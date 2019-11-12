«Это было невероятно познавательно!»

Смоляне, призеры творческого конкурса «Единой России» «Смоленщина и Отечественная война 1812 года», вернулись из Севастополя. Организацию поездки по историческим местам Крыма совместно с Региональным отделением Партии взял на себя координатор партийного проекта «Защитникам Отечества посвящается…» Франц Клинцевич.

Уставшие, но счастливые – это про них. С чемоданами наперевес ребята выходят из автобуса. Их встречают родители и руководитель Регионального исполкома Партии Андрей Ширяев. Смоляне с удовольствием делятся впечатлениями от поездки, ведь им действительно есть, что рассказать.

ФОТО: smolensk.er.ru

Валерия Лешина из Смоленска. Девушка учится на 1-ом курсе СмолГУ. В планах стать ландшафтным архитектором.

«На конкурс я подала свой реферат на тему «Война 1812 года». Я не ожидала, что займу призовое место. За мою победу хочу сказать огромное спасибо моему руководителю Максимовой Наталье Геннадьевне, без нее у меня бы не получилось представить такую полноценную работу и увидеть такие красоты России. Меня особенно вдохновила природа Крыма, потрясающие закаты и рассветы. Нас радовала погода, окружали дружелюбные люди. Севастополю всего лишь 236 лет, но за эти годы у него сложилась очень богатая история, значимая для нашей страны. Мы подружились с ребятами, на протяжении всей недели мы были одной большой дружной семьей», - рассказывает Лера.

ФОТО: smolensk.er.ru

Для неё эта поездка на море – восьмая, однако с такой стороны увидеть Крым девушке посчастливилось впервые. По словам Леры, экскурсионная программа начиналась рано утром и заканчивалась к вечеру. Несмотря на усталость, ребята успевали поговорить по душам. «Мы собирались на кухне и до ночи пили чай, обсуждая то, что нам удалось увидеть. Я в восторге от поездки!», - поделилась Лера Лешина.

Делегацию победителей конкурса представило восемь ребят из Шумячского, Починковского, Сафоновского, Рославльского, Кардымовского районов, а также города Смоленска. Некоторые из них впервые увидели море, другие в первый раз летали на самолете.

«Когда мы летели в Крым, мне было очень страшно, а когда возвращались обратно, я уже сама попросила билеты у окна. Поборола свой страх и насладилась моментом полета», - говорит Алина Рыжкова.

Девушка живет и учится в Рославле. По ее словам, дальняя поездка казалась ей невозможной. «Когда мне сказали, что я выиграла такую поездку, я была очень удивлена. До конца не верила, что это правда. Даже когда мы поехали в музей в Подмосковье – это уже было очень круто, а тут Крым, Севастополь!», - делится Алина. - Мне очень понравился этот город. Там каждая улочка имеет огромное историческое прошлое, это было невероятно познавательно. Если честно, даже не хотелось уезжать. Я очень сильно хочу вновь побывать в Крыму».

ФОТО: smolensk.er.ru

Напомним, что конкурс был организован Смоленским региональным отделением Партии «Единая Россия» в рамках проекта «Защитникам Отечества посвящается…». Его идейный вдохновитель и координатор - сенатор от Смоленской области, член Высшего совета Партии Франц Клинцевич. Именно он выступил с инициативой наградить победителей конкурса поездкой в историческую часть России – Крым. Его идею поддержали Секретарь регионального отделения Партии Игорь Ляхов и руководитель исполкома Андрей Ширяев.

Степана Позднякова встречал отец и младшая сестренка Надя. Он признается, что успел соскучиться по семье, однако эта поездка – стоила недельной разлуки.

«Конечно, когда я вернулся в Смоленск, первое, что бросилось в глаза – мрачная погода в родном городе. В Крыму мы все ходили в футболках, было очень тепло и солнечно. Каждый день был переполнен эмоциями, новыми местами – сложно выделить что-то самое яркое. На конкурс я представлял реферат на тему «Смоленские баталии Отечественной войны 1812 года в творчестве Петера Гесса и Христиан-Вильгельма Фабера дю Фора». Картины, которые я анализировал, были написаны по заказу Николая II на столетие победы в Отечественной войне 1812 года. Уверен, что в будущем, вся информация, полученная мной в Крыму, пригодится для других исторических работ», - говорит Степан.

ФОТО: smolensk.er.ru

По прилету в Москву смолян встретил Франц Клинцевич. Он позаботился о том, чтобы юные историки отдохнули перед дорогой домой. Субботу ребята провели у него в гостях. Пили чай, делились впечатлениями.

«Я очень доволен, что наши ребята показали себя достойными жителями Смоленщины. Каждый день был очень насыщенный, посещали два-три музея. Мы были как одна большая семья, собирались за ужином, обсуждали яркие моменты дня, которых было огромное количество. Дети очень прониклись историей Крыма, были впечатлены героическим прошлым России. Такие патриотические конкурсы - отличная мотивация изучать историю своей страны. Безусловно, эту инициативу Партии «Единая Россия» нужно поддерживать», - отметил член жюри конкурса «Смоленщина и война 1812 года», член Смоленского отделения Союза краеведом России Игорь Шкурлов.

Сегодняшний день ребята проводят дома в привычной для себя обстановке. Однако эмоции от крымских каникул утихнут еще не скоро. Ноябрь оказался для них одним из самых ярких месяцев уходящего года. За неделю путешествия школьники успели посетить обзорную экскурсию по Севастополю, Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ, побывали на экскурсии «Херсонес – город двух тысячелетий», на историческом комплексе «Малахов курган», посетили Балаклавский подземный музейный комплекс, поднялись на борт крейсера «Москва», увидели масштабы панорамы «Оборона Севастополя» и многое другое.

Фотографии победителей партийного конкурса «Смоленщина и Отечественная война 1812 года» из Крыма