О судьбе военных летчиков, вылетевших на боевое задание 21 июля 1942 года, не было известно 77 лет.

Осенью 2018-го поисковики в ходе полевой экспедиции подняли обломки самолета с 7-метровой глубины. На минувшей неделе солдат предали земле, тайна исчезнувшей «Пешки» раскрыта.

В последний путь экипаж самолета провожали на территории мемориала «Богородицкое поле». В мероприятии приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутаты регионального парламента Нина Куликовских, Виталий Вовченко, Анна Андреенкова и Александр Герасенков, а также родственники погибших героев, ветераны, поисковики, представители общественных организаций и молодежь. Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».

Последнее задание

...21 июля 1942 года. На часах 6.15. Экипаж самолета Пе-2 в составе командира экипажа лейтенанта Аркадия Лисина, штурмана младшего лейтенанта Степана Крисанова, стрелка-радиста сержанта Михаила Стрельникова вылетел с аэродрома «Кубинка». Летчики получили боевое задание – провести разведку аэродромов в тылу врага по маршруту Гжатск–Вязьма–Ярцево–Дорогобуж. Через пару часов их не станет.

О событиях того времени и наших дней, когда поисковики выяснили судьбу военных летчиков, говорилось на памятном митинге.

– Ровно 77 лет назад экипаж из трех летчиков не вернулся на военный аэродром «Кубинка». Ребята погибли, и долгие годы о них ничего не было известно. Они числились бы без вести пропавшими и по сей день, если бы не поисковики Вахты Памяти. Имена возвращают неравнодушные люди, которые в свое личное время, в любую погоду идут на поиски, восстанавливая историческую справедливость. Главное, что эта работа направлена на сохранение великой истории нашей страны. Мы очень рады, что наш проект сегодня объединяет людей разных национальностей, разного вероисповедания, разной партийной принадлежности. У всех этих людей есть главное – любовь к Родине и стремление сохранить нашу историю для потомков. Мы должны воспитать правильно наших детей и внуков, вложить им те ценности, о которых мы сегодня говорим, – отметил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Осенью 2018 года отряд «Боевое братство» из Сафонова поднял экипаж Пе-2 на вяземской земле. Лисин– из Удмуртии, Крисанов – из Белоруссии, Стрельников – из Новосибирской области погибли вместе в своей боевой машине. В ходе полевой экспедиции поисковики нашли обломки самолета Пе-2, а в нем останки бойцов. Хорошо сохранились фрагменты экипировки летчиков.

Портмоне Стрельникова

– Поднятый в районе Вязьмы самолет ушел на глубину 7 метров. Он был поднят с помощью экскаваторов. Первые находки мы обнаружили на 4 метрах. Было трудно определить модель самолета, так как от него оставались лишь обломки. Поисковикам нужно было обязательно найти номера двигателей, чтобы можно было установить боевой экипаж, который получил задание. Когда мы нашли останки пилотов, их обмундирование, личные предметы, оказалось, что в архивах не сохранилось сведений об этом экипаже. Мы испытали глубокое разочарование, осознав, что эти летчики навсегда останутся неизвестными, – рассказала депутат областной Думы, координатор регионального проекта «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

По счастливой случайности установить фамилии членов экипажа удалось благодаря найденному в куртке летчика Стрельникова портмоне. В нем сохранились документы, семейные фотографии, письма с фронта. Командир поискового отряда «Боевое братство» Александр Герасенков вручил родственникам летчиков посмертные награды «Шагнувши в бессмертие».

Поисковикам удалось найти родственников погибших летчиков. Они приехали из разных уголков постсоветского пространства. Анатолий Крисанов вместе с женой приехал из Минска, чтобы проститься со своим родным дядей.

– Позвонили моему старшему брату и сказали, что нашелся брат моего отца Степан Крисанов. На следующий день я созвонился с поисковиками, мы обменялись информацией. Я отослал фото моего дяди, оно хранится у моей матери, которой 94 года. Сегодня сердце переполнено и скорбью, и радостью, и благодарностью... Мы не ожидали, что получим такие новости. Спасибо вам за вашу работу, мы будем вас всегда помнить, – сказал Анатолий Крисанов.

Александра вместе с семьей приехала из Калуги, чтобы присутствовать на погребении праха родного брата своего дедушки Аркадия Лисина.

– Мой дедушка всю жизнь искал своего брата. Ради него он пошел в военное училище и стал подполковником ракетных войск. Когда дедушка умирал, он сказал, что не выполнил свой долг – не нашел брата.

Через неделю у меня день рождения, и вы сделали самый главный подарок – исполнили последнюю волю моего деда. Спасибо вам! – сдерживая слезы, сказала внучатая племянница Аркадия Лисина Александра.

ФОТО: Смоленская областная Дума.

Шагнувши в бессмертие

Проводить в последний полет летчиков экипажа Пе-2 приехали делегации из разных районов области. На церемонии также присутствовали служащие Вяземского вертолетного полка.

– Двадцатый век преподнес нам много трагических событий, одно из них – Великая Отечественная война. Сегодня мы листаем страницы этой истории и продолжаем восхищаться подвигом бойцов, которые завоевали победу. Именно на Смоленщине было положено начало краху немецкой армии. Я сам летчик и знаю, насколько это было тяжело в условиях военного времени.

Самолет Пе-2 – сложнейшая боевая машина. На нем могли летать только настоящие профессионалы. Наши летчики были молодыми, но уже опытными пилотами. Сегодня мы прощаемся с великими героями, – подчеркнул депутат Смоленской областной Думы, председатель Смоленского областного совета ветеранов, генерал-майор Вооруженных Сил РФ Виталий Вовченко.

ФОТО: Смоленская областная Дума.

Портреты летчиков Пе-2 будут увековечены в музее «Неизвестного солдата» Центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме. Гостям провели экскурсию по новой экспозиции. Ее уникальность в том, что весь третий этаж здания стилизован под комнаты времен войны. По всему периметру развешены портреты поднятых поисковиками бойцов.

– Остановитесь возле каждого портрета, взгляните в глаза каждому герою... Мы постарались так организовать это пространство, чтобы оно было пронизано атмосферой того времени. Здесь множество экспонатов 30–40-х годов; огромное количество портретов бойцов, поднятых нами во время Вахт Памяти, – отметила Нина Куликовских.