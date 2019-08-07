На площадке Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) прошла встреча губернатора с представителями организаций, работающих в сфере физической культуры и спорта в городе Смоленске.

Ключевыми вопросами стали развитие спортивной инфраструктуры областного центра, взаимодействие комитета по физической культуре и спорту администрации Смоленска со спортивными федерациями, работа муниципальных спортивных школ.

Подготовка к чемпионату

Начиная диалог, Алексей Островский подчеркнул, что значительная часть претензий, поступающих от спортивной общественности, связана с работой комитета по физической культуре и спорту администрации Смоленска:

– Я хочу, чтобы у нас состоялся предметный разговор, который поможет нам понять, что в Смоленске нужно менять для более эффективного развития спорта. Поэтому здесь и глава города Андрей Александрович Борисов присутствует, которому непосредственно и предстоит реализовывать достигнутые нами сегодня договоренности. По результатам этой встречи и нашей совместной с Андреем Александровичем позиции подходы к развитию спорта в городе, в том числе взаимодействию с представителями спортивного сообщества, безусловно, будут скорректированы в том или ином виде. Возможно, и какие-то кадровые изменения произойдут, если глава города примет такое решение. Но ситуация однозначно поменяется.

Первый вопрос, озвученный ректором СГАФКСТ Георгием Грецем, касался подготовки Смоленска к большому спортивному событию:

– Мы очень благодарны за то, что вы поддержали инициативу проведения XXII чемпионата мира среди студентов по спортивному ориентированию в следующем году на территории города Смоленска. У нас уже состоялось первое совещание и созданы рабочие группы. Но никакой реакции от спортивной общественности города, в частности, комитета по физической культуре и спорту администрации города Смоленска, я до настоящего времени не видел и не слышал. А когда задал вопрос Андрею Александровичу Борисову, чтобы узнать его мнение, он сказал, что ничего не знает об этом. А я должен быть в курсе того, что комитетом уже сделано, создана ли рабочая группа, намечен ли план работы по подготовке этого мероприятия. У нас остается ровно год, а работы предстоит очень много.

Губернатор подчеркнул, что неведение главы города – вина его подчиненных:

– Думаю, что Андрей Александрович (Борисов) как человек ответственный самым серьезным образом за это спросит. Чтобы перевести ваш вопрос в практическую плоскость и наверстать упущенное, в ближайшее время я лично с участием главы города проведу заседание оргкомитета. А вас с Эдуардом Марьяновичем Заенчковским (начальник главного управления спорта Смоленской области) прошу внести предложения по составу участников. Потому что, несмотря на то, что мероприятие будет городским, в первую очередь это престиж области и в том числе моя ответственность как высшего должностного лица.

Еще один вопрос ректора СГАФКСТ был о дальнейшей судьбе стадиона «Крылья Советов» в Заднепровском районе:

– «Крылья Советов» – уникальное место для жителей Заднепровья, о котором в настоящее время забыли. В ходе реализации программы по подготовке к 1150-летию Смоленска наша академия взяла на себя содержание и текущий ремонт стадиона. Я бы хотел выйти с предложением к Андрею Александровичу Борисову: в рамках существующих финансовых возможностей изучить варианты более эффективного использования стадиона для проведения занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры и спорта в следующем учебном году.

Алексей Островский поддержал предложение и поручил проработать его вместе с главой города.

«Нас всегда игнорировали»

Участники встречи заострили внимание на нехватке специализированных помещений для занятий восточными боевыми единоборствами, боксом, спортивной гимнастикой и пр.

– Наша организация насчитывает около 1,5 тыс. человек, – рассказала председатель региональной Федерации восточного боевого единоборства Екатерина Павлова. – В наших рядах – два мастера спорта международного класса, шесть мастеров спорта России, 21 КМС и сотни спортсменов-разрядников. Ежегодно мы проводим ряд спортивно-массовых мероприятий, в том числе и патриотической направленности. При этом у нас нет необходимой материально-технической базы, нужно помещение. Но сколько раз мы ни обращались в профильный комитет городской администрации к прежним главам города, нас всегда игнорировали.

Школа олимпийского резерва №8 столкнулась с тем, что не может проводить занятия круглогодично.

– В основном наши воспитанники – учащиеся общеобразовательных школ, где мы на безвозмездной основе арендуем помещения, – рассказал ее директор Леонид Лисовский. – Но в последнее время по непонятной для нас причине появились такие препоны: если раньше мы могли заниматься круглогодично, то сейчас только в течение учебного года – в период с 1 сентября до 31 мая. Хотелось бы, чтобы Андрей Александрович (Борисов) повлиял на эту ситуацию и мы могли бы, как и раньше, заниматься в школах на протяжении всего календарного года.

Губернатор поручил главе города встретиться с представителями школ и обсудить варианты решения озвученных проблем.

«Логика и целесообразность»

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Юность России» Олег Купреев отметил, что самое крупное отделение в этом учреждении – отделение плавания. Кроме этого, на территории Смоленска есть спортивная школа №2, которая также занимается развитием этого направления, но не имеет нужной материально-технической базы. Он предложил объединить эту школу с бассейном «Дельфин», как это ранее было сделано с Ледовым дворцом и школой по хоккею с шайбой.

– Олег Александрович, логика и целесообразность в вашем предложении есть. Я прошу вас, Андрей Александрович (Борисов), совместно с Эдуардом Марьяновичем Заенчковским этот вопрос обсудить и мне коллегиальное ваше мнение представить. Спасибо за здравое предложение, такие встречи полезны, в том числе и для этого – ответил Островский.

Далее слово взял председатель региональной Федерации бокса Анатолий Батрасов. Он сообщил, что в Смоленской области всего один специализированный зал этого профиля. Но находится он в полуподвальном помещении, оборудованном 40 лет назад самими спортсменами. И сейчас оно уже не вмещает всех желающих заниматься.

– Зал, где сейчас располагается клуб «Кожаная перчатка», – один из лучших залов Смоленской области. Однако Федерация бокса обеспокоена возможной потерей помещения из-за того, что собственник постоянно поднимает арендную плату, – добавил Эдуард Заенчковский.

– Андрей Александрович (Борисов), надо подумать, можно ли для бокса найти подходящее помещение. Анатолий Константинович (Батрасов), глава города изучит вопрос и попробует предложить вам какие-нибудь варианты, – ответил Алексей Островский.

Директор спортшколы олимпийского резерва №4 Надежда Гончарова спросила, возможно ли с помощью регионального проекта «Спорт – норма жизни» (реализуется в рамках национального проекта «Демография») построить в Смоленске зал для занятий спортивной гимнастикой.

По словам Эдуарда Заенчковского, в рамках соглашения между Смоленской областью и Министерством спорта запланировано выделить в 2021 г. средства на создание такого помещения на улице Урицкого (спортшкола №4). Однако проектную документацию, составленную в 2015 г., надо дорабатывать.

– Мы будем просить городскую администрацию актуализировать сметы и готовы приступить к реализации проекта уже в следующем году, чтобы выйти на конкурсные процедуры, – ответил Заенчковский.