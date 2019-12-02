Смоленщине обещают экономический прорыв

Губернатор Алексей Островский принял участие в совместном заседании комитета Смоленской областной Думы по экономическому развитию и инвестициям и комитета по бюджету, налогам и финансам, в ходе которого обсуждались проекты федеральных законов, регулирующих вопросы защиты и поощрения капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации - в ноябре они были направлены правительством РФ для рассмотрения в Государственную Думу. На мероприятии также присутствовали профильные заместители губернатора и начальники департаментов.

Стоит отметить, что законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» вместе с пакетом сопутствующих законопроектов («О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации») станет основным нормативным правовым актом (НПА) в сфере регулирования инвестиционной деятельности, в результате чего будут изменены или отменены некоторые действующие в настоящее время НПА, утратившие свою актуальность, а также внедрены новые инструменты, направленные на защиту и поощрение инвестиций в РФ.

Цель правового регулирования, предусмотренного в законопроектах, включенных в данный пакет, - создать максимально комфортные условия для привлечения инвестиций в российскую экономику.

Предваряя обсуждение вопросов повестки, глава региона Алексей Островский обратился к участникам заседания со вступительным словом:

- 18 ноября по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина в Госдуме состоялись Парламентские слушания, посвященные обсуждению четырех важнейших инициатив правительства, в которых приняли участие руководители всех парламентских фракций. Данные инициативы, в случае их реализации, безусловно, качественно улучшат инвестиционный климат в нашей стране, а главное, создадут понятные и прозрачные правила для тех, кто хочет инвестировать в российскую экономику.

И когда председателем Смоленской областной Думы Игорем Васильевичем Ляховым было принято решение о проведении заседаний двух комитетов (комитет по экономическому развитию и инвестициям, комитет по бюджету, налогам и финансам) для обсуждения данных инициатив, мною эта совместная деятельность была поддержана, поскольку, в случае принятия этих федеральных законопроектов, данную работу нужно будет разворачивать на территории всех субъектов Российской Федерации, в том числе, в Смоленской области. Это будет совместная работа администрации региона, меня, как ее руководителя и депутатов во главе с председателем Смоленской областной Думы.

Как глава региона я всецело поддерживаю данное поручение президента и инициативы правительства. Безусловно, принятие этих четырех законопроектов позволит привлечь в экономику страны десятки триллионов рублей, как вновь вложенных средств, так и тех денег, которые в свое время были заработаны на территории Российской Федерации, но вывезены за ее пределы. А значит, эти деньги «придут» и в Смоленскую область, что позволит нам качественно улучшить жизнь смолян.

В рамках обсуждения отмечалось, что новый законопроект («О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации»), во-первых, формирует основы законодательства об инвестиционной деятельности и ее развитии, во-вторых, создает правовую основу для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами. При этом в ходе заседания особо подчеркивалось, что на данный момент на достижение национальных целей развития страны в срок до 2024 года планируется направить более 13 трлн рублей из средств федерального бюджета. Однако, их реализация не может быть обеспечена исключительно за счет государственных ресурсов. В этой связи ожидается, что объем участия бизнеса в осуществлении мероприятий национальных проектов и программ должен превышать объем федерального финансирования не менее чем в 2-3 раза и составить от 26 до 39 трлн рублей.

Кроме того, законопроект меняет подход к регулированию инвестиционной деятельности. Так, устанавливаются общие правила, которые должны применяться ко всем организациям, реализующим инвестиционные проекты (общий инвестиционный режим), а также предусматривается специальный режим для организаций, реализующих инвестиционные проекты на основании соглашений о защите и поощрении капиталовложений (проектный инвестиционный режим).

Документ также предусматривает, что при объеме собственных инвестиций от 250 млн до 5 млрд рублей в проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики инвесторам, заключившим СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений), гарантируется неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам (за исключением государственных пошлин), на срок от 6 до 20 лет. В случае вложения собственных средств в объеме более 10 млрд рублей инвесторам могут быть гарантированы такие дополнительные условия, как вывозные таможенные пошлины, квоты на различные ресурсы, ставки платы по обязательным платежам и пр.

Далее участники заседания рассмотрели проекты федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

В частности, отмечалось, что в целях повышения стабильности ведения инвестиционной деятельности вводится трехлетняя отсрочка вступления в силу актов законодательства, предусматривающих увеличение ставок либо отмену пониженных ставок по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, транспортному налогу и земельному налогу. По остальным налогам и сборам порядок вступления в силу актов законодательства останется прежним.

В завершение обсуждения комитет по экономическому развитию и инвестициям и комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовали Смоленской областной Думе поддержать проекты данных федеральных законов и направить соответствующие отзывы в профильные комитеты Государственной Думы.

По итогам заседания состоялся пресс-подход для представителей средств массовой информации.

- Все 7,5 лет, на протяжении которых мне доверено право возглавлять Смоленскую область, мы строим работу исполнительной и представительной ветвей власти по аналогии с Федерацией, - сказал Алексей Островский. - И все те задачи, которые стоят перед регионом и направлены на повышение благополучия смолян, решаем совместно с депутатским корпусом и руководством Смоленской областной Думы.

В преддверии серьезных федеральных изменений - принятия ряда серьезнейших законопроектов, которые правительство внесло в Государственную Думу, мы с председателем Смоленской областной Думы также приняли решение провести профильные комитеты совместно с членами администрации, которые курируют те или иные направления по компетенции данных законопроектов. Сегодняшнее обсуждение показало, что депутатский корпус и представители администрации области выступают единым фронтом и нацелены на решение тех задач, которые будут поставлены перед регионами после принятия этих стратегически важных федеральных законопроектов. Мы очень рассчитываем, что те триллионы рублей, которые поступят в экономику Российской Федерации, в том числе, будут применимы для решения инвестиционных и социальных задач Смоленской области.

Хочу также отметить, что благодаря совместной работе региональных парламентариев и администрации области за последние годы инвестиционное законодательство Смоленской области качественно изменилось в лучшую сторону. Мы создали все необходимые инструменты и преференции, которые позволяют инвесторам вкладывать средства в экономику региона, будучи уверенными в их безопасности и в том, что эти финансовые вложения принесут им прибыль. Это и индустриальные парки, это и территория особой экономической зоны, это и территория опережающего социально-экономического развития. Поэтому очень радует, что мы находимся в тренде федеральных решений.

- В результате введения данных законопроектов у нас появится возможность совершить экономический прорыв, - сказал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. - Мы достигнем результата только при консолидированном подходе, когда все ветви власти и общественность будут работать в одном направлении. Сейчас все субъекты страны с большим вниманием рассматривают данные законопроекты. Уверен, что по ходу их реализации нас ждет много нововведений.

Мы совместно с Алексеем Владимировичем нацелены решать экономические задачи на территории области. Считаю, что у нашего региона есть хорошие перспективы, учитывая удобное географическое положение Смоленской области.