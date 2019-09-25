На татами и на ринге

Спортивная школа «Торпедо» в Рославле получит новый зал для занятий единоборствами, а спортшкола им. В.А. Сухарева - боксёрский ринг.

Новый зал

Во время очередной рабочей поездки в Рославль губернатор Алексей Островский проверил, как идёт ремонт нового зала для спортшколы «Торпедо». Её воспитанники занимаются дзюдо, лёгкой атлетикой, шахматами, самбо, баскетболом, футболом и другими видами спорта. Сейчас школа базируется на городском стадионе, но всех необходимых помещений там нет. Поэтому занятия самбо и дзюдо проводятся в спортзалах городских школ. Чтобы решить проблему, «Торпедо» выделили бывший актовый зал открытой (сменной) школы, расположенный в доме №78 на улице Пролетарской.

- В городской школе не совсем удобно проводить занятия, - рассказал директор спортшколы Евгений Мартыненко. - Приходится постоянно стелить и убирать ковёр для тренировок. А в этом здании можно отдельно оборудовать зал общей физической подготовки со стационарным специализированным напольным покрытием.

В прошлом году за счёт средств областного бюджета там заменили дверные проёмы, уложили напольное покрытие, смонтировали электрооборудование, купили татами. Но на замену окон, косметический ремонт и оборудование санузлов и раздевалок необходимых средств - ещё около 1 млн руб. - пока нет. С просьбой помочь глава Рославльского района Валерий Новиков обратился к губернатору.

- Безусловно, я поддержу вашу просьбу и выделю недостающее финансирование, потому что открытие специализированного зала для занятий самбо и дзюдо создаст отличные возможности для ребят, - отметил Алексей Островский. - Тем более такая широкая возрастная группа занимается - от 7 до 17 лет.

В Рославльском районе также работает спортивная школа им. В.А. Сухарева, где есть и отделение бокса. Этому учреждению требуется содействие в приобретении инвентаря, в частности, ринга для поединков.

- Я в курсе этой проблемы, - ответил глава региона. - У нас есть необходимое оборудование, в том числе ринг, которое мы закупали для Смоленска и которое по определённым причинам не пригодилось. Мы с удовольствием передадим его в Рославль, чтобы ребята могли заниматься боксом.

Да будет свет!

Кроме этого, губернатор акцентировал внимание руководителя муниципалитета на необходимости решить в районе проблемы уличного освещения:

- Я прошу очень внимательно отнестись к исполнению моего поручения, которое я дал в ходе видеоселекторного совещания с главами муниципалитетов. Необходимо следить за освещением на территории района и в первую очередь в Рославле, чтобы лампочки везде вовремя меняли, чтобы началась работа по установке новых опор и фонарей. Я держу данный вопрос на особом контроле и буду строго с глав районов спрашивать за саботирование этой работы.

- В 2016 году в соответствии с заключённым энергосервисным контрактом мы планировали установить 3100 светильников в городе Рославле, - ответил глава района. - Подрядчик установил 1700 светильников и прекратил работы. В связи с недобросовестностью подрядчика контракт с ним был расторгнут. На этой неделе будет объявлен конкурс на заключение нового энергосервисного контракта, предполагающего установку оставшихся 1400 светильников.

Справка «КП»

Спортивная школа «Торпедо» существует с 1980 года. В ней постоянно тренируются 320 ребят в возрасте от 7 до 17 лет, из них около 150 человек посещают отделение самбо и дзюдо.