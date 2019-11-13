Поликультурный город

Губернатор Алексей Островский провёл встречу с представителями региональной общественной ассоциации «Национальный Конгресс Смоленской области». Поднятые вопросы касались самых разных тем - от благо-устройства областного центра до создания этногородка.

Дружба и гармония

- Сегодня здесь присутствуют руководители практически всех национальных общественных организаций региона, - отметил председатель Совета региональной общественной ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области» Фаик Алиев. - Основная наша задача - укрепление межнациональных отношений, взаимопонимания и дружбы между народами, которые проживают в Смоленской области. За то время, что вы, Алексей Владимирович, руководите областью, отношение к национальным организациям поменялось в лучшую сторону, нам стало намного комфортнее работать. Как доказательство - успехи Национального конгресса, которых мы смогли достичь благодаря системной работе и вашему содействию.

Глава региона в свою очередь подчеркнул ключевую роль национальных организаций в поддержании межнационального и межконфессионального согласия:

- Владимир Владимирович Путин всегда подчёркивает, что для России - дОма сотен народов и этносов - межнациональное согласие является безусловным приоритетом, важнейшим условием существования государства. Сегодня Национальный конгресс, который возглавляет глубокоуважаемый Фаик Закирович Алиев, объединяет 23 общественные национальные организации. Они в свою очередь представляют интересы свыше 130 национальностей и народов, проживающих на Смоленщине, которые благодаря нашей общей совместной работе чувствуют себя комфортно, живут в мире и согласии, уважая традиции и обычаи друг друга. Я всем вам, глубокоуважаемые коллеги, очень благодарен за это.

Места памяти

Беседа с главой региона проходила в формате диалога, во время которого представители Национального конгресса рассказали о волнующих их вопросах. Так, Фаик Алиев предложил увековечить память мирных жителей, погибших в Смоленской области в годы фашистской оккупации. Представители Национального конгресса готовы подключиться, в том числе и финансово, к созданию мемориального комплекса на Вязовеньковском братском захоронении в Смоленске. Также есть идея обустроить Аллею Памяти в Реадовском парке.

- Конечно, я поддерживаю это предложение и считаю целесообразным поддержать вашу инициативу, - ответил глава региона. - Действительно, в годы Великой Отечественной войны Смоленщина понесла одни из самых многочисленных потерь среди гражданского населения. Здесь было уничтожено более полумиллиона мирных жителей. Что касается Реадовки, то там мы, безусловно, такую Аллею Памяти создадим - я дам соответствующее поручение главе города. Если же говорить про мемориальный комплекс в Вязовеньках, то считаю, что данный вопрос требует детального обсуждения с привлечением широкой общественности: наших ветеранов, жителей Смоленска, архитекторов, краеведов и иных заинтересованных лиц. В этом вопросе нельзя спешить. В качестве места для дискуссии предлагаю рассмотреть площадку Общественной палаты Смоленской области. И если мнение большинства совпадёт, то при финансировании строительства мемориала 50% будет направлено из бюджета Смоленской области, ещё 50% составят внебюджетные источники, которые вам, Фаик Закирович, предстоит аккумулировать.

Зампредседателя «Национального конгресса Смоленской области» Руслан Сидоренков в связи с предстоящим празднованием 60-летия первого полёта человека в космос поднял тему об установке памятника Юрию Гагарину в Смоленске - например, около торгового центра «Гамаюн».

- Идея здравая, правильная, - ответил Островский. - Спасибо за эту инициативу. Мы, естественно, как власть и я дам такое поручение главе города, обеспечим всё, что будет зависеть от компетенции городских властей, но с одной оговоркой - территория возле «Гамаюна», которую вы предлагаете, не подходит, поскольку там земля находится в частной собственности. Место для установки монумента, безусловно, нужно будет определить исходя из того, чтобы оно соответствовало и памятнику, и масштабу личности Юрия Алексеевича Гагарина. Убеждён, что этот вопрос также требует широкого общественного обсуждения и есть смысл рассмотреть его на площадке региональной Общественной палаты, которая возьмёт на себя функцию посредника с точки зрения выбора места для установки памятника.

Также губернатор напомнил, что глава кабинета министров Дмитрий Медведев ранее уже поддержал идею создания федерального организационного комитета по подготовке к празднованию в 2021 г. 60-летия первого полёта в космос. Установку памятника Гагарину Алексей Островский предложил включить в список мероприятий, возможность финансирования которых обсудят в федеральном центре.

Кто крайний?

Председатель Белорусской национально-культурной автономии Смоленской области Сергей Кривко рассказал, что граждане иностранных государств порой жалуются на периодически возникающие многодневные очереди в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД (ул. Багратиона, д.13а). При этом ни здание, где расположено учреждение, ни его двор не рассчитаны на большое количество людей.

- Вопросы, которые вы подняли, справедливые и с точки зрения защиты интересов смолян, проживающих в этом микрорайоне, и с точки зрения комфорта иностранных граждан, - подчеркнул губернатор.

Основываясь на его поручении, в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД уже прошла рабочая встреча руководства ведомства с представителями «Национального конгресса Смоленской области». На ней удалось договориться о благоустройстве прилегающей дворовой территории, включении представителей Ассоциации в Общественный совет при УМВД, организации специалистами миграционной службы ежемесячных бесплатных консультаций для иностранных граждан в Центре народного единства (ул. Дзержинского, д.11) и др.

Народы расскажут о себе

Участники встречи также обсудили возможность создания в Смоленске этногородка. Фаик Алиев рассказал, что такая площадка, где представлены культуры всех народов, проживающих на территории региона, успешно работает в Калужской области, привлекая большое количество туристов.

- Спасибо, хорошая идея! - поблагодарил Островский. - Она перекликается с тем, о чём я уже много лет говорю. Надо отправить кого-то из профильных подчинённых, а возможно, и моего заместителя Ростислава Леонидовича Ровбеля, чтобы изучили калужский опыт - важно понять, что на себя взяло государство в лице региональной или муниципальной власти, а что на себя взял бизнес. И если мы на троих - региональная власть, муниципальная власть и бизнес - создадим некий синергетический эффект, то нужно посмотреть, где можно в Смоленске повторить этот калужский опыт. Для всех объединений, которые входят в Национальный конгресс, это будет в том числе форма заработка для поддержания деятельности организаций.

Председатель Совета Смоленской региональной общественной организации «Русско-немецкий Дом» Ольга Траутвейн рассказала, что этногородок есть и в Саратове. Губернатор поручил начальнику департамента по внутренней политике Руслану Смашневу изучить опыт Калуги и Саратова, чтобы создать подобный этногородок на Смоленщине.

Инна МАКАРОВА

Справка «КП»

«Национальный конгресс Смоленской области» - социальный партнёр администрации региона в реализации государственной национальной политики. Активное взаимодействие органов власти с национальными общественными организациями помогает оказывать поддержку представителям разных народов в адаптации к русской культуре и местным традициям, противостоять проявлениям экстремизма и ксенофобии.