2019-09-26T17:42:05+03:00
Общество

Десногорск-чемпион!

«КП» публикует итоги суперфинала школьного турнира «Планета баскетбола – Оранжевый атом».
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ФОТО: smolensk.er.ru.ФОТО: smolensk.er.ru.
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Участниками чемпионата по баскетболу в формате 4х4 стали десять команд из атомных городов России, Белоруссии и Абхазии. Парни и девушки 5-8 классов поборолись за звание лучших.

Решающая схватка за первое место. Десногорск-Курчатов. Нервы на пределе. Время на исходе. Мяч в кольце. Юноши и девушки из Десногорска одерживают уверенную победу. Трибуны взрываются аплодисментами.

ФОТО: smolensk.er.ru.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Турнир «Планета баскетбола» 4х4 завершился в регионах еще весной. Но только вчера стало понятно, кто стал абсолютным чемпионом среди городов-атомщиков. За звание боролись спортсмены из Смоленской, Саратовской, Свердловской, Воронежской, Тверской, Ленинградской, Курской, Мурманской областей, а также гости из братских Республик - Абхазии и Беларуси.

Роман Кетия – руководитель сборной Абхазии. По его словам, команды впервые принимают участие в таких масштабных соревнованиях.

- Мы ожидали немного лучшего результата, но получилось иначе. Младшая группа заняла предпоследнее место, а вот наши старшие ребята показали неплохой результат – стали третьими. Но мы не расстраиваемся, потому что для воспитанников такие соревнования стимул к дальнейшему росту. Мы выезжаем так далеко впервые, - делится Роман.

Уже не первый год соревнования такого масштаба поддерживает Смоленское региональное отделение партии «Единая Россия», Федерация баскетбола Смоленской области и АО «Концерн Росэнергоатом».

Идея создания чемпионата по баскетболу 4х4 среди городов-атомщиков принадлежит секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Игорю Ляхову и президенту Федерации баскетбола Смоленской области Сергею Фомину. Три года назад было принято решение о создании турнира такого уровня.

- Я считаю, что нам удалось выполнить все задуманное. Мы видели, что спортсмены, которые приехали к нам, уезжают с улыбками на лицах. За три соревновательных дня они успели подружиться, обменяться опытом и навыками. Это отличный старт. У этого турнира большие перспективы. Уже к следующему году будет определен другой город-атомщик, который примет спортсменов чемпионата, - заключил руководитель исполкома Партии «Единая Россия» Андрей Ширяев.

ФОТО: smolensk.er.ru.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Долгожданные кубки победителям вручали руководитель регионального исполкома Андрей Ширяев, депутат Смоленской областной Думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Андрей Моргунов и вице-президент Федерации баскетбола Смоленской области Александр Коршков.

- Для нас радостно, что Смоленск становится центром баскетбола. Приятно видеть большое количество ребят, которые занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Вдвойне приятно, что наши ребята из Десногорска одержали победу. В этом году к нам приехали представители из других Республик. Состоялся настоящий праздник спорта. Организаторы постарались создать максимально благоприятные условия для участников турнира. Выражаю слова благодарности Федерации баскетбола Смоленской области и академии спорта за радушный прием. Важно, чтобы соревнования такого масштаба проходили чаще, - отметил депутат облдумы, региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Андрей Моргунов.

Судейская коллегия выбрала лучших игроков из каждой команды. Помимо кубка победителя капитан команды из Десногорска Андрей Ефимов взял и личную награду.

- Я пять лет занимаюсь баскетболом, хочу связать свою жизнь с этим спортом. Наша сегодняшняя победа состоялась благодаря тренеру и упорству каждого из нас. Мы сплоченная команда, дружим и в обычной жизни, - говорит Андрей.

На общем командном снимке скромно делит победу с чемпионами старший тренер мужской сборной Десногорска Евгений Томиловский.

- Мы проводим тренировки пять раз в неделю. Только благодаря трудолюбию, терпения и умению мыслить можно добиться хороших результатов в баскетболе, - рассказывает тренер.

У чемпионов большие планы. С этого года юноши будут участвовать в крупных турнирах среди подростков ЦФО. Пожелаем десногорцам новых побед и достижений!

ИСТОЧНИК KP.RU

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