Обещаешь – выполняй

Во время рабочей поездки в Ельнинский район глава региона посетил детский сад «Теремок» в райцентре и Дом культуры в одной из деревень, а также внепланово заехал в городской парк, где строители не укладываются в сроки.

В «Теремке» починят крышу

Прибыв в Ельню, губернатор Алексей Островский побывал в детском саду «Теремок». Дошкольное учреждение построено в 1996 г. в расчете на 290 воспитанников. Сейчас здесь занимаются 124 ребенка. Для них работают спортивный и музыкальный залы, спортплощадка, бассейн. В детсаду идет ремонт, деньги на который – 2,7 млн руб. были выделены из регионального бюджета.

Глава региона поинтересовался у и.о. заведующей «Теремка» Елены Шуроченковой ходом строительных работ, а также состоянием бассейна, на ремонт которого в 2017 г. направляли 0,5 млн руб.

– В настоящее время продолжаются работы по ремонту кровли и фасада, ведется замена деревянных перекрытий, – рассказала Шуроченкова. – Планируется устройство слуховых окон и водостоков, ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен, штукатурка и облицовка стен, окраска фасадов. Что касается бассейна – он работает. Выделенные деньги были направлены на косметический ремонт помещений и обновление системы фильтрации воды. Но из-за того, что долгое время протекала крыша, возникли определенные погрешности в проведенном косметическом ремонте, поэтому по СанПиНу может быть наложен запрет на его функционирование.

Руководитель детсада заверила, что строители, ремонтирующие крышу и фасад здания, укладываются в график – завершить работы планируют к 22 сентября. Тревогу Елены Шуроченковой вызывает состояние помещений, пострадавших из-за протекавшей крыши. На их косметический ремонт требуется около 2 млн руб.

– Николай Данилович, пишите мне служебную записку, – обратился губернатор к главе района Николаю Мищенкову. – Я дам поручение о выделении средств, потому что для дошкольного учреждения это недопустимые вещи. Деньги выделим, чтобы детишки в комфортных условиях находились, а не с такими вот стенами. И в рамках этих средств, Николай Данилович, запланируйте также косметический ремонт в бассейне.

Подмена цифр не спасает

Затем Алексей Островский внепланово посетил городской парк, реконструкция которого идет в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, подобные посещения глава региона ввел в свою практику достаточно давно, они дают возможность не только лично ознакомиться с проблемой, поднятой смолянами, но и проверить, насколько главы муниципалитетов в курсе происходящего на вверенной им территории.

Жители Ельни написали главе региона в социальных сетях, что не довольны тем, что парк не открылся в срок: первоначально на информационном щите объекта значилась дата 5 сентября. Однако к приезду Островского ее заменили на 1 октября.

– Я никому не позволю подводить президента и губернатора перед жителями области! – сказал губернатор Мищенкову. – А вы, Николай Данилович, как глава района дважды подводите – и Владимира Владимировича (Путина), и меня! Я вам объясню почему. Во-первых, вот эта замена даты появилась перед моим приездом, чтобы мне пыль в глаза пустить. Я вам могу показать фотографию двухдневной давности. Здесь было обозначено 5 сентября. И ельнинцы ждали открытия реконструированного парка 5 сентября. А вы под мой приезд дату меняете на 1 октября. Это недопустимо! Более того, у вас муниципальный контракт был разыгран 8 июля, по контракту срок исполнения работ – 2 месяца. То есть вообще не может быть ни 5 сентября, ни 1 октября. Срок должен быть 8 сентября! А вы дай бог, чтобы к 1 октября успели.

По словам Мищенкова, отставание от сроков связано с погодой, а также с трудностями подрядчика. Глава района сказал, что его администрация пишет письма и проводит совещания, пытаясь заставить компанию работать быстрее. В планах – обращение в прокуратуру и применение штрафов. Губернатор потребовал, чтобы глава района держал этот вопрос на личном контроле и информировал его о развитии ситуации.

Кинозал может вернуться

Финальным пунктом рабочей поездки Островского стал сельский Дом культуры в деревне Шарапово, построенный 53 года назад. В зону его обслуживания входит семь населенных пунктов, где живут 374 человека. В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» в составе национального проекта «Культура» в 2019 г. в учреждении прошел капремонт. На него была выделена субсидия в размере более 3 млн руб.

– В основном деньги пошли на замену кровли, покраску фасада и отделку внутренних помещений. Кроме этого, отремонтировано крыльцо, покрашены полы в зрительном зале, заменены окна, монтируют систему отопления, – рассказал глава района, добавив, что средства освоены примерно на 98%.

На встрече была озвучена идея возродить кинозал, работавший в 90-е гг. в этом здании.

– Давайте проанализируем требуемый объем финансирования и, если позволят средства, в следующем году сделаем подарок жителям – попробуем восстановить кинотеатр, – сказал губернатор.