Время добрых дел

Несколько дней осталось до закрытия Международной учебно-тренировочной Вахты Памяти. А это значит, что нужно успеть навестить семьи, которые нуждаются в помощи, и привести в порядок могилы героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Полчаса езды от лагеря поисковиков. Глубокий лес. Бездорожье. УАЗ медленно, но верно едет к пункту назначения. Здесь, около станции Тимошово, похоронен неизвестный летчик. «Доброхоты» сразу же берутся за дело. Сегодня работа найдется каждому, ведь за могилой солдата давно некому ухаживать.

- Это захоронение уже давно требовало благоустройства. За последние годы за могилой никто не ухаживал, так как ближайшей деревне уже никто не живет. Со слов местных жителей, эта могила советского летчика, который погиб на территории Глинковского района. Предположительно место падения самолета находится в 500 метрах отсюда. Самолет упал, однако летчик был жив, но так как деревня была оккупирована – его убили немцы. Местные жители похоронили его здесь, - рассказывает руководитель отряда «Доброхоты» Александр Семенов.

Благоустройством захоронения сегодня занимаются не только смоляне, но и представители нескольких регионов России: Москвы, Екатеринбурга, Ярославля, Республики Коми. Акция «Доброхоты» проходит в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений».

Накануне бойцы отряда «Доброхоты» успели благоустроить могилу бойцов и командиров Красной Армии в деревне Ивонино и воинское братское захоронение партизан в деревни Мутище Ельнинского района.

Юлия Гуладченко в Смоленской области уже во второй раз. Девушка учится в кадетском классе в Москве. По ее словам, в школе они постоянно участвуют в патриотических мероприятиях.

ФОТО: smolensk.er.ru.

- Конечно, такие акции очень важны. Мы должны беречь память о наших героических прадедах для следующих поколений, - говорит Юлия.

За несколько часов «Доброхоты» успели обкосить траву, зачистить и покрасить памятник, установить оцинкованное надгробие и новую мемориальную табличку.

Пока одни восстанавливали память о подвиге русского солдата, другие успели навестить сразу пять многодетных семей, которые живут в деревнях в окрестностях лагеря поисковиков.

Нагруженная одеждой, канцелярскими товарами, игрушками и, конечно, сладостями машина отправляется в путь. Ее ждут семьи Глинковского района. Акция «Забота», которая проводится уже в пятый раз в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья», сегодня придет и в их дома.

У Ксении Судаковой три дочки и большое хозяйство. Она, как и остальные семьи, рада такой помощи от поисковиков и неравнодушных людей.

- Конечно, нам непросто живется. Все-таки много детей, есть домашнее хозяйство. Но мы справляемся. Спасибо вам за такую помощь, нам все это очень кстати, - говорит Ксения.

Акция «Забота» возникла в процессе проведения Вахты Памяти. Чаще всего поисковики разбивают лагерь неподалеку от деревень. Как правило, там живут пожилые люди или многодетные семьи, которым необходима хотя бы минимальная помощь.

- Что-то привозят поисковики со всей России, что-то мы докупаем сами. Все, кто приезжает на Вахту Памяти, вносят свой вклад. В приоритете многодетные семьи, которые вносят вклад в демографию нашей страны. Выращивают будущих поисковиков. Мы рассказываем детям, чем мы занимаемся, привлекаем их к поисковому движению. Семьи всегда тепло принимают нас, рассказывают о себе, - делится куратор акции «Забота» Анна Ефременкова.

В планах обзавестись собственным помещением, чтобы хранить там привезенные поисковиками вещи и продукты первой необходимости для семей.

ФОТО: smolensk.er.ru.

- Мы делаем акцент на сельские семьи не просто так. Ведь там растут ребятишки, которые занимаются хозяйством, постоянно трудятся. Хочется подарить им праздник от нашей поисковой семьи. Особенно активно участвуют в акции отряды из Пензы. Хочется, чтобы о поисковиках всегда оставалась добрая память, - подытожила координатор партийного проекта «Связь поколений» и акции «Забота», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.