Фестиваль «Соловьева переправа-2019» в Смоленской области: программа мероприятий

В Смоленской области 26 июля стартует фестиваль «Соловьева переправа».

Программа фестиваля

26 июля (1-й день): 09.00 – 14.00 - Заезд и регистрация участников фестиваля 14.00 – 15.00 - «Операция уют» - размещение участников и гостей фестиваля, оборудование лагеря, волонтёрские работы для участников и гостей фестиваля 15.00 – 17.00 - Спортивные соревнования (мини-футбол, пляжный волейбол) 17.00 – 18.30 - Военно-патриотическая игра «Операция – «Переправа» 18.30 – 19.00 - Ужин 19.00 – 20.00 - Торжественное открытие фестиваля 20.00 – 21.30 - Творческое представление делегаций «Минута для дебюта» 21.30 – 23.00 - «Костер Дружбы»

27 июля (2-й день): 09.00 – 10.00 - Завтрак 10.00 – 11.00 - Торжественная передача останков бойца уроженца Самарской области на Родину 11.00 – 13.00 - Спортивные соревнования (мини-футбол, пляжный волейбол - финальные игры) 13.00 – 14.00 - Обед 14.00 – 14.40 - Реконструкция сражений на Соловьевой переправе в период Великой Отечественной войны 1941 г. 14.50 – 15.30 - Показательные выступления спецназа 15.45 – 16.20 - Показательные выступления казаков 16.30 – 17.30 - Спортивные соревнования (гиревой спорт - толчок гири 24 кг, перетягивание каната) 18.00 – 20.00 - Фестиваль патриотической песни «Соловьева переправа» 20.00 – 20.30 - Ужин 20.30 – 21.30 - Концертная программа 22.30 – 23.30 - Акция «Свеча Памяти»

28 июля (3-й день): 09.00 – 10.00 - Завтрак 11.00 – 12.00 - Торжественное закрытие фестиваля 12.00 – 14.00 - Разъезд участников фестиваля

Добраться на праздник можно на туристическом Фестобусе. Забронировать и приобрести билеты можно в визит-центре «Смоленский терем» ( 8951-707-3003, 38-87-62) и в агентстве путешествий «Турпоездка» ( Большая Советская д. 12/1, оф 307 и по тел.: 68-90-27 )