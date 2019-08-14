Покажите класс

«Лучик» не светит?

Решение осмотреть детский сад №70 губернатор Алексей Островский принял после обращений, поступивших от родителей через социальные сети при подготовке к прямому эфиру. Они напомнили, что в 2011 г. плохое состояние учреждения во время визита отметил Дмитрий Медведев, однако серьезных изменений так и не произошло. Смоляне пожаловались на проблемы в коллективе учреждения, из-за которых из него бегут лучшие сотрудники, а также на общую неблагоустроенность и организацию питания. Алексей Островский пообещал посетить «Лучик» и лично разобраться.

Как оказалось, городским властям о проблемах этого детского сада известно еще с зимы. В результате заведующую 22 июля уволили. Таким образом, люди, обратившиеся на прямую линию, не знали о том, что волнующий их вопрос уже решается. Глава региона рекомендовал городским властям активнее информировать смолян о своей работе.

– Однако проблемы у «Лучика» еще остались. По словам старшего воспитателя Евгении Чижовой, в детсаду требуется замена оборудования пищеблока.

– Я так понимаю, здесь вытяжка плохо работает или вообще не работает, – отметил губернатор, осматривая помещение. – Запах неприятный. Прошу вас разобраться с этой проблемой. И, если надо менять вытяжку, доложите начальнику управления образования и молодежной политики администрации города Смоленска. На все это, Андрей Александрович (Борисов, глава города Смоленска), нужно будет выделить денежные средства. Если у администрации города такой возможности нет, обращайтесь за помощью ко мне, я помогу.

Общежитие для лицеистов

В мае этого года по итогам рабочей встречи Алексея Островского в Москве заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поддержал просьбу главы региона о финансировании за счет средств федерального бюджета ремонтных работ в образовательных учреждениях Смоленска. Ожидается, что на эти цели направят около 97 млн руб. В частности, речь шла о капремонте Лицея имени Кирилла и Мефодия.

Приехав в лицей, губернатор поинтересовался у его директора Ольги Ивановой, на что конкретно необходимо направить средства. Она рассказала, что в учебном корпусе нужно отремонтировать раздевалки и покрытие на крыше. А вот общежитию, где живут ребята, нужен серьезный ремонт, который позволит комфортно их расселить и открыть комнаты для игр и занятий.

– Мы деньги получим в начале следующего года. Полина Викторовна (Хомайко, вице-губернатор), нужно будет оперативно провести конкурсные процедуры с тем, чтобы как можно раньше отремонтировать это здание, – отметил губернатор. – Конечно, это безобразие, что в XXI веке лучшее образовательное учреждение нашего города имеет такое общежитие.

Ольга Иванова рассказала, что в проектную документацию уже включили работы и по замене системы теплоснабжения, и по модернизации электросети. Не менее важно улучшить работу Интернета – для этого нужно заменить оптоволокно. Губернатор обещал дать соответствующие поручения.

Также, как отметил Алексей Островский, на территории лицея нужно установить фонари уличного освещения. Этим вопросом займутся городские власти.

Школа растет

Следующим пунктом программы рабочей поездки стала средняя школа №33. Одно из ведущих общеобразовательных учреждений города в новом учебном году откроет свои двери для 1802 ребят. Для школы возводится четырехэтажная пристройка с классными комнатами, спортивным и актовым залами, кабинетами врачей, библиотекой. Работы идут по графику и должны завершиться до конца 2019 г.

Серьезной проблемой является организация питания ребят: существующий обеденный зал площадью 177 кв. м вмещает только 253 человек. Если все ученики школы перейдут к обучению в одну смену, их попросту не будут успевать кормить в течение дня.

– Я получил подтверждение от заместителя председателя правительства Виталия Леонтьевича Мутко, что в 2020 г. нам будут выделены деньги на строительство нового пищеблока, потому что новая пристройка позволит увеличить количество учащихся, как следствие, возможности нынешнего пищеблока не будут отвечать реалиям, – рассказал Алексей Островский. – Поэтому в нынешнем году достроим пристройку, введем ее в эксплуатацию, а в следующем году готовьтесь строить новый пищеблок. Я видел эти поручения вице-премьера и Министерству финансов, и Министерству образования, поэтому деньги в бюджет 2020 г. будут заложены.

Губернатор также напомнил, что жители окрестных домов жалуются на грязь и слякоть на прилегающей к школьной стройке территории.

– Надо продумать этот вопрос и решить его с минимальными затратами – какой-то деревянный настил сделать как вариант, чтобы не было грязи в период дождей и снегопадов, – поручил он Андрею Борисову.

Сергей Жойкин предложил изменить проект благоустройства и вместо дополнительной клумбы сделать парковку.

– С плеча рубить не будем, тут нужно подумать, что больше отвечает интересам жителей близлежащих домов, – сказал Алексей Островский. – С одной стороны, действительно хочется, чтобы при таких многоквартирных домах было предусмотрено больше машино-мест. Но, с другой стороны, желающих, чтобы возле дома были клумбы, цветы и зеленые насаждения, точно не меньше, чем автовладельцев, поэтому нужно провести какой-то сход с людьми, изучить этот вопрос и принять решение в интересах большинства. Понятно, что кто-то всегда будет недоволен, но недовольных должно быть в меньшинстве.

Кстати

По словам директора школы №33 Сергея Жойкина, к 1 сентября между действующим и строящимся корпусами учебного заведения установят забор, чтобы перекрыть детям доступ на стройплощадку. Директор попросил во время реконструкции пищеблока найти средства и на асфальтирование внутреннего двора. Губернатор ответил, что даст поручение рассмотреть эту просьбу.

А в это время

Пенсионеров не выгонят

Губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки внепланово посетил торговые ряды на улице Николаева, где смоляне традиционно торгуют продуктами с приусадебных участков, а также собранными в лесу грибами и ягодами.

Глава региона обратился к главе города Смоленска Андрею Борисову:

- То, что пожилые люди вынуждены осуществлять торговлю, реализовывая выращенную на своих дачах и огородах продукцию, – это вынужденная для них мера. Потому что пенсия у них, к сожалению, не та, которая может привести к достойному уровню жизни. Было бы неправильно, если бы мы с вами прекратили здесь торговую деятельность и отказали им в этом праве. Но то, что это место должно выглядеть цивилизованно, – это точно. Причем, Андрей Александрович, не только здесь: подобные стихийные рынки есть и в других районах города. Поэтому я прошу вас о следующем: необходимо в каком-то едином концептуальном стиле сделать прилавки, чтобы, во-первых, людям было удобно торговать, а во-вторых, чтобы это было эстетично, чтобы было приятно и продавцам, и покупателям, и перед гостями города всем нам стыдно не было. Я прошу вас главам районных администраций дать необходимые поручения. Давайте сделаем так, чтобы к лету следующего года здесь все было иначе.

Такие «внезапные» посещения Островский ввел в свою практику давно: они дают возможность не только лично ознакомиться с проблемой, поднятой смолянами, но и проверить, насколько руководство муниципалитетов в курсе происходящего.