Город на контроле

Во время очередной рабочей поездки по Смоленску в центре внимания главы региона Алексея Островского оказались спортзал одного из смоленских лицеев, ликвидация незаконной рекламы и площадка, требующая восстановления после ремонта коммунальных сетей и участка дороги.

Наконец достроили

В Лицее №1 им. академика Б.Н. Петрова (ул. Багратиона) на протяжении двух лет не удается ввести в эксплуатацию спортивный зал. Директор учебного заведения Григорий Моисеенков рассказал, что в 2016 г. сумел решить вопрос о выделении 16 млн руб. на окончание строительства. В 2018 г. зал был готов, но строители не предоставили всех нужных документов.

– Проблема заключалась в том, что вообще строительство велось на протяжении 12 лет, – пояснила и.о. директора МКУ «Строитель» (заказчика строительных работ) Мария Волкова. – Работали несколько подрядчиков, которые не предоставили всю исполнительную документацию. Из-за этого, чтобы получить заключение о соответствии, пришлось проводить дополнительное обследование фундамента и других конструкций. На данный момент мы обратились в департамент государственного строительного и технического надзора, подписали соответствующий акт и отправили заявку на получение заключения о соответствии. После этого мы можем вводить объект.

По словам начальника данного департамента Геннадия Наумова, итоговая проверка уже прошла, спортзал вскоре можно будет использовать. По его мнению, строительство и ввод в эксплуатацию объекта могли затянуться из-за недобросовестных подрядчиков или «пробуксовок» в МКУ «Строитель.

– Я прошу вас разобраться с МКУ «Строитель», – обратился к главе города Андрею Борисову губернатор. – Поднимите всю историю. И если тот, кто в этом виновен, еще работает в учреждении, он должен соответственно дисциплинарно за это ответить, потому что такая работа никуда не годится.

Затем Алексей Островский отправился на перекресток проспекта Гагарина и проезда Маршала Конева, где стоит рекламный щит, установленный без разрешения. Губернатор напомнил, что в этом и следующем году в Смоленске нужно демонтировать еще 401 подобную конструкцию, из них более 200 – большеразмерные щиты. Глава региона подчеркнул, что эту работу нужно активизировать, так как от нее зависит привлекательный облик Смоленска.

– Администрацией города работа ведется, в этом году уже демонтированы порядка 130 конструкций, – ответил Островскому Андрей Борисов. – Мы не закладываем средства в бюджете на эти цели, поэтому стараемся найти владельцев данных конструкций, чтобы они добровольно и за свой счет проводили эту работу.

На что жалуются горожане?

Также Островский акцентировал внимание градоначальника на проблемах, с которыми жители Смоленска чаще всего обращаются к нему:

– В частности, смоляне информируют меня о том, что по некоторым адресам в областном центре нет горячей воды по три, а то и четыре месяца. Например, как рассказали жители, в доме №30 по ул. Нахимова нет горячей воды уже четыре месяца. Это, конечно, недопустимые сроки! Две недели людям тяжело без горячей воды, а месяцами, летом – тем более. Это уже запредельные вещи!

Второй момент, о котором мне известно: даже когда людям отключают воду на недолгие периоды, они нигде не могут получить информацию, когда произойдет включение. Поэтому нужно развернуть информационно-разъяснительную работу, чтобы граждане как минимум понимали, на что и когда им рассчитывать. Прошу вас заняться этим вопросом.

Еще одна важная тема. И я прошу к ней подготовиться, мы с вами отдельно встретимся, поговорим по этому поводу. У смолян, как и у вас самого, я уверен, вызывает справедливое возмущение то, что в вечернее и ночное время в городе есть неосвещенные территории. Это никуда не годится. Что-то по этому поводу можете сказать?

– Алексей Владимирович, я живу в этом городе и знаю о данных проблемах не понаслышке, – ответил Андрей Борисов. – Что касается горячего водоснабжения, в этом году работы по перекладке трубопроводов ведутся и МУП «Смоленсктеплосеть», и филиалом ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация». Кроме того, в настоящее время «Квадра» занимается оптимизацией схемы теплоснабжения, переподключением от иных источников, что также сказывается на сроках отсутствия горячей воды. Надеюсь, что в следующем году мы проблему решим. Если говорить об освещении – мы прорабатываем этот вопрос с вашим профильным заместителем. Есть некое недопонимание в финансовом вопросе между «МРСК» («Россети Центр») и той подрядной организацией, которая выиграла конкурсы на обслуживание уличного освещения при прошлой администрации города. Но мы с Сабиром Рафиковичем (Агамалиев, заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр») обговорили эту историю. Сейчас идет переподключение, однако это не окончательное решение проблемы. На данный момент мы продолжаем работу по подготовке новой схемы и полной замене освещения в городе. Планируем это сделать до конца нынешнего года. Надеюсь, в сентябре выйдем на конкурсные процедуры.

Губернатор подчеркнул, что городская администрация должна больше уделять внимания информированию горожан о том, что делается для улучшения тепло-, водо- и электроснабжения.

После ремонта

Еще одним пунктом рабочей поездки главы региона стала территория рядом с торговым центром «Житомир» на улице 25 Сентября, которую после перекладки подземных коммуникаций еще не привели в порядок.

– Это самый проблемный участок в данном районе – весной была авария, произведен ремонт и полностью благоустроена территория, – рассказал Андрей Борисов. – Мы все-таки настояли, и в итоге «Квадра» приняла решение об изменении своей инвестпрограммы – они были вынуждены полностью переложить этот участок. Сейчас ремонтные работы закончены и совместно с торговым центром «Житомир» компания в ближайшее время благоустроит прилегающую территорию.

Также губернатор спросил, успеет ли компания «ДЭП-4», которая занимается ремонтом дороги на улице 25 Сентября, до 1 октября закончить работы. Директор фирмы Дмитрий Надтока заверил, что ремонт будет завершен к плановой дате – 20 сентября.

Кроме этого, Алексей Островский сообщил, что местные жители обращались к нему с вопросом о зеленой зоне напротив «Житомира» – просили привести в порядок буйно разросшиеся кусты. Андрей Борисов ответил, что даст поручение главе администрации Промышленного района разобраться с этим вопросом.