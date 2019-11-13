В Смоленске прошел межрегиональный турнир по дзюдо

В конце октября, в преддверии Всемирного дня дзюдо, на Смоленщине состоялся открытый межрегиональный турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза, нашего земляка Михаила Егорова. Его участники - 130 юношей и девушек 2004-2006 годов рождения. Соревнования стали триумфом для смоленских дзюдоистов. 20 спортсменов из разных муниципалитетов области стали победителями и призерами.

Региональное отделение «Единой России» не первый год организовывает крупные турниры по восточным единоборствам на территории Смоленщины. Попечительский совет Федерации дзюдо Смоленской области с 2017 года возглавляет секретарь регионального отделения Партии Игорь Ляхов.

- Наша задача - поддерживать детский спорт. У каждого должна быть возможность заниматься единоборствами, это развивает волю и стремление к победе, - отметил Игорь Ляхов. В 2019 году наш регион не раз становился центром притяжения любителей дзюдо. В феврале Ярцевский район собрал смоленских и белорусских дзюдоистов в рамках патриотического конкурса «Знаете, каким он парнем был». На татами сразились более 200 спортсменов. Третий год подряд в преддверии 9 мая прошли соревнования, посвященные годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Смоленск приехали юниоры из 18 регионов России. Многие призовые места тогда заняли именно наши спортсмены.

ФОТО: Федерация дзюдо России.

Тренировочный процесс – главная составляющая будущих побед. В 2019 году при содействии Регионального отделения Партии для юных смоленских дзюдоистов были организованы сборы в селе Кабардинка Краснодарского края. Впервые за долгие годы ребята получили уникальную возможность совмещать тренировки с отдыхом на Черноморском побережье.

- Открытие новых центров, проведение соревнований – шаги к успехам и победам местных воспитанников. Нам очень приятно сотрудничать с региональным отделением «Единой России». Партия не остается в стороне и делает очень многое для развития детского спорта в регионе, - рассказал старший преподаватель кафедры теории и методики спортивных единоборств СГАФКСТ, тренер комплексной спортивной школы Виктор Шляхтин. Одна из сильнейших секций по дзюдо в Смоленской области находится в Ярцеве. Здесь чтут традиции и воспитывают достойных спортсменов. На турнире памяти Михаила Егорова ярцевские ребята завоевали пять призовых мест.

- Секция по дзюдо в городе работает с 1979 года. Тысячи парней и девушек прошли за эти годы обучение у лучших тренеров области. Одна из наших особенностей – преемственность поколений. Бывшие спортсмены приводят сюда своих детей и внуков. На сегодняшний день у нас занимается около 150 человек. За семь – восемь лет эти шестилетние малыши вырастают в кандидатов в мастера спорта, - рассказал тренер по дзюдо Ярцевской детско-юношеской спортивной школы Владимир Грузнов.

В семье Евгения Иордан три сына увлекаются восточным единоборством. Двое из них – Константин и Станислав – призеры прошедшего турнира памяти Михаила Егорова.

- Парни любят дзюдо. Их не пришлось заставлять заниматься спортом, они сами выбрали этот путь, - рассказал глава семейства Евгений Иордан. – Стас и Костя всегда ровняются на старшего брата, которому уже 19 лет. Каждый из них ответственно подходит к соревнованиям, прислушивается к наставникам. Тренерам хочется выразить отдельную благодарность за их работу. Пока что значительных успехов удалось добиться только на уровне области, но хочется верить, что большие победы у сыновей еще впереди. Помимо Ярцева, дзюдо занимаются в Сафонове, Гагарине, Рославле, Демидове, Десногорске, Верхнеднепровском. При поддержке Регионального отделения отремонтирован и открыт Центр единоборств в Вязьме. Сегодня в городе воинской славы секцию дзюдо посещают 30 человек.

ФОТО: Федерация дзюдо России.

Впереди еще предстоит многое сделать для развития спортивной инфраструктуры и привлечения людей в секции.

- Как председатель Попечительского совета Федерации дзюдо Смоленской области я лично беру все ситуации на особый контроль. Нам необходимо ежегодно усиливать материально-техническую базу и делать все необходимое, чтобы наши дети в регионе занимались спортом, - подытожил Игорь Ляхов.