С губернатором напрямую

Алексей Островский впервые провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Он дал ответы на 40 вопросов подписчиков сообщества «Островский в эфире». Всего же поступило более 400 жалоб, предложений и пожеланий. Онлайн-трансляцию посмотрели почти 50 тыс. человек. Больше всего смолян интересовали вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, а также ремонта дорог.

Здравоохранение

Ряд смолян пожаловались на некорректное обращение медиков с пациентами. Губернатор отметил, что по каждой из полученных жалоб пройдет проверка, и, если информация подтвердится, виновные будут наказаны.

– А теперь по поводу того, в каких условиях люди получают медпомощь. Я неоднократно говорил, что, да, состояние центральных районных больниц – катастрофическое. Без серьезной поддержки и помощи со стороны федерального центра ни один субъект федерации не в состоянии ситуацию в корне изменить. А уж тем более мы – регион пока еще не богатый. В этой связи я как глава региона большие надежды связываю с национальными проектами, которые начали реализовываться в стране по поручению президента. В регионы будут направлены огромные деньги. Надеюсь, это позволит нам в ближайшие шесть лет качественно решить проблему, – пояснил Алексей Островский.

Образование

Губернатор отметил, что самой актуальной проблемой в сфере образования на Смоленщине остается нехватка мест в ясельных группах детских садов.

– Мы на 100% ликвидировали очередность в детские сады для ребят в возрасте от трех до семи лет. В ближайшие годы проведем эту работу в отношении ясельных и младших групп, откроем новые детские сады в Смоленске и в ряде районных центров. Проблема очередности должна полностью исчезнуть. Например, в этом году планируем ввести в эксплуатацию два детских сада – в микрорайоне Королевка областного центра и в деревне Алтуховке Смоленского района, – отметил Островский.

Также он сообщил, что строительство пристройки к смоленской школе №33 идет в соответствии с графиком и будет завершено до конца этого года.

– Более того, хочу сказать, что вице-премьер Правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко поддержал мою просьбу и дал поручение Министерству финансов и Министерству образования запланировать в федеральном бюджете на 2020 г. деньги для Смоленской области на строительство нового корпуса школы № 33 города Смоленска и капитальный ремонт Лицея имени Кирилла и Мефодия, – добавил глава региона.

Позитивная новость, озвученная на прямой линии, касалась педагогов, работающих на селе: со следующего года в Смоленской области по поручению губернатора будет введена поощрительная премия для лучшего сельского учителя.

ЖКХ

На вопросы о работе систем водоснабжения в Рославле и Вязьме Островский ответил:

– Эта проблема в области есть, но ею реально начала заниматься только наша администрация семь лет назад. До нас власти не вкладывали значительные объемы денежных средств в перекладку труб, их реконструкцию и ремонты. К сожалению, из-за нехватки финансирования работы ведутся не с той скоростью, как хотелось бы жителям области. Уже начиная с этого года, и в Рославле, и в Вязьме, и в ряде других крупных муниципальных образований будет реализовываться федеральный проект «Чистая вода». В его рамках будут строиться новые станции водоочистки, обезжелезивания.

Дороги

Многие из поступивших вопросов касались ремонта дорог как в Смоленске, так и в районах области. В частности, обратившихся на прямую линию смолян интересовало состояние дорог в Демидове .

– Проблема ремонта, реконструкции, поддержания дорог в нормальном состоянии – очень серьезная, – отметил Островский. – Потому что в дорожные фонды регионов поступает значительно меньше средств, чем требуется для того, чтобы дороги были совершенно иного качества. Поэтому латаем их по мере получения денег из года в год, от района к району. В этом году дошла очередь в том числе и до Демидовского района. По моему поручению муниципалитету выделены 32 млн руб., и в настоящий момент районная администрация, глава района совместно с областными дорожниками занимаются тем, что ремонтируют 12 центральных улиц Демидова. По завершении строительного сезона качество дорог в центральной части города точно улучшится.

Делаем это и в иных районах: где-то в большей степени, где-то в меньшей – в зависимости от загруженности транспортом, количества проживающих и других критериев.

В этом году уже помогли городу Гагарину: мною выделены 43 млн руб. на ремонт улично-дорожной сети, а сейчас изыскиваем возможность в дорожном фонде, чтобы увеличить эту сумму до 75 млн рублей. Для Гагарина это приличные деньги, поэтому и там количество отремонтированных дорог с качественным полотном увеличится.

Инвестиции

– Несмотря на то, что за семь с лишним лет работы администрации под моим руководством мы привлекли рекордное для Смоленской области количество внебюджетных инвестиций – под 100 млрд руб., я всегда говорю, что глобально на жизнь смолян это не влияет, – сказал губернатор. – Тогда как глобально повлияют те вещи, о которых мы уже говорили в начале нашей прямой линии. Это состояние учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, переложенные трубы, отсутствие отключений горячей воды летом и иные вещи.

Мы не только открыли значительное количество новых предприятий, но и спасли от развала старые. Восстановили некоторые предприятия, закрытые прежними властями. <…>

У нас аграрная область. Основных инвесторов мы привлекаем в сельское хозяйство. И через создание там новых рабочих мест тем самым сохраняем жизнь на селе, в том числе и выполняя поручения нашего президента.

Семь лет назад я ставил перед собой в первую очередь, и перед своими подчиненными задачу, чтобы область стала инвестиционно привлекательной, а не считалась, как раньше, черной дырой. Сюда боялись инвестировать не только внебюджетные деньги, но и государство опасалось бюджетные деньги вкладывать. И первые год-полтора моей работы ушли на то, что я пытался вернуть доверие к Смоленской области в Москве. Поэтому мы наконец вошли в двадцатку регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, но на этом останавливаться не планируем. Будем стремиться выше. Более того, по результатам 2018 г. мы вошли в пятерку лучших регионов страны по поддержке малого и среднего предпринимательства. И это не мои оценки, не оценки администрации области. Это рейтинги, составленные Агентством стратегических инициатив по поручению нашего президента.

Ввод земель в сельхозоборот

– Проблема серьезная, но мы ею уже занимаемся. Я благодарен Министерству сельского хозяйства и лично министру Дмитрию Николаевичу Патрушеву за ту поддержку, которую нам оказывают в решении этого вопроса. Ежегодно на рекультивацию направляются десятки миллионов рублей. В результате этой работы за 2017– 2018 гг. нам удалось увеличить посевные площади на 10 тыс. га. В нынешнем году я поставил перед своими подчиненными задачу ввести в сельхозоборот еще 15 тыс. га. Таким образом, суммарно за три года получится 25 тыс. га. Это значительный объем. <…> В регионе есть пять-шесть крупных компаний, которые вкладывают значительные деньги в проведение культуртехнических мероприятий. Частично мы возвращаем им эти средства за счет субсидий. И будем продолжать эту работу – вводить земли в сельхозоборот, увеличивать пашни.

Для многодетных

– В соответствии с областным законодательством мы предоставляем бесплатные земельные участки во всех без исключения муниципальных образованиях нашего региона, кроме города Смоленска, многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей, – сообщил Алексей Островский. – Например, самым востребованным с точки зрения проживания и получения земельных наделов является Смоленский район – на сегодняшний день на его территории сформировано уже более 800 участков в трех населенных пунктах Михновского сельского поселения, а заявителей сейчас значительно меньше – порядка 300 участков остаются свободными.