Антона Германовича Силуанова, – сказал Островский.

Равнение на успешных

В 2019 г. администрации области удалось привлечь из федерального бюджета рекордную сумму на финансирование программы поддержки бизнеса – свыше 500 млн руб. На микрофинансирование бизнеса будет направлено более 100 млн руб., что в пять раз больше по сравнению с 2018 г. Губернатор поручил областному Фонду поддержки предпринимательства расширить линейку кредитных продуктов и увеличить размер микрозаймов для промышленных предприятий, а также разработать специальный продукт для организаций туристической сферы. Еще один стратегический приоритет – экспортный потенциал. С 2017 г. на территории области действует областной Центр поддержки экспорта, также созданный по поручению губернатора. На федеральном уровне принято решение о включении Смоленской области в число 11 «пилотных» субъектов РФ по внедрению «Регионального экспортного стандарта 2.0».

– Я глубоко убежден, что развитие нашего региона зависит от частной инициативы, от успехов таких, как вы и ваши коллеги, целеустремленных, трудолюбивых, настойчивых людей, – подчеркнул Островский.

Губернатор наградил победителей областного этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Ими стали: Холм-Жирковский район (номинация «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», этот муниципалитет будет представлять Смоленщину на федеральном этапе премии); компания «Смоленская смоква» («Лучший проект в сфере туризма»); завод «Мобил К» («Лучший производственный проект»); ООО «Бел Лайт Групп» («Лучший экспортный проект»); театр-студия «Юнона» из г. Гагарина («Лучший социальный проект»); компания «Каракули» («Лучший женский проект»); детское развивающее сообщество «Викинги» («ЗОЖ»); гагаринский фитнес-центр «Северный» («Народный предприниматель»).

МНЕНИЕ

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин:

– Если глава региона, администрация области уделяют особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, то предприниматели видят создаваемые в регионе условия и стремятся более активно их использовать. К примеру, Смоленская область – один из 28 регионов, где количество субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году увеличилось. Хочу отметить, что налог на имущество организаций на Смоленщине гораздо ниже, чем в соседних регионах. Это результат системной работы команды Алексея Владимировича Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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