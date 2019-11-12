Где в Смоленске 13 ноября отключат горячую воду
В Смоленске 13 ноября с 08.00 до 18.00 из-за ремонта на сетях "Квадры" планируется отключение горячей воды:
- с бульвар Гагарина, 2/9, 4;
- пр-т Гагарина, 11, 12/1, 12а, 12б, 12в, 13/2, 14/2, 15, 17, 17а, 19, 21;
- ул. Урицкого, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а;
- ул. Раевского, 1, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 10;
- ул. Октябрьской революции, 13, 13а, 15, 17, 24, 26, 28, 30, 32, 36;
- ул. Николаева, 3, 5;
- ул. 2-я Краснинская, 7, 7/2;
- ул. Неверовского, 1;
- ул. Ново-Рославльская, 7, 11;
- ул. Памфилова, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 7, 9;
- ул. Кирова, 47, 55, 55а, 57, 59, 61;
- ул. Коммунальная, 5, 10.
ИСТОЧНИК KP.RU