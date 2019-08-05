Губернатор Смоленской области наградил лучших работников железной дороги

Смоленских железнодорожников поздравил губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, глава города Смоленска Андрей Борисов.

Приветствуя участников торжественного собрания, Алексей Островский отметил, что он полностью согласен с теми, кто называет Московскую железную дорогу магистралью новаторов.

- Вашему коллективу всегда были присущи высокая культура труда и колоссальная работоспособность, самоотдача и добросовестность. Неслучайно это отметил и новый начальник дороги Михаил Олегович Глазков, посетивший недавно Смоленщину с рабочим визитом, – подчеркнул губернатор. – Был очень рад, когда Михаил Олегович сообщил, что по итогам прошлого года количество пассажиров в Смоленском регионе увеличилось практически на четверть, а в развитие железнодорожной инфраструктуры области было направлено более двух миллиардов рублей.

Алексей Островский вручил благодарственные письма губернатора и почетные грамоты администрации Смоленской области за многолетнее, добросовестное, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, существенный вклад в повышение эффективности работы лучшим сотрудникам подразделений Смоленского региона Московской железной дороги.

Поздравляя смоленских железнодорожников, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов отметил, что высокие достижения в отрасли – это результат добросовестного труда конкретных людей.

- Объем пассажирских и товарных перевозок очень большой, но вы прекрасно справляетесь с поставленными задачами. Это говорит о том, что на железной дороге работают профессиональные, дисциплинированные и очень ответственные специалисты, – сказал Игорь Ляхов.

Председатель областной Думы пожелал работникам железнодорожного транспорта дальнейших успехов в профессиональной деятельности и вручил лучшим представителям отрасли Благодарственные письма регионального парламента.

Заместитель начальника Московской железной дороги по Смоленскому региону Юрий Базаров поблагодарил свой коллектив и ветеранов отрасли за максимальную ответственность и самоотдачу.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

- Наша работа – уважаемая и очень важная. По результатам работы за полугодие 2019 года мы первые, и эту планку держим уже многие годы, – подчеркнул Юрий Базаров.

В рамках торжества Алексею Островскому и другим почетным гостям Юрий Базаров вручил памятные медали в честь 60-летия образования Московской железной дороги.

Торжественное собрание завершилось концертом.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Также 2 августа рядом с главным зданием Смоленского региона МЖД была открыта велопарковка.

Мероприятия продолжились в воскресенье 4 августа в одном из лучших детских оздоровительных лагерей Смоленской области – «Факеле» Московской железной дороги, где в год 60-летия МЖД открылся современный спортивный комплекс с бассейном.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

В праздничный воскресный день здесь прошли командные состязания, эстафета «Мама, папа и я!», а также конкурс рисунка, приуроченный к 60-летнему юбилею МЖД. Никто не остался в стороне от работы творческих мастерских – аквагримма и мастер-классов по декоративному искусству и песочных фантазий. Ребята и взрослые играли в теннис и волейбол, шашки и шахматы.