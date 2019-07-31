По угранским тропам

Учиться и играть

Угранский район стал местом назначения рабочей поездки главы региона. Сначала Алексей Островский прогулялся по новой экологической тропе на территории местного лесничества. Чтобы пройти километровый познавательный маршрут требуется около получаса.

- Я работаю в Угранском лесничестве 33 года, - рассказывает лесничий Татьяна Владимирова. -Уверена, что наша профессия интересна для многих. На экотропе мы рассказываем о таких специальностях, как таксатор (занимается подсчетом объема срубленных и растущих деревьев), лесоустроитель, и о других направлениях работы в области экологии, а также об озерах, флоре и фауне, которыми богата Смоленская область и, в частности, Угранский район. Кроме этого, проводим тематические мероприятия – обзорные экскурсии, лекции, семинары, викторины для взрослых и детей. Также создали маленький дендросад и планируем в дальнейшем его развивать – чтобы каждый, кто приезжает к нам в гости, сажал бы свое дерево. У нас бывают дети из разных районов области – Хиславичского, Новодугинского, Сычевского, Вяземского и др.

Во время экскурсии глава региона пообщался с будущими участниками Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята», занятия которых проходят на территории Угранского лесничества:

– Здравствуйте, ребята! Нравится вам? Как часто вы здесь бываете?

– Да, нравится. Приезжаю сюда уже во второй раз, - ответил ученик 3-го класса Угранской средней школы Руслан Миронович.

– Мы тесно сотрудничаем с Татьяной Алексеевной Владимировой, наши учащиеся из Знаменской и Угранской школ регулярно сюда приезжают, – рассказала учитель Знаменской средней школы Светлана Хлопенкова. – Здесь, на территории экотропы, проводим для деток разные мероприятия – дни воды, леса, птиц. Школьники строят кормушки. Ребятам это очень нравится, они получают много полезной информации и навыков.

Отвечая на вопрос губернатора, начальник департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания Юрий Шарин рассказал, что в ближайшие два с половиной года планируется проложить подобные маршруты во всех муниципальных образованиях области.

Тропа оборудована беседками для отдыха, указательными знаками, тематическими информационными стендами, игровыми зонами для детей («Лесной ручей», хостел «Муравей», «Дворец водяного», «Волшебное ухо» и др.), рассказывающими о профессиях в лесном хозяйстве, исторической и экологической ценности природного комплекса. В специально отведенном месте расположена санитарная зона, где установлен контейнер для сбора мусора.

ФОТО: администрация Смоленской области.

Затем глава региона посетил Угранскую среднюю школу. Здание, построенное в 1975 г., рассчитано на 1000 мест, сейчас здесь 433 ученика. Школьный спортзал – единственный в Угре. В нем проходят спортивные мероприятия районного и областного уровня, занятия местного Дома детского творчества. И главной проблемой школы ее директор Елена Новикова назвала как раз отсутствие в спортзале хорошего напольного покрытия.

– С учетом того, что залом пользуются все жители поселка, я, безусловно, окажу финансовую помощь, и мы выделим деньги на покупку резинового напольного покрытия. Прошу вас, Наталья Сергеевна (Шишигина, глава района), по результатам этой рабочей поездки подготовить в мой адрес служебную записку, и я дам соответствующее поручение о выделении денежных средств.

Внимание, опасность!

Проблемной точкой в Угре оказалась территория, прилегающая к микрорайону, когда-то построенному для работников местного деревообрабатывающего завода – туда губернатор отправился неожиданно для местных властей. Дело в том, что угранцы в социальных сетях рассказали главе региона о том, что неподалеку от жилых домов находится здание конторы давно закрытого предприятия – в нем нет окон и дверей, перекрытия в аварийном состоянии, а поблизости – детская игровая площадка.

Напомним, подобные внеплановые посещения Алексей Островский практикует давно: они дают ему возможность не только лично ознакомиться с проблемой, но и проверить, насколько главы муниципалитетов в курсе происходящего на вверенной им территории.

ФОТО: администрация Смоленской области.

Во время визита в Угру губернатор спросил у главы района Натальи Шишигиной, почему аварийный объект не снесен. Та ответила, что он находится в собственности у частных лиц.

– Я все это знаю, но местная власть как раз и необходима для того, чтобы понуждать граждан – будь то физические или юридические лица – к выполнению требований действующего законодательства, – подчеркнул глава региона. – В данном случае в интересах детей – в первую очередь с точки зрения безопасности их жизни и здоровья – необходимо понуждать владельцев здание сносить. Вам известно, кто является его собственником?

– В настоящее время владельцы меняются. В начале 2000-х объект находился в собственности деревообрабатывающего завода, именно тогда несколько отдельно стоящих корпусов были объединены одним кадастровым номером. Поэтому возникали сложности с определением, кто несет ответственность за содержание здания. На сегодняшний день у объекта появились новые собственники из Москвы, – рассказала Шишигина.

Островский поручил главе района вместе со своим профильным заместителем Ростиславом Ровбелем встретиться с собственником здания и объяснить ему необходимость сноса. Если средств для демонтажа пока нет – нужно обнести здание забором, чтобы ограничить туда доступ детей, подчеркнул губернатор.