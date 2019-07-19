Полная чаша

Легко ли в наши дни растить четверых своих и пятерых приемных детей? И в чем секрет семейного счастья?

«Каждого нужно поцеловать»

О своей жизни супруги Ольга и Дмитрий рассказали во время чаепития приехавшему в гости губернатору Алексею Островскому. Симпатия зародилась еще в школе, а вместе они уже 16 лет. Глава семьи - священник, настоятель вяземского храма Петра и Павла, он же возглавляет отдел социального служения местной епархии. Супруга работает преподавателем изобразительного искусства в Вяземской детской художественной школе им. А.Г. Сергеева, активно участвует в культурной жизни города и района. За прожитые в любви и согласии годы родились четверо детей, а душевная отзывчивость и доброта позволили им стать опекунами еще пятерых малышей.

Алексей Островский выразил признательность отцу Дмитрию и матушке Ольге за огромный труд в воспитании девятерых детей и безграничную любовь и заботу, проявляемые к ним.

– Я к вам приехал в преддверии очень важного праздника – Дня семьи, любви и верности. Хочу сказать, что вы – потрясающий пример настоящей семьи! Восхищаюсь вами и поражаюсь вашему родительскому подвигу. Помимо того, что вы родили на свет Божий четверых детей, вы еще и пятерым детям счастье подарили, приняв их в свою семью как родных. Это достойно восхищения и огромного уважения, – сказал глава региона.

Алексей Островский спросил, насколько тяжело в современных реалиях быть многодетной семьей.

– Мы с мужем сразу решили, что у нас будет многодетная семья, – ответила Ольга. – У нас четверо детей росли в таких условиях, где не было никаких благ цивилизации, даже воды. Сюда, в этот дом, мы переехали намного позже. Воспитывать нескольких детей, конечно, сложно, потому что каждому ребенку нужно уделить отдельное внимание, каждого нужно поцеловать и пожалеть. К тому же я еще и работающая мама. Нужно все успеть и в художественной школе, и дома. Без любви и поддержки мужа, батюшки, естественно, никуда, потому что именно он строит быт, чтобы у нас все было, чтобы я могла спокойно заниматься детьми, не отвлекаясь на решение бытовых проблем.

Согласен с женой и отец Дмитрий:

– Тяжело это или нет? Раньше детей растили не в таких условиях, не было даже электричества. Сейчас есть все удобства, посудомоечная, стиральная машины и другие блага. Кроме того, у нас есть старшие дети, которые помогают воспитывать младших.

В чем же, по мнению Тимофеевых, заключается секрет семейного счастья?

– Думаю, что главный секрет семейного счастья в том, чтобы супруги умели слушать друг друга, – поделилась Ольга. – Любовь проявляется не только на химическом уровне, с годами она должна крепнуть. Чтобы ее сохранить, нужно слышать друг друга, нужно думать не о себе, а о другом, а он в свою очередь будет думать о тебе, тогда все будет хорошо, я думаю так.

Машина – не роскошь

Губернатор поинтересовался, есть ли какие-то трудности, в решении которых нужна его помощь и содействие. Супруги спросили: «Можно ли отменить для многодетных семей транспортный налог?»

– Для нас транспорт – это не роскошь, а крайняя необходимость, – сказал Дмитрий.

– Обещаю, что дам поручение подготовить законопроект о внесении изменений в соответствующий областной закон «О транспортном налоге» и сделать так, чтобы для многодетных семей транспортный налог был отменен. Уверен, что в данном вопросе депутаты Смоленской областной Думы меня поддержат, потому что для многодетных семей – это крайне важно, – ответил губернатор.

Алексей Островский подарил семье Тимофеевых билеты в один из популярных детских развлекательных центров Смоленска.

– Я приехал к вам с подарком, который прошу принять и не отказать детям в этой радости, – обратился глава региона. – У нас в Смоленске есть замечательный детский парк развлечений. Там огромное количество разных аттракционов, игровых автоматов. Я вам привез пригласительные билеты, чтобы ваши дети целый день могли провести там, где они захотят.

Кстати

Стоит отметить, что за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Ольга Тимофеева в 2016 г. была награждена почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени А.Т. Гагариной. Кроме того, в нынешнем году Ольга и Дмитрий стали победителями в номинации «Многодетная семья» регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».