Долгосрочные займы до 500 000 рублей

Представители федеральной компании «Центрофинанс» рассказали о новых условиях кредитования для населения.

Финансовая помощь до зарплаты

В современном мире, к сожалению, никто не застрахован от внезапных трат. Иногда деньги нужны на срочный ремонт бытовой техники или электроники, иногда на помощь близким или срочную поездку к родственникам, а иногда просто на то, чтобы спокойно дожить до зарплаты. В компании Центрофинанс прекрасно понимают, как важно клиентам иметь возможность получить заем до зарплаты на выгодных условиях, а потому крайне внимательно относятся к каждой заявке. Сегодня на сайте компании представлено семь популярных займов с процентными ставками от 0,23% до 1% в день в зависимости от срока кредита и других условий.

Специальные условия для пенсионеров

Пенсионеры — один из самых незащищенных слоев населения. Внезапные расходы на лечение или бытовые нужды часто выбивают их из колеи и желающих помочь, увы, бывает немного. Чтобы облегчить пенсионерам процесс решения финансовых проблем, Центрофинанс разработал уникальную программу займов для этой социальной группы. заем пенсионерам в Центрофинанс — это сумма до 30 000 рублей на срок до 32 дней под лояльный процент, всего 0,65% в день.

Микрозайм на любые нужды онлайн

Фото: предоставлено рекламодателем.

Чтобы оформить заявку на займ, клиентам Центрофинанс не нужно никуда идти. На сайте компании есть простая форма, с помощью которой заявка на сайт составляется за несколько секунд. После внесения всех данных клиент отправляет запрос и в кратчайшие сроки получает ответ — СМС на свой номер телефона. Если компания одобрила заем, остается только прийти в ближайший офис Центрофинанс и получить наличные. На сайте можно также заполнить заявку и на долгосрочный кредит до 30 месяцев.

Заем до 500 000 рублей под залог ПТС

Не всегда небольшая сумма может помочь решить возникшие жизненные трудности, поэтому компания предлагает кредиты на большие суммы под залог ПТС на выгодных условиях. Центрофинанс выдает крупные кредиты под залог паспорта транспортного средства, при этом и документ, и сам автомобиль остаются в собственности клиента на весь срок кредитования. Крупные кредиты выдаются на срок до 30 месяцев под 0,23% в день, что выгодно для клиента, нуждающегося в большой сумме денег единоразово.

Чтобы получить такой кредит, клиенту следует заполнить онлайн-заявку на заем на сайте, после чего с ним свяжется компетентный менеджер. По телефону менеджер ещё раз расскажет о всех условиях и попросит вин-номер автомобиля, чтобы проверить данные о нем. Следующий шаг — клиент с автомобилем может приехать в любой удобный для него офис компании, где машину оценят и можно будет оформлять документы. Как только компания одобрит кредит, клиент может получить оговоренную сумму наличными в офисе либо на банковскую карту.

Гарантии безопасности

Центрофинанс — это федеральная компания с действующей лицензией ЦБ РФ. На сегодняшний день по всей территории России работает более 900 офисов Центрофинанс, где каждый день тысячи людей получают финансовую помощь на любые нужды. Политика компании обязывает всех менеджеров максимально подробно и понятно объяснять клиентам все условия кредитования во избежание недопониманий. С условиями займов клиент может ознакомиться как в офисах компании, так и на сайте. При возникновении вопросов быстрые ответы можно получить на сайте, обратившись в службу заботы Центрофинанса.

Контакты:

ООО МКК "Центрофинанс Групп"

ОГРН: 1132932001674

ИНН: 2902076410

КПП: 290201001

Электронная почта: info@centrofinans.ru

Телефон: 8 800 777-37-37

Cайт: www.centrofinans.ru

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