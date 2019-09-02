Отряд доброхотов провел акцию в Сафоновском районе

1 сентября 2019 года секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в традиционной областной акции «Доброхоты» по благоустройству мест памяти и скорби, посвященных павшим на полях сражений защитникам Отечества, сообщают сотрудники пресс-службы партии. Он возглавил небольшой отряд волонтеров, который провел работы по благоустройству 204-ой высоты и криницы в районе хутора Староселье Сафоновского района.

В годы войны это место в нескольких километрах от деревни Рыбки было ареной жарких боев. Фашисты создали здесь мощный укрепленный район, который штурмовали бойцы Красной Армии. В свой очередной визит волонтеры навели порядок на захоронении, почтив память героев, кроме того, почистили находящийся поблизости колодец и оборудовали рядом с ним место отдыха.

ФОТО: smolensk.er.ru.

- Мы решили с ребятами выдвинуться на 204-ую высоту в район хутора Староселье, где в сорок третьем году в июле-августе и по конец сентября проходили жесточайшие бои, где по заверениям ряда экспертов погибло 4 стрелковых дивизии и танковый корпус - почти тридцать тысяч наших солдат. Это место известно поисковикам: здесь есть мемориал и захоронение и много-много поднято наших солдат. Но на этой высоте есть еще и колодец, который мы привели в порядок, - рассказал Игорь Ляхов.

Забота о сохранении памяти о героических событиях времен Великой Отечественной войны шла в несколько этапов. Сначала было благоустроено захоронение и создан мемориал, а затем волонтеры восстановили криницу. Место, где бьют кличи, расчистили и установили над ним колодец, окружив его дубовым настилом. Акция прошла в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».

- Сегодня мы вычерпали воду и вычистили колодец от скопившегося ила. Это позволит ему еще много-много лет поить хорошей чистой ключевой водой и путников, и поисковиков, и всех, кто здесь окажется, - поделился Игорь Васильевич. - С нами работали ребята, которые охотно отчерпывали воду из колодца, копали ямы под лавочки и столы, которые мы установили здесь для того, чтобы можно было отдохнуть и перекусить.

Дружный волонтерский отряд убрал старый валежник, траву, заросли, чтобы люди могли комфортно пользоваться криницей, утолить жажду и передохнуть.

- Ребятам очень понравилось то, что они делали, все они пожелали вступить в отряд «Доброхотов». Я уверен, что этот добрый почин останется у них в памяти и в сердце, - отметил Игорь Ляхов.

ФОТО: smolensk.er.ru.

За несколько часов работы место выгодно преобразилось. Заброшенный бивак рядом с колодцем стал оборудованным местом отдыха с крепким столом и скамейками. В новой обстановке уставшие, но радостные доброхоты совместно накрыли стол, пожарили на костре сало, испекли картошку, и, благословив стол молитвой, перекусили, а также обменялись впечатлениями от проделанной работы.

- Это место, которое называется «Белый ров», для нас очень значимое. Оно принесло мне много сострадания и привлекло к поисковому движению. Сегодня мы вместе с отцом и моими друзьями решили облагородить эту высоту в память о наших дедах и прадедах, которые полегли, преодолевая оборону противника. Нашим солдатам пришлось почти целый год стоять на этом рубеже и на каких-то участках прорываться в сторону Смоленска, - поделился юный поисковик Павел Ляхов.

-Наш поход, конечно, запомнится. Как вместе чистили колодец, ставили стол и скамейки, красили их. Я теперь знаю, чтобы колодец был чистым, нужно потрудиться - вычерпать всю воду, убрать грязь и ил, - поделился юнармеец Михаил Астахов.

- Мне кажется, наши дети прониклись уважением к памяти тех, кто погиб на этой земле, и теперь они прекрасно понимают, что здесь нельзя мусорить, что здесь нужно убирать и отдавать частицу себя ради светлой памяти тех солдат и бойцов, которые в 43-ем стояли насмерть и выбивали фашистов из укрепленного района, - подвел итоги работы доброхотов Игорь Ляхов.

По его словам, все задачи похода, приуроченного ко Дню Доброхотов, были выполнены, но впереди еще много работы по увековечиваю памяти защитников Отечества. К примеру, в будущем у криницы предполагается установить информационные таблички о ратном подвиге соотечественников и, конечно, на месте боев будет продолжена поисковая деятельность.