Вопросы от молодёжи

Долгожданная встреча

Сборы проходили при поддержке администрации области с 9-го по 14 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена». Среди ключевых целей профильной смены - формирование в области единого молодёжного интерактивного межкультурного пространства. Её участниками стали 100 молодых смолян в возрасте от 15 до 20 лет со всей Смоленщины.

- Дорогие друзья, в прошлом году у Алексея Владимировича, к сожалению, не получилось из-за напряжённого рабочего графика приехать к нам на смену, и он пообещал тогда, что обязательно встретится с участниками II Межнациональных патриотических сборов «Кривичи», - отметил, приветствуя главу региона, руководитель Межнациональных патриотических сборов молодёжи «Кривичи» Николай Сенченков. - Мы искренне благодарим вас, Алексей Владимирович, за то, что сдержали обещание. Ребята очень вас ждали!

- Спасибо, Николай Петрович! График действительно крайне загруженный, - ответил губернатор. - В будни рабочий день начинаю в 8 часов утра у себя в кабинете и заканчиваю примерно в 10 часов вечера. Выходные - не менее напряжённые. Но я помнил про данное вам обещание и посчитал необходимым лично приехать, чтобы пообщаться с ребятами. Предлагаю нашу встречу провести в формате «вопрос-ответ». Задавайте любые вопросы, никаких запретных тем нет. Всегда говорю о том, что чем острее вопросы, тем интереснее на них отвечать.

Дороги, парки и память

Общение с молодёжью продлилось около часа.

- Алексей Владимирович, в последнее время маршрутки стали чуть ли не основным общественным транспортом в Смоленске. На мой взгляд, они «отбирают» пассажиров у муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев. Также маршрутки менее удобны и безопасны, многие жители жалуются на частных перевозчиков. Что вы думаете по поводу данной ситуации? - спросила участница сборов Дарья из Сычёвки.

- Дарья, думаю так же, как и вы, что это плохо. Об этой проблеме осведомлён, планируем её в течение ближайших двух лет решить на территории всей области. Постепенно будем покупать новый транспорт по лизинговым схемам - у нас есть предложения от крупнейших банков на приобретение подвижного состава общественного транспорта - и убирать перевозчиков с автобусами малой вместимости, качество услуг которых действительно оставляет желать лучшего и вследствие этого создаёт для смолян проблемы.

Марина из Ельни рассказала, что в её родном городе в благоустроенном в прошлом году парке некоторые конструкции уже требуют косметического ремонта. Также девушка спросила, будут ли в Ельне с участием главы региона открывать в ближайшее время другие объекты для досуга горожан.

- Первое - спасибо, Марина, что подсказали. Я дам поручение, чтобы профильные подчинённые выехали на место и посмотрели, что там пришло в негодность в парке, и устранили эти замечания, - сказал Алексей Островский. - Отвечая на ваш вопрос, планирую ли я приезжать к вам в район и открывать новые объекты, отвечу так. У меня подход другой - за семь с лишним лет руководства регионом я не перерезал ни одной красной ленточки. Считаю, что этот официоз плюсов никаких не даёт. Я приезжаю в районные центры, поселения для того, чтобы решать проблемы жителей, а не красоваться. Что касается Ельнинского района, то недавно мы провели капитальный ремонт сельского Дома культуры в деревне Шарапово, выделив на эти цели более 3 млн руб. Сейчас там же по моему поручению будем пробовать восстановить кинозал - купим технику, чтобы местные жители могли фильмы смотреть, тем более, что кинозал в Шарапове в своё время был, но, к сожалению, оборудование вышло из строя. Постепенно будем развивать Ельнинский район, как и всю остальную область.

- Буквально пару дней назад мы встречались с Героем России Вячеславом Алексеевичем Бочаровым, который принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, - рассказал старший комиссар педагогического отряда «Крылатый» Кирилл Быстриков. - В ходе беседы он поднял вопрос сохранения памяти об этой страшной трагедии. Мне сразу вспомнилось, что раньше в нашем Смоленском государственном университете проводилась большая акция «Молодёжь против преступности и террора», куда приезжали ребята из всех муниципалитетов области. Но в последние несколько лет она не проходит. У меня предложение - возродить это мероприятие на областном уровне, если вы поддержите.

Глава региона поддержал инициативу и предложил руководителю сборов Николаю Сенченкову детально обсудить её реализацию на одном из ближайших совещаний.