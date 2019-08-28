«Доброхоты» преобразили «Катюшин берег»

В селе Всходы на реке Угре находится высокий и крутой «Катюшин берег». Там, где некогда «песню заводила» девушка, сегодня собираются десятки туристов.

Центр притяжения

ФОТО: Смоленская областная Дума.

На знаменитом склоне установлен памятный камень и табличка. Недалеко от этого памятного места еще одно – Всходский Дом культуры, построенный Михаилом Исаковским более полувека назад. В здании действует музей, посвященный поэту.

– Михаил Васильевич Исаковский – выдающийся человек. В каждом уголке Смоленщины есть та особенность, которой мы гордимся, в любом районе есть свой герой. Мы должны беречь нашу великую историю, своим примером прививать подрастающему поколению настоящие ценности, – отметил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

«Доброхоты» не обходят стороной ни одно памятное место. Вот и в этот раз жители и гости Угранского района объединились в один большой отряд и благоустроили территорию на реке Угре. Среди волонтеров – поисковый отряд «Орленок» из Екатеринбурга. Поисковики принимают участие в Международной учебно-тренировочной Вахте Памяти, которая сейчас проходит в Глинковском районе.

– В Смоленскую область впервые мы приехали в 2012 году на раскопки самолета, – вспоминает боец отряда Вячеслав. – Приехали совсем зеленые - без металлоискателей, щупов. Сейчас же группа из нескольких человек превратилась в большой, дружный отряд, который уже восемь лет ездит на Вахту Памяти и поднимает павших героев.

– Когда мы приезжаем, то обязательно посещаем музеи, – рассказывает руководитель уральской делегации Наталья Колесникова. – Ведь это всегда знакомство с людьми, которые ценят и бережно хранят память о своих земляках. Мы уже обсудили с ребятами, что в январе 2020 года проведем у себя на уральской земле творческий вечер, посвященный памяти Исаковского. Мы очень вдохновились экскурсией и «Катюшиным берегом».

Общими силами место, которое вдохновило поэта-песенника, преобразилось. В скором времени здесь появятся лавочки и беседка.

История будущего Дома культуры

Еще одним важным мероприятием, прошедшем в рамках празднования юбилея поэта, стал творческий вечер в местном Доме культуры. Здание, в котором сегодня расположен музей, напоминающий о Михаиле Исаковском, построено в 1954 году на средства, полученные поэтом при присуждении ему Государственной премии. Небольшой деревянный домик является центром притяжения не только местных жителей, но и туристов со всех уголков страны и зарубежья. Гости творческого вечера с интересом рассматривают личные вещи поэта, редкие книги и фотографии Михаила Исаковского.

ФОТО: Смоленская областная Дума.

Спикер регионального парламента Игорь Ляхов отметил, что над Домом культуры по инициативе Нины Германовны Куликовских взято шефство.

– Здание нуждается в ремонте отопления, потолка, создании витрин для экспонатов, – отметил Игорь Ляхов.

Завершился вечер совместным ужином из полевой кухни и творческим концертом. Стихи-песни Исаковского прозвучали в исполнении смоленской группы «Кудесы».

ФОТО: Смоленская областная Дума.

Праздничная программа и благоустройство берега прошла в рамках реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». Примечательно, что под эгидой проекта в регионе реализуются уже четыре направления: «Связь поколений», «Доброхоты», «Защитникам Отечества посвящается…», «Гнёздовские курганы».

– Задача этих проектов – показать, как нужно относиться к нашей великой истории. А наша история – это герои разных войн, деятели культуры и искусства, люди труда. И пока жива о них память, у нас будет общая ценность, вокруг которой мы будем проводить такие мероприятия и делать то, что так необходимо обществу, – подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Ляхов.

Кстати

Существует версия, что именно из-за песни Михаила Исаковского советские солдаты во время Великой Отечественной войны дали прозвище «катюша» боевым машинам реактивной артиллерии серии «БМ».