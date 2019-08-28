«Сочный» бизнес

Предприятие «Крал-консерв», производящее в Вязьме натуральные соки уже более десяти лет, расширяет производство безалкогольных напитков. Напомним, что соглашение об этом глава региона и руководство предприятия подписали на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» в феврале этого года.

Работа над новым проектом, в результате которого производственная мощность должна увеличиться в три раза, движется активно. Завершено строительство основного цеха по производству и розливу соков и лимонадов в стекле и пластике, осенью этого года планируется ввести в эксплуатацию второе здание, в котором разместят склад сырья. Уже до конца августа проект даст городу 50 новых рабочих мест. Сейчас завод обеспечивает рабочими местами жителей Московского микрорайона Вязьмы.

Продукция завода, а это около 7 млн л в год, экспортируется в 14 стран: государства Евросоюза, а также Китай и США. Как рассказал генеральный директор компании Вусат Мамедов, налаживать контакты с зарубежными партнерами помогает региональный Центр поддержки экспорта, созданный несколько лет назад по поручению губернатора. Так, к концу года руководство завода надеется с его помощью заключить контракт с предпринимателями из Вьетнама.

– Благодаря Центру мы прошли сертификацию кошерной продукции, которая требуется в США. Буквально в течение месяца пройдем халяльную сертификацию – об этом просят наши малазийские партнеры, чтобы увеличить продажи, – рассказал Мусатов. – Мы чувствуем поддержку и со стороны администрации района, и от департамента инвестиционного развития, и от сотрудников Центра поддержки экспорта.

Во время разговора выяснилось, что продукцию вяземского завода смоляне могут приобрести только в одной торговой сети. Губернатор рекомендовал при помощи своего профильного заместителя Ростислава Ровбеля и курируемого им департамента наладить поставки напитков «Крал-консерв» в другие крупные торговые сети на территории Смоленской области.

Руководство компании намерено полностью перевести на Смоленщину производственные мощности из Подмосковья и стать налоговым резидентом в нашем регионе, перерегистрировав предприятие.

Вне плана

Незадолго до поездки вязьмичи прислали губернатору снимки остановочных комплексов с проломленными крышами и просили помочь в решении проблемы. Прибыв в райцентр, Алексей Островский внепланово отправился вместе с главой Вяземского района Инной Демидовой к одной из таких остановок.

Напомним, что подобные внезапные посещения, которые присутствуют в программе каждой рабочей поездки Островского, дают возможность не только лично ознакомиться с проблемой, поднятой смолянами, но и проверить, насколько главы муниципалитетов в курсе происходящего на вверенной им территории.

Инна Демидова рассказала, что муниципальный контракт на ремонт десяти остановок уже подписан и починить их планируется в течение месяца. Фото выполненных работ она обещала прислать губернатору.