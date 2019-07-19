На Дне поля показали новинки «Брянсксельмаша»

GS3219 и GS2124, GS1218A1 и GS12, FS80 и не только - вся мощь уборочной техники для аграриев на одном стенде. Линейка бренда «Десна-Полесье» компании «Брянсксельмаш» - одна из самых ярких и масштабных на «Дне брянского поля-2019». Предприятие - постоянный участник межрегиональной выставки-демонстрации сельхозтехники, проходящей на родной земле.

Заинтересованность в брянских комбайнах выразили делегации из более чем 30 регионов России. Есть контакт! На выставке оценили перспективы развития «Брянсксельмаша»

Новинки на брянском поле

«Брянсксельмаш» выступил генеральным партнёром выставки и совместно с холдингом «Гомсельмаш», Гомельским заводом литья и нормалей, дилерским центром ООО «Регион» представил свои лучшие модели техники и конечно же новинки, которые ещё не демонстрировались на Брянщине - не имеющий аналогов зерноуборочный комбайн GS3219 и суперкомбайн GS2124, лично испытанный президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

На стенде компании экспонировались зерноуборочные комбайны GS1218A1 и GS12, кормоуборочный комбайн FS80, картофелеуборочный комбайн РТ260-2, два универсальных энергосредства УЭС-2-280 с мульчерной навеской и жаткой валковой зерновой ЖВЗ-7У, а также посевная техника.

В этом году «Брянсксельмаш» по-настоящему удивил многочисленных гостей главного регионального аграрного праздника и приготовил сразу четыре демо-показа; мастер-класс по использованию системы мониторинга Wialon Hosting на комбайнах «Десна-Полесье»; семинар по перспективным моделям уборочной техники; семинар по эффективным методам кормозаготовки.

Высоко оценили

Размах выставочной экспозиции «Брянсксельмаша» по достоинству оценили участники праздника и многочисленные гости, среди которых были глава региона Александр Богомаз и депутаты Госдумы. Высокие гости поинтересовались работой предприятия и дали положительную оценку технике «Брянсксельмаша».

Представляя компанию, генеральный директор Андрей Кузнецов рассказал о самых ходовых машинах и подчеркнул, что комбайны «Десна-Полесье» сегодня занимают первое место по соотношению «цена-качество».

Большую заинтересованность в поставках новой агротехники для своих хозяйств проявили сельхозпредприятия, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства. Кому, как не им, нужно было разбираться в многообразии представленных машин.

А посмотреть было на что. Только в демо-показах на уборке различных культур свою работоспособность, манёвренность и функциональность показали сразу четыре агромашины - зерноуборочный комбайн GS12А1, картофелеуборочный комбайн РТ260-2, два универсальных энергосредства: УЭС-2-280А с валковой жаткой производства ГЗЛиН и УЭС-2-280А с агрегатом для мульчирования. Последний отлично справляется с задачей по измельчению древесины, пней, кустарника в лесном, энергетическом и сельском хозяйствах.

Упор на интеллект

«Брянсксельмаш» - компания, которая постоянно совершенствует свою продукцию. Сейчас основной упор делается на интеллект сельхозмашин: активно используются самые современные технологии и системы мониторинга Wialon Hosting, которые позволяют оценить около шестидесяти параметров при работе комбайна.

Все комбайны «Десна-Полесье» оснащены системами «Глонасс».

«Аграриям это даёт понимание, как эксплуатируется комбайн, насколько экономично расходуется его ресурс. Даёт информацию о том, когда проводить техническое обслуживание. И соответственно даёт удалённый контроль, возможность предотвратить хищения. Всегда можно посмотреть, насколько качественно отработал механизатор, понять, по каким причинам нормы не выполнены или, наоборот, перевыполнены. Всего таких полезных и важных параметров около шестидесяти», - рассказывает директор ООО «Форватер» Евгений Рузанов.

Сделано на Брянщине

ФОТО предоставлено ЗАО СП«Брянсксельмаш»

Техники похожей много, но сегодня именно «Брянсксельмаш» занимает одно из ведущих мест на российском рынке среди прочих производителей. Зерно- и кормоуборочные комбайны, сделанные на Брянщине, успешно работают не только в хозяйствах нашего региона, но и далеко за его пределами, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

География поставок обширная, и для каждого региона существует свой тип машин, которые удовлетворяют потребности любых аграриев - от небольших хозяйств до крупных агрохолдингов.

Владимир Дударев, генеральный директор ООО «Регион», дилер ЗАО СП «Брянсксельмаш» в Брянской и Смоленской областях:

«В первую очередь нашу технику ценят за качество и сервис. Немаловажную роль играет и ценовой фактор. Мы в обязательном порядке поддерживаем связь со всеми хозяйствами, кому продали комбайны, делаем сервисное и гарантийное обслуживание, сопровождаем технику в дальнейшей работе. Наша сервисная служба реагирует по первому звонку, все запчасти поступают вовремя, потому что мы находимся рядом с заводом-производителем «Брянсксельмашем» и все возникшие вопросы можем решить значительно быстрее и оперативнее».

Праздник для всех

Праздничная программа на выставочном стенде «Брянсксельмаша» была, пожалуй, одной из самых зрелищных. Отличное настроение и гостеприимную атмосферу праздника гостям подарили популярные ведущие новой брянской радиостанции «Три Два Радио» - шоумен Игорь Николаенко и очаровательная певица Мишель Монич.

Но самое главное, что такие аграрные праздники важны для машиностроителей. Это и эффективный способ общения с потенциальными покупателями, и возможность показать технику в действии. В этот раз «День поля» принёс предприятию больше десятка выгодных контрактов.