Снова в игре

Сколько рабочих мест на нём создано? Каковы планы по развитию? Об этом руководитель предприятия рассказал во время рабочего визита главы региона в Рославльский район.

«Гласс Маркет» специализируется на выпуске стеклотары для пищевой и парфюмерной промышленности. Напомним, в нынешнем году эта компания полностью выкупила имущество предприятия «Ситалл» - рославльского стекольного завода, который с конца 90-х гг. прошлого века являлся одним из лидеров российского рынка в своей отрасли, однако был вынужден приостановить работу в связи с тяжёлой экономической ситуацией и накопившимися долгами.

Губернатор ознакомился с производственной деятельностью предприятия и условиями труда, созданными для персонала. Как сообщил ему генеральный директор компании Николай Савчин, сегодня на предприятии трудятся более 700 человек. Десять производственных линий завода позволяют выпускать около 17 млн единиц стеклотары в месяц.

- Алексей Владимирович, хочу проинформировать вас, что сейчас работы ведутся на двух стекловаренных печах, - рассказал Савчин. - В наших ближайших планах - строительство новой третьей печи. Объёмы производства растут - за десять месяцев нынешнего года мы выпустили более 150 млн бутылок и флаконов, что значительно превышает прошлогодние показатели. В денежном эквиваленте это около 1,1 млрд руб. По предварительным оценкам объём выпуска составит около 200 млн единиц стеклотары.

Основными деловыми партнёрами нашего предприятия являются компании «Русский Стандарт» и «Хортица». Также наладили взаимодействие и с предприятиями парфюмерно-косметической промышленности - крупными заказчиками выступают Delta Parfum, «Позитив Парфюм». Кроме этого, мы ориентированы на экспорт и поставляем свои товары в Республику Беларусь, Армению, Республику Молдова, Азербайджан и другие страны. В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» ведём переговоры с европейскими фирмами, в частности, польскими, литовскими, австрийскими, о начале поставок стекольной продукции.

Хочу также сообщить, что мы уделяем особое внимание условиям труда работников завода - модернизируем систему освещения, обеспечиваем всех сотрудников спецодеждой и средствами защиты, а также ведём постоянную работу по повышению заработной платы и премиальных выплат.

- Я очень рад, что при активной поддержке администрации Смоленской области, в рамках исполнения поручений, которые я давал своим подчинённым, нам совместно с вами удалось сохранить столь значимое для Рославльского района и всего региона в целом предприятие. Рад, что благодаря совместным действиям получилось сохранить рабочие места. При этом вселяет оптимизм, что люди получают достойную зарплату и в перспективе вы планируете ещё больше расширить штат. Будем и дальше вас поддерживать - оказывать содействие в выходе на новые рынки сбыта, в иных вопросах. Если нужно, обращайтесь, будем помогать так же, как и ранее. Спасибо за инвестиции в регион, - резюмировал Островский.

Инна МАКАРОВА