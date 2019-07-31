Старые проблемы – новые возможности

Во время очередной рабочей поездки губернатора Алексея Островского по Смоленску в центре внимания оказались небезопасные переходы и так и не введенные в эксплуатацию объекты, строившиеся к 1150-летию областного центра.

«Говорящая зебра»

ФОТО: администрация Смоленской области.

Около бассейна СГАФКСТ на проспекте Гагарина находится нерегулируемый переход. Представители регионального отделения Всероссийского общества слепых обратились с просьбой установить на нем светофор.

Начальник отдела дорожного хозяйства департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов заверил главу области, что он появится уже в ближайшее время и будет оборудован звуковым сигналом.

– В адрес нашего департамента неоднократно поступали обращения от представителей областного отделения Всероссийского общества слепых с просьбой установить в этом месте «говорящий» светофор, – сказал Сулимов. – Дело в том, что здесь проходит маршрут движения лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов по зрению. Поэтому принято решение установить светофор со звуковым сигналом. Работы будут осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость установки превысит 600 тыс. руб. Средства будут выделены из регионального дорожного фонда. Подрядчик уже определен, контракт заключен.

– Я это решение всецело поддерживаю, – отметил губернатор. – На данном участке дорожного полотна, где машины ездят зачастую с превышением скорости, необходимо обеспечить пешеходам комфортное перемещение. В принципе на подобных магистралях, крайне оживленных с точки зрения автомобильного движения, нужно интенсивно устанавливать светофоры, тем более, что сейчас идет реализация национального проекта, на эти цели предусмотрены средства.

Также «говорящие» светофоры появятся на пересечении улиц Тенишевой и Твардовского и в районе Клинической больницы скорой медицинской помощи (ул. Тенишевой) в Смоленске, планируется установить их и в Вязьме.

– Андрей Александрович (Борисов, глава города Смоленска), давайте договоримся, чтобы администрация города совместно с профильными органами исполнительной власти изучила возможность и целесообразность увеличения количества светофоров в городе, – поручил Алексей Островский. – Особенно на таких оживленных магистралях, как проспект Гагарина, Кирова, имени полка «Нормандия-Неман» и на иных улицах.

Ребята и зверята

Один из «недостроев» – так называемый «Смоленский зоопарк», расположенный на проспекте Строителей и примыкающий к территории парка «Соловьиная роща». Понятно, что идея прежней администрации о создании в городе полноценного зоопарка была и остается фантастической, так как содержать его на деньги городского бюджета невозможно. Но простаивать здания не должны.Далее глава региона посетил так называемые «юбилейные» объекты – здания, строительство которых началось в рамках подготовки к 1150-летию Смоленска, но так и не было завершено.

Глава города Смоленска Андрей Борисов сообщил, что в них планируется разместить детский эколого-биологический центр, туда же переедет мини-зоопарк, уже долгие годы работающий на первом этаже жилого дома по улице Памфилова.

– Действительно, я уже несколько раз публично заявлял, что в том помещении, где сейчас размещается городской зоопарк, не только людям находиться невозможно, но и животным, – отметил Островский. – Я это предложение внес и благодарен вам за то, что вы его поддерживаете. Считаю, что это действительно было бы правильно.

Губернатор поддержал и идею о том, что построенное здание конюшни должно использоваться по назначению.

– Есть вариант использования конюшни – она уже на 99% готова, – в ней можно было бы содержать несколько лошадей, пони, чтобы дети могли ездить верхом, ухаживать за ними, – доложил Андрей Борисов.

Еще одна инициатива, прозвучавшая в ходе посещения центра, касалась использования его территории в качестве площадки для иппотерапии – метода реабилитации при помощи лечебной верховой езды, который подходит, в частности, для детей с расстройствами аутистического спектра.

– Идея хорошая, – подчеркнул Островский. – Подобная форма социализации, наверное, будет полезной для таких ребят. Прошу вас, Андрей Александрович (Борисов), с вашими подчиненными, а также вас, Елена Петровна (Талкина, и.о. начальника департамента по образованию и науке), совместно с курирующим заместителем Полиной Викторовной Хомайко продумать, как это все реализовать.

В этом же корпусе, по словам Елены Талкиной, планируется проводить детские мероприятия по экологии, заниматься по программам дополнительного образования, привлекая детей к проектам в сфере защиты окружающей среды.

