2019-09-18T13:39:20+03:00
Общество

Перспективы рославльского производства

Компания «Гласс Маркет», выкупившая мощности завода «Ситалл» в Рославльском районе, планирует расширить производство и создать для смолян 200 дополнительных рабочих мест.
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Перспективы развития производства на встрече обсудили губернатор Алексей Островский и генеральный директор компании «Гласс Маркет» Николай Савчин.

Сейчас завод, оснащенный передовым оборудованием, специализируется на выпуске стеклотары для пищевой и парфюмерной промышленности.

– Предприятие динамично развивается, – рассказал Николай Савчин. – В настоящее время осуществляем выкуп оставшихся лотов, выставленных на торгах по банкротству, надеюсь, в течение трех-четырех месяцев процедура закончится. Идет работа по погашению задолженности.

В первом полугодии на заводе произвели продукцию на 659 млн руб., а реализовали – на 630 млн. руб. Налоговые отчисления превысили 50 млн руб.

– Спасибо вам, Алексей Владимирович, за оказанное содействие! С помощью областного Центра поддержки экспорта наш завод участвует в международных выставках, – рассказал Николай Савчин. – В настоящее время прорабатывается вопрос субсидирования затрат по организации международных перевозок. Ведем переговоры с зарубежными европейскими фирмами, в частности, польскими и литовскими о начале поставок стекольной продукции.

Продукция смоленского завода уже поставляется заказчикам на территории России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Европы. Доля экспортных контрактов составляет 34%.

На заводе трудятся более 700 человек. В планах компании – строительство третьей стекловаренной печи и запуск новой производственной линии. Это позволит дополнительно создать около 200 рабочих мест.

– Алексей Владимирович, в наших планах – строительство третьей стекловаренной печи и запуск новой производственной линии. Это позволит дополнительно создать около 200 новых рабочих мест, увеличить налогооблагаемую базу, привлечь новых клиентов и новые инвестиции. Возможно ли каким-то образом помочь нам решить вопрос с получением льготного кредита под эти цели? – обратился к губернатору Савчин.

– Мы оказываем подобные формы поддержки: льготные кредиты предоставляет и Фонд развития промышленности, и Корпорация малого и среднего предпринимательства через свой «МСП Банк», – отметил глава региона. – Прошу вас, Николай Васильевич, взаимодействовать в этом вопросе с моим профильным заместителем Ростиславом Леонидовичем Ровбелем. Если будет необходима моя помощь, обращайтесь. Я всегда подключусь и помогу предприятию, которое является крайне важным и социально значимым для города Рославля с точки зрения охвата людей как работающих на предприятии, так и членов их семей – это несколько тысяч человек.

Справка «КП»

В 2019 г. году компания «Гласс Маркет» практически полностью выкупила имущество предприятия «Ситалл» (Рославльский стекольный завод) – бывшего лидера отрасли, вынужденного приостановить свою деятельность в связи с тяжелой экономической ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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