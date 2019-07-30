Игорь Ляхов провел прием граждан в Дорогобужском районе

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района. Игорь Васильевич рассмотрел порядка двух десятков обращений и посетил ряд объектов, на которые обратили внимание местные жители.

За три часа приема со своими насущными проблемами к председателю регионального парламента пришло более 20 человек: одни за помощью и содействием в разрешении частных вопросов, другие за решением коллективных задач.

Так по двум обращениям, связанным с сыростью в квартире и ухабистой дорожкой в парке отдыха работа уже началась. Игорь Ляхов дал соответствующие поручения своим помощниками и по окончании приема совместно с представителями местных органов власти побывал на проблемных объектах.

Сообща были определены пути решения и поставлены задачи. Как сообщил Глава Администрации поселка Верхнеднепровский Олег Золотухин, на следующий год запланирована масштабная реконструкция парка. Тем не менее, уже сейчас ремонт и восстановление дорожки в парке, на состояние которой пожаловалась пенсионерка, организует местная власть.

При осмотре подвала выяснилось, что одной из возможных причин появления плесени на стенах квартиры на первом этаже, где проживает инвалид, могут быть стекающие в подвал дождевые воды. Решено, что исправлением ситуации займется управляющая компания, а результат будет проконтролирован.

- В рамках приема, в рамках тех обращений, с которыми пришли граждане, превалируют традиционно вопросы ЖКХ. Это установка счетчиков на холодную и горячую воду, ремонт тротуаров, уличное освещение, работа управляющих компаний. Все эти проблемы нужно решать, - отметил Игорь Ляхов.

Представители общества инвалидов поселка Верхнеднепровский попросили оказать помощь в оснащении организации компьютерной техникой и специальными спортивными играми, популярными среди инвалидов. Обстоятельный разговор начался в ходе приема, а затем продолжился в помещении общества.

- Мы обеспечим вас оргтехникой, соберем команду специалистов для проведения курсов компьютерной грамотности на базе вашей организации, - резюмировал Игорь Ляхов. Кроме того, по поручению председателя облдумы будут изготовлены специальные приспособления для проведения спортивных игр.

ФОТО: smoloblduma.ru.

В ходе приема председатель областной Думы взял на контроль решение ряда задач, связанных с развитием спорта в Дорогобужском районе. Например, руководитель секции верховой езды при детско-юношеской спортивной школе рассказал о проблеме содержания чистопородных лошадей. По его словам, кровля конюшни основательно износилась.

- Отделение верховой езды имеет хорошую историю, высокие достижения, а материально-техническая база незавидная, - констатировал председатель областной Думы. - Эти вопросы, а, мы знаем, в бюджете не предусмотрены расходы на эти цели, придется решать, используя различные возможности. Также мы надеемся на энтузиазм тех людей, которые своих детей направили заниматься конным спортом.

Жители района и особенно дорогобужская молодежь любят спорт. Одно из мест притяжения - тренажерный зал, который развивает 11-кратный Чемпион мира, мастер спорта, гиревик Александр Захаров. Он не только оснастил зал, но и создал на месте, где еще недавно лежали кучи мусора, спортивную площадку. Сейчас здесь собираются дети - играют, занимаются спортом. Каждый месяц на площадке появляется что-то новое, и кипит работа, чтобы все вокруг выглядело эстетично. По словам Александра Захарова, скоро будут построены вторые качели, а в будущем будет оборудован скалодром.

Игорь Ляхов осмотрел спортзал «Гармония», детскую спортивную площадку и обсудил с Александром Захаровым направления дальнейшего взаимодействия. Например, спортсменам помогут приобрести профессиональное оборудование: штангу, стойки для пауэрлифтинга с жимовой скамьей и диски для занятий пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой, чтобы развивать данное направление. Как отметил Александр Захаров, дорогобужские спортсмены успешно представляют страну на различных международных соревнованиях, и поблагодарил председателя за внимание к вопросам спортивной жизни в районе. Он напомнил, что после его обращения на одном из предыдущих приемов председателя областной Думы в поселке Верхнеднепровский Игорь Васильевич помог приобрести канат:

- Мы постоянно его берем на соревнования. Канат для перетягивания всегда нужен, он всегда при деле, - сказал руководитель регионального парламента.

ФОТО: smoloblduma.ru.

Завершилась рабочая поездка посещением детско-юношеской спортивной школы, где председатель областной Думы обсудил вопросы развития дзюдо в Дорогобужском районе. Этот вид спорта набирает популярность, сейчас в школе занимаются порядка 300 ребят. Как рассказал тренер-преподаватель Руслан Нуриев, есть перспективные спортсмены, трое из них недавно отобрались на турнир ЦФО. На встрече говорилось об организации и поддержке районного турнира по дзюдо, о помощи в укреплении материальной базы и приобретении спортивной экипировки для участников рейтинговых соревнований.

- Сегодня какие у вас есть проблемы по развитию секции? - поинтересовался председатель облдумы.

- Маты у нас есть, а ковер пришел в негодность, - поделились тренеры.

Осмотрев зал, где занимаются юные спортсмены, Игорь Ляхов определил объем помощи спортшколе и меры, необходимые для приобретения покрытия для тренировок дзюдоистов:

- Надо поддерживать и единоборства, и многие другие виды спорта, по другому нельзя, - отметил спикер регионального парламента.

- Наша задача, как можно больше помочь людям решить их злободневные проблемы. Главное, чтобы люди чувствовали себя уверенными и защищенными, - подчеркнул, комментируя итоги поездки, Игорь Ляхов.