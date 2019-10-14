В Шумячах погибшим воинам-кавалеристам воздали почести

12 октября 2019 года в Шумячском районе в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений» прошло захоронение найденных в ходе полевых экспедиций останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба облдумы. В этот памятный день в Шумячах собрались сотни неравнодушных людей, чтобы почтить память защитников Отечества и проститься с героями.

Как отметила депутат Смоленской областной Думы, руководитель поискового движения на Смоленщине, координатор проекта «Связь поколений» Нина Куликовских, в осенние месяцы поисковики хоронят останки найденных солдат. В этом году уже прошло 16 погребений в 13 муниципальных образованиях. Еще одно состоится в конце октября в Дорогобужском районе, а в декабре поисковики соберутся в Смоленске на акции, посвященной закрытию сезона Вахты Памяти, где будут подведены итоги поисковых работ.

ФОТО: smoloblduma.ru.

На территориях, где шли ожесточенные бои, уже внуки и правнуки участников войны занимаются поисками, устанавливают имена погибших и до сих пор безымянных бойцов. В нынешнем полевом сезоне на территории Шумячского района бойцы поисковых отрядов подняли останки четырнадцати неизвестных защитников Отечества.

По словам командира шумячского поискового отряда «Звезда» Алексея Жукова, погибшие воины, все 14 человек, были кавалеристами. 21-ая горно-кавалерийская дивизия под командованием Якуба Кулиева прибыла в район боев из Ферганы в конце июля 1941 года. 2 августа кавалеристы вступили в бой у станции Понятовка Шумячского района и многие пали смертью храбрых. В местном школьном музее бережно хранятся данные о мужестве и стойкости кавалеристов. Кулеевцы ценою гибели более 400 воинов остановили продвижение немецких войск. За несколько дней кровопролитных боев бойцы 21-ой кавдивизии подбили 25 танков, уничтожили более тысячи солдат и офицеров противника.

Алексей Жуков рассказал, что нынешней весной в самом начале сезона поисковики подняли останки десяти воинов рядом с полем памяти у деревни Понятовка, а летом в нескольких километрах от этого места нашли место гибели еще четырех солдат.

- Солдат здесь не часто находят с медальонами. Соответственно, имена устанавливаются достаточно редко, но это нисколько не делает ниже градус сопереживания тому, что происходит. Мы не знаем, откуда они, какого они возраста, но на нас ложится ответственность воздать им все то, что они заслужили, и на какое-то время стать их семьей, - поделилась Нина Германовна.

ФОТО: smoloblduma.ru.

Советские воины погибли за то, чтобы мы могли сегодня свободно жить на своей земле и растить детей, за наше будущее, говорилось на памятном мероприятии. Акция дала возможность местным жителям и гостям попрощаться с защитниками Отчества.

ФОТО: smoloblduma.ru.

По православному обычаю в Свято-Ильинском храме состоялось отпевание воинов. О том, что пережили солдаты и командиры, какие тяготы выпали на их долю, вспоминали во время гражданской панихиды в районном Доме культуры. Сюда приносили цветы и венки в знак признательности красноармейцам и скорби о судьбах тех, кто не вернулся с войны. Вместе со всеми с воинами простился председатель Смоленской областной Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов.

- Работы поисковикам хватит еще на много-много лет. Эта работа нужна живым, молодежи, которая о войне, слава Богу, знает только понаслышке. К сожалению, по прошествии лет эта память и острота восприятия той войны, которую вынес наш народ, теряется. Я хочу поблагодарить бойцов отряда «Звезда», знаю, что в этом отряде много молодежи и, конечно, эти ребята вырастут настоящими хранителями истории, будут знать истинную правду о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа, - подчеркнул Игорь Ляхов. - Нас влечет справедливое чувство восстановить историческую память, связь поколений, чтобы героев чтили и помнили наши дети, сколько бы не прошло: 78, 90, 100 лет, потому что они для нас завоевали мирную жизнь.

Под оружейные залпы и со всеми воинскими почестями состоялась торжественная церемония перезахоронения останков красноармейцев. Собравшиеся выразили дань уважения неизвестным воинам, выполнившим свой долг перед Отечеством ценой своей жизни.

- Мы видим, что на всех таких мероприятиях собирается большое количество молодежи. Они будут продолжать историю, рассказывать о трагедии войны и подвиге нашего народа, - отметил Игорь Ляхов. - Многие ветераны, пожилые люди, подходили и выражали слова благодарности, что эта акция бесценна по своему значению, что нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война, что мы едины Победой.