Заборы, отделяющие детский эколого-биологический центр от парка «Соловьиная роща», по поручению главы региона уберут.

Далее губернатор побывал на другом «юбилейном» объекте – прогимназии для одаренных детей на улице Свердлова. Изначально планировалось, что эта организация дошкольного образования станет филиалом детского сада «Исток», который расположен в микрорайоне Кловка. Однако сейчас, по словам Елены Талкиной, речь идет о том, чтобы превратить его в самостоятельное дошкольное учреждение на 110 мест, очень нужное жителям Заднепровского района.

Отдельный детский садик для этого микрорайона – очень хорошее предложение, я его поддерживаю, - отметил Алексей Островский и попросил начальника департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области Геннадия Наумова доложить о техническом состоянии этого объекта.

– Алексей Владимирович, внутри еще не выполнены отделочные работы. Понимание, что и как нужно делать, у нас есть. Все решаемо, все выполнимо, – ответил он.

Планируется, что детский сад примет первых воспитанников уже в следующем году.

Полетит ли «Орленок»?

ФОТО: администрация Смоленской области.

В завершение рабочей поездки Алексей Островский посетил детский оздоровительный лагерь «Орленок» в Красном Бору.

– Здесь нужно провести серьезное техническое обследование в силу того, что данное здание несколько лет не отапливалось. Скорее всего, потребуются значительные строительные и ремонтные работы, – сообщил Геннадий Наумов.

И.о. директора МКУ «Строитель» Мария Волкова доложила, что потенциальные подрядчики уже есть.

– Два потенциальных подрядчика в целях определения возможных рисков уже проводят обследования, пригласив проектировщиков. После заключения договора будет составлена смета – уже с учетом результатов техобследования и государственной экспертизы, – отметила она.

Алексей Островский поручил Андрею Борисову ускорить работу по заключению контракта.

– В том числе прошу создать условия для привлечения максимального количества потенциальных подрядчиков с целью завершения строительства в срок, – подчеркнул губернатор.

Напомним, что детский эколого-биологический центр на проспекте Строителей, прогимназия и детский оздоровительный лагерь «Орленок» остались недостроенными из-за недобросовестного подрядчика, в отношении которого возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Благодаря многочисленным обращениям областной администрации и лично губернатора в Правительство РФ на завершение работ выделены 153 млн руб. из федерального бюджета.

Кстати

Во время поездки по Смоленску Андрей Борисов доложил, что вопрос о снижении высоты бордюров, затронутый представителями велосообщества на встрече с губернатором, уже решается. С подрядчиками, ведущими сейчас дорожный ремонт в Смоленске, обсудили необходимость уменьшить их высоту на переходах и выездах из дворов. Алексей Островский подчеркнул: там, где понизить бордюр до уровня асфальта нельзя (он в ряде случаев направляет сток воды), его высота не должна превышать 5 см.

А в это время

Губернатор Алексей Островский направил письменное обращение прокурору Смоленской области Евгению Полонскому с просьбой о срочном проведении внеплановых проверок всех детских оздоровительных лагерей и других мест массового отдыха несовершеннолетних, расположенных на территории региона.

Причиной этому послужили события, связанные с трагедией в Хабаровском крае. В частности, Алексей Островский просит руководителя надзорного ведомства обратить внимание на соблюдение учреждениями независимо от их формы собственности и режима работы обязательных требований пожарной безопасности, соответствующих норм и правил, необходимых документов для осуществления деятельности таких организаций, а также на предмет нахождения в области незарегистрированных палаточных лагерей.

– Трагический случай, произошедший в Хабаровском крае, никого не может оставить равнодушным, прокомментировал Алексей Островский. – Я глубоко соболезную родным и близким погибших и пострадавших в палаточном лагере. Убежден, что взрослые люди – руководители муниципалитетов, чиновники самого разного уровня, представители надзорных и контрольных ведомств, отвечающие за организацию и проведение детского отдыха, обязаны проявлять максимальную ответственность, принимать необходимые меры, чтобы ни в коем случае не допускать возникновения подобных ситуаций. В связи с этим я обратился к прокурору Смоленской области с просьбой проверить детские лагеря и места массового отдыха несовершеннолетних на территории региона.

Напомним, что в ночь на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Всего там находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов. Несколько человек пострадали.