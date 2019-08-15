В Угранском районе соберутся почитатели творчества Исаковского, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Памятные мероприятия пройдут в рамках реализации федеральных проектов партии «Историческая память» и «Крепкая семья».

Творческий вечер состоится 16 августа во Всходском сельском доме культуры. В ДК, построенном на средства поэта, находится музей, где собраны книги и фотографии с автографом Исаковского, более 100 вариантов переделок песни «Катюша», многочисленные воспоминания. Экспонируются также предметы эпохи, в которой жил поэт. В этот же день волонтерами будет благоустроено памятное место на реке Угра. По словам старожилов, именно этот берег вдохновил Михаила Васильевича на написание «Катюши», которая впоследствии стала всемирно известной песней.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Справка «КП»

Михаил Васильевич Исаковский родился в 1900 года в деревне Глотовка Ельнинского уезда (сейчас это Угранский район) 12 ребенком в семье. Его родители-крестьяне были безграмотны, Миша сам научился читать и писать. В 20 лет он уже редактировал Ельнинскую уездную газету. В 21 год – областную газету «Рабочий путь». Первое стихотворение Исаковского «Просьба солдата» появилось в московской газете «Новь», когда ему было всего 14 лет. Сам же поэт считал, что его литературная деятельность началась на 10 лет позже, когда были напечатаны стихотворения «Подпаски», «Родное». В 1927 году в Москве вышла его книга «Провода в соломе», холодно принятая критиками, но замеченная Максимом Горьким.

- В поэзии тех лет были ещё весьма сильны всевозможные формалистические, декадентские течения, - вспоминает Михаил Васильевич в своей статье «Горький - в моей литературной судьбе». - И некоторые критики советовали ориентироваться именно на них.

Поэзия же, написанная простым, понятным, человеческим языком, третировалась, зачислялась в низший разряд. И в мою душу начали закрадываться сомнения: а может быть, я не прав? Может быть, в самом деле, следует писать более «изысканно»? Все мои сомнения рассеял Горький. В газете «Известия» появилась его «Рецензия» на «Провода в соломе». В конце он писал: «Стихи у него хорошие, простые, очень волнуют своей искренностью...». «Рецензия», по убеждению Исаковского, была тем, в чем он больше всего нуждался.

- Горький как бы подтвердил всем своим авторитетом великого писателя, - пишет поэт, - что путь, избранный мною в поэзии, является путем правильным, таким, каким он и должен быть у меня. Вполне можно сказать так, что «Рецензия» Горького на всю жизнь стала для меня своего рода поэтической программой...

Всего за полвека творческой деятельности Михаил Исаковский написал около 250 стихотворений. В своих произведениях он славил людей труда, мир, любовь к Родине, учил добру.

Все же в историю советской литературы Михаил Исаковский вошел как поэт-песенник. Первым положил его стихи на музыку один из руководителей хора им. Пятницкого Владимир Захаров. С того момента вся поэзия Исаковского зазвучала, завораживая сердца жителей страны. Многие композиторы писали музыку на его слова. «Одинокая гармонь», «В лесу прифронтовом», «Враги сожгли родную хату», «Ой, цветет калина», «Каким ты был, таким остался» – кажется, нет человека, который не знал бы слов этих композиций. В течение долгих лет строки Исаковского пронизывались мелодиями Матвея Блантера. Их «Катюша» стала поистине народной. Другим плодом сотворчества поэта и композитора стала песня «Враги сожгли родную хату». Она была написана в 1945 году. Но после исполнения подверглась жесточайшей критике - за трагическое звучание. Лишь в 1960 году Марк Бернес впервые нарушил негласный запрет и включил ее в свой репертуар:

Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе На перекресток трех дорог. Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок…

За литературную работу поэт был награжден четырьмя орденами Ленина и Золотой медалью «Серп и молот» Героя Социалистического Труда, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», был лауреатом двух Государственных премий первой степени. В 1943 году на средства, полученные при присуждении ему одной из премий, он построил Дом культуры в родных Всходах. Небольшой деревянный дом сегодня является центром притяжения не только местных жителей, но и туристов со всех уголков страны и зарубежья. В здании действует музей. Здесь представлены личные вещи поэта, редкие книги и фотографии, а еще более сотни вариантов «Катюши». По словам старожилов, берег, о котором поётся в легендарной песне, находится именно здесь, во Всходах, на реке Угра. За широкой белой дверью прячется и главная достопримечательность дома-музея – восстановленный по фотографиям и воспоминаниям родственников кабинет Исаковского. Экскурсоводы говорят, что это место очень любят школьники. Им интересно разглядывать рукописи, фотографии, очки с огромными диоптриями – неизменный атрибут гардероба поэта. Иногда им разрешают попечатать на машинке. Делают они это с интересом и осторожностью. Так, будто Михаил Васильевич вот-вот вернется и возьмется за создание очередного стихотворения.

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