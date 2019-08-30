Смоляне могут помочь привести в порядок памятные места, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». 2 сентября в регионе пройдет традиционная акция «День доброхотов», приуроченная к дате окончания Второй мировой войны. Ее принято отмечать за работой по благоустройству мест памяти и скорби. Областная акция объединяет волонтеров нашего региона, всех тех, кто готов делом доказать, что память о павших за Родину жива в сердцах потомков.

Смоленщина не раз становилась театром ожесточенных боев в годы военного лихолетья. В нашей земле покоится бессчетное число защитников Отечества, отдавших жизнь за свою Родину, безвинно расстрелянных людей, партизан. К сожалению, далеко не все их могилы ухожены или даже просто известны. Некоторые расположены в глухих местах, урочищах, угасающих деревеньках, где жизнь появляется только летом с приездом дачников. Но это не дает права потомкам победителей забывать о воинских захоронениях.

В рамках партийного проекта «Единой России» «Связь поколений» в Смоленской области уже несколько лет работает отряд «Доброхоты». Это открытое сообщество неравнодушных людей, которые готовы пожертвовать своими силами и своим временем ради сохранения памяти. Сначала в рамках проекта благоустройством найденных захоронений, братских могил занимались поисковики и единороссы. Но постепенно в ряды доброхотов приходило все больше и больше тех, кто понимал – силами местных властей достойно содержать памятные места сложно. А быть человеком и оказать посильную помощь в благоустройстве доступно каждому.

В мае 2017 года было принято решение сделать 2 сентября, день окончания Второй мировой войны Днем доброхотов. В это время как раз возвращаются в города отпускники, студенты и школьники. Инициативу поддержал координационный совет партии «Единая Россия» и Губернатор Алексей Островский. Поддержку проекту оказывает руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и Фонд социальной поддержки «СозИдаНие». И если в 2016 году в нашем регионе 2 сентября «в поля» вышли около 600 человек и благоустроили около 60 захоронений, то в 2017 году в акции приняли участие порядка полутора тысяч добровольцев, которые привели в порядок около 200 памятных мест. С каждым годом к акции присоединяется все больше людей различного возраста, рода деятельности, вероисповедания. Это свидетельствует о том, что у смолян есть внутренняя потребность быть доброхотами.

- День доброхотов создан для того, чтобы граждане не по инициативе сверху, а исключительно из собственных добрых побуждений могли помочь в благоустройстве воинских захоронений, - считает депутат Смоленской областной Думы Нина Германовна Куликовских. – Не обязательно ждать общей организации, можно собраться семьей, соседями, коллегами, найти памятное место, привести его в порядок. Порой работы не ограничиваются только уборкой. Загоревшись идеей, доброхоты проводят настоящую реконструкцию воинских захоронений – устанавливают новые памятники и надгробия, меняют ограды. Это говорит о том, что слова «никто не забыт, ничто не забыто» для наших граждан имеют значение. Люди не ждут, пока кто-то что-то сделает за них и на государственные деньги, а отдают долг памяти сами.

В нынешнем году принято решение провести работы с 1 по 3 сентября, так как День доброхотов совпал с началом учебного года. Мы приглашаем всех неравнодушных смолян в эти дни поддержать дело доброхотов, своим трудом придать достойный вид памятным местам, связанным с ратными и трудовыми подвигами наших героических предшественников.

Узнать, какие места захоронений нуждаются в благоустройстве и как присоединиться к отряду «Доброхоты», можно обратившись в местное отделение партии «Единая Россия» или к районным поисковым отрядам Поискового объединения «Долг».