Для удобства горожан

Во время рабочей встречи губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов обсудили вопросы жизнедеятельности областного центра, которые ранее уже поднимались во время совещаний и совместных поездок по городу. Глава региона попросил отчитаться о выполнении поручений, а также объяснить причины, по которым какие-то из них пока не выполнены.

Парки улучшаются

Первой темой для обсуждения стал парк культуры и отдыха «Соловьиная роща». Горожане не раз обращались к губернатору с просьбами оборудовать велопарковки возле парка, а у входа со стороны ул. Рыленкова поставить больше лавочек. По словам Андрея Борисова, число лавочек уже увеличили. А велопарковками занимается муниципальное предприятие, обслуживающее парк. Уже определены подрядчики для установки трех стоянок на десять велосипедов каждая.

Губернатор также задал вопрос о ремонте санузла в парке, пострадавшего недавно от выходки хулиганов, которые разгромили помещения и поломали часть оборудования. Прежде всего, Алексея Островского интересовали источники финансирования ремонта и сроки его проведения.

– К сожалению, это уже не первый подобный акт вандализма, – констатировал глава города. – Мы обратились в правоохранительные органы. Будем исправлять ситуацию, ремонтировать за счет бюджета города, другого выхода у нас нет.

Еще одна зона отдыха – Парк 1100-летия Смоленска – вызывает недовольство горожан. После его благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 г. смоляне не раз указывали на недоработки, допущенные подрядчиком.

– Андрей Александрович, мы данный вопрос уже неоднократно обсуждали, – сказал Островский. – При этом вы мне докладывали, что подрядчик получил средства только за фактически выполненные работы. Поэтому мы с вами можем гарантировать населению, что ни одной бюджетной копейки не было израсходовано неправомерно. Но в то же время и у нас с вами, и у других горожан есть системное недовольство в отношении этого парка и проведенных там работ. Я хотел бы узнать ваше видение.

Как выяснилось, заняться развитием этой территории готов торгово-развлекательный центр «Макси». Работа над концепцией благоустройства уже идет, практическая реализация запланирована на 2020 г.

Спорт в городе

Смолянам очень понравились появившиеся в городе площадки для воркаута – фитнеса на свежем воздухе. Многие хотят, чтобы их стало больше. Андрей Борисов рассказал на совещании, что уже в 2019 г. в Смоленске появятся две новые площадки – во дворе дома №120 на ул. Попова и у дома №29а в микрорайоне Южном.

– Необходимо продумать концепцию, предполагающую повсеместную установку в ближайшие годы площадок для воркаута на территории города, на дворовых территориях, – отметил губернатор. – Не такого, конечно, масштаба, как в «Соловьиной роще», но минимальный набор спортивных тренажеров в каждом дворе должен быть, поскольку у населения есть потребность в этом. Нужно специальную программу продумывать и источники ее финансирования – где-то за счет бюджетных средств, где-то – за счет внебюджетных. Я вас прошу проработать данный вопрос, потом отдельно по этому поводу мне доложить.

Рассказал Андрей Борисов и о планах по реконструкции скейт-парка на проспекте Гагарина. Средства для этого найдены в городском бюджете, все необходимые документы уже подписаны. По словам градоначальника, скейт-парк приведут в порядок до конца текущего года. При этом к работе в качестве экспертов обещают привлечь самих скейтеров.

– Конечно, нужно реконструировать скейт-парк с учетом мнения тех, кто в отличие от нас с вами, а возможно, и от профильных чиновников вашей администрации более предметно и детально понимает, какую именно инфраструктуру посетители этого скейт-парка хотят получить в результате, – подчеркнул губернатор.

Также на встрече обсуждался вопрос о ремонте помещений специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 (ул. Нарвская, д. 5).

– Андрей Александрович, в рамках одной из рабочих поездок по городу я давал поручение вам и профильным чиновникам городской администрации заняться ремонтными работами в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1, – напомнил глава региона. – Уже после того, как мы с вами это обсуждали, ко мне повторно обратились родители учеников, которые до сих пор не проинформированы о том, как ведется эта работа и ведется ли она вообще. Доложите, пожалуйста, какова ситуация на данный момент. Также прошу вас взять этот вопрос на свой личный контроль, съездить туда, проинспектировать.

Андрей Борисов доложил, что ремонт, по данным подчиненных, уже идёт, и обещал проконтролировать его лично.