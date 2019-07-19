Село обновляется

Предоставление земельных участков многодетным семьям и реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий обсудили на рабочем совещании членов администрации Смоленской области, которое провел губернатор.

Своя земля

Чтобы сократить очереди многодетных семей на получение земли, в 2018 г. по поручению Алексея Островского из областного бюджета выделили средства на подготовку документации для предоставления участков в Михновском сельском поселении Смоленского района.

– Тема крайне важная, – подчеркнул губернатор. – У меня на личных приемах граждан бывают находящиеся в трудной жизненной ситуации смоляне, которым необходимо жилье. У нас принят областной закон, по которому мы предоставляем землю, хотя есть определенные сложности, связанные с тем, что все хотят жить в наиболее комфортных для проживания муниципальных образованиях, а земли на всех, к сожалению, в этих муниципальных образованиях не хватает. Какие есть предложения, варианты решения?

Заместитель губернатора Алексей Гусев рассказал, что профильный департамент сформировал и поставил на кадастровый учет 678 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в деревнях Телеши, Демидовке, Буценино Михновского сельского поселения.

– Важно отметить, что мы не только принимаем решение о предоставлении участка, но и обеспечиваем государственную регистрацию права общей долевой собственности граждан. На сегодняшний день 11 человек уже получили на руки документы, подтверждающие регистрацию права собственности – копию приказа департамента и выписку из ЕГРН, – отметил Гусев.

Участки можно подключить к инженерной инфраструктуре – газу и электричеству. Губернатор также обратил внимание на необходимость обустроить дороги для подъезда техники и подвоза строительных материалов и поручил помочь муниципалитетам решить эту проблему в рамках межбюджетных отношений.

Новая программа развития

В мае текущего года Правительство РФ утвердило Программу по комплексному развитию сельских территорий. Она включает улучшение жилищных условий, содействие занятости населения, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство. Причем под «сельской территорией» имеются в виду не только сельские поселения, но и поселки городского типа, входящие в состав городских округов (за исключением административных центров), городских поселений, а также малые города с населением до 30 тыс. человек.

Одна из подпрограмм – «Современный облик» заслуживает особого внимания. Участие в ней дает возможность за год глобально изменить облик населенного пункта и решить целый комплекс проблем. Для участия нужно разработать проект комплексного развития, который может преду- сматривать:

– строительство, реконструкцию, модернизацию и капремонт детских садов, школ, поликлиник, ФАПов, офисов врачей общей практики, Домов культуры, спортивных сооружений и др.;

– приобретение новой автомобильной техники и оборудования для существующих объектов социальной и культурной сферы: автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования в сфере телемедицины и др.;

– развитие водоснабжения – строительство и реконструкцию систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, водопроводов, водозаборов;

– развитие энергообеспечения – покупку оборудования и строительство распределительных газовых сетей и сетей электропередачи, уличных сетей освещения, автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

– развитие телекоммуникаций – приобретение и монтаж оборудования, строительство линий, обеспечивающих возможность подключения к Интернету.

– По нашей просьбе была добавлена сфера ЖКХ, а именно строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление, – отметил и.о. начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Алексей Царев.

Перечень проектов, отобранных в области, нужно предоставить до 1 сентября. Губернатор Алексей Островский поручил помочь муниципалитетам изучить потребности населения, провести инвентаризацию объектов, проработать вопрос приобретения оборудования.

– Главный приоритет – максимальный охват населения в части работы того или иного объекта. В связи с этим поручаю вам, Константин Владимирович [Никонов, заместитель губернатора], вам, Алексей Александрович [Гусев], совместно проработать вопрос с главами муниципальных образований на предмет формирования соответствующих паспортов социально-экономического развития районов. Чтобы в муниципалитетах была аккумулирована вся необходимая информация, в том числе по численности населения, и о том, где и какой объект необходим, – отметил Островский.