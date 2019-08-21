Долг без срока давности

В полевом лагере рядом с деревней Старое Брыкино Глинковского района собрались 630 бойцов, считающих своим долгом вернуть стране имена и судьбы ее героев. В этом году добровольцев почти на сто человек больше, чем в предыдущем. В поиске задействованы почти все районы Смоленской области. Всего представлено 13 регионов страны, а международный статус обеспечен за счет представителей поискового движения Литвы и Белоруссии.

По словам депутата областной Думы, лидера поискового движения на Смоленщине Нины Куликовских, учебно-тренировочная вахта является самой молодежной, и ее целью становится не только поиск, но и проведение обширной обучающей программы для юных и для начинающих поисковиков, а также для вновь образованных отрядов. Здесь познаются азы и тонкости поискового дела, происходит приобщение к традициям, многие из которых более чем за двадцать лет превратились в ритуал.

– Наши отряды очень разнообразны. Главные участники – это, безусловно, студенты и школьники. Кроме того, у нас много учителей, военных, представителей разных силовых структур, а также простых рабочих профессий. Но важно не то, насколько все разные, а то, что нас всех объединяет общее дело, – подчеркнула парламентарий.

Самым юным поисковикам 21-й учебно-тренировочной Вахты Памяти около 10 лет. Несмотря на желание выйти в леса, пока им доверяют только лагерный быт и мелкую безопасную работу. Уже спустя несколько лет эти «вспомогательные войска», так называют детей в лагере, станут основой поискового движения.

ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.

Центр притяжения

В Глинковский район приехали 57 отрядов, 36 из них образованы на Смоленщине. Отдельно Нина Германовна выделила единственный в стране отряд, состоящий из депутатов. Отряд «Славяне» возглавляет председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

– Не только для меня, но и для многих, стоящих в этом строю, поиск становится частью жизни и любимым делом, – поделился спикер регионального парламента. – Главной наградой является возвращение имен солдат, которые без малого 80 лет числились без вести пропавшими. Родственники найденных бойцов приезжают с разных концов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья, ведь они помнят и чтут память героев, позволивших нам жить под мирным небом».

Игорь Васильевич подчеркнул, что Вахты Памяти помогают беречь историю о войне, ставшей страшным испытанием не только для советского народа, но и для всего мира.

– Я рад, что здесь так много детей – тех, кто будет писать историю новой России завтра и бережно хранить память о Великой Победе, наших героях-защитниках, на чьем примере они будут воспитывать своих детей, – сказал Игорь Ляхов.

Не первую Вахту Памяти посещает депутат Государственной Думы Ольга Окунева.

– Низкий поклон за вашу бесценную работу. Вы занимаетесь поиском, а многие сердца ждут, что вы найдете именно их родных и близких, подарите им вечную память, вечную славу, – сказала депутат.

Первые результаты

Отряды, на чьей земле проходит поиск, проводят серьезную подготовительную работу, заранее осуществляя разведывательные экспедиции. Принимающей стороной в Глинковском районе является единственный в районе отряд «Гвардия». Его командир Михаил Леонов вместе с младшим сыном стал участником Вахт Памяти после просмотра документального фильма о работе поисковиков.

– В 2007 году был создан отряд, со временем я его возглавил. За плечами более 25 вахт, на которых мы нашли около 600 бойцов, 88 имен восстановлено по личным вещам и медальонам. Сейчас во времянке лежат 34 солдата, которых мы подняли в период подготовки, 32 из них лежали в одной яме. Обнаружили, когда искали перспективные места, где можно поработать, ведь все заинтересованы найти больше бойцов, – сказал Михаил Леонов.

Уже в первый день работы вахты раскопки принесли результаты: были подняты останки нескольких солдат, при одном из них находился подписанный котелок. По нему удалось установить, что здесь закончился жизненный путь Фомы Балабанова из Курской области, служившего в 309-й дивизии.

В тему

В программу одного из дней пребывания был включен урок патриотизма.

– Главная национальная идея нашего государства сегодня – патриотизм. Важно сплотить людей вокруг любви к своему Отечеству. Патриоты – это не только военные люди, а еще и те, кто ежедневным мирным трудом подтверждает свою любовь к Родине. Россия невозможна без патриотизма, – отметил председатель Смоленской областной Думы, командир отряда «Славяне» Игорь Ляхов и подчеркнул, что настоящими поисковиками движет стремление сохранить нашу великую историю и светлую память. – Фильмы и книги о войне не дают таких живых эмоций, как поиск. Когда ты сам находишь осколки от снарядов, останки бойцов, видишь заросшие окопы, ты понимаешь, что десятилетия назад на этом месте гибли люди...

Во время урока патриотизма Игорь Васильевич рассказал ребятам о подвигах Дмитрия Донского, генерала Раевского, Михаила Кутузова, Всеволода Руднева – командира крейсера «Варяг».

В конце патриотической беседы собравшиеся поздравили Игоря Васильевича с присвоением ему государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кстати

Участников вахты ждет большая образовательная программа: теоретические занятия, встречи с родственниками героев войны, малолетними узниками, участие в акциях «Забота» и «Доброхоты».