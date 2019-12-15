Их миссия – поиск

В Смоленске прошла масштабная конференция, посвященная итогам работы Вахты в этом году. Поисковики из 19 регионов России, представители Беларуси обсудили результаты поискового сезона.

В этой работе нет границ, нет возрастов. Она основывается на добровольном желании сохранить историю, сохранить правду. Поисковик – это не профессия, это – выбор. Представители движения из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Томска, Ярославля, Татарстана, Свердловской области, Республики Коми, Северной Осетии и других регионов России приехали в Смоленск, чтобы закрыть сезон Вахты Памяти – 2019 и озвучить планы на будущие годы.

- Все наши гости сегодня вложили свой особый вклад в поиск. За сезон в Вахте принимает участие не меньше 30 регионов России, сегодня здесь 19 из них. Каждый год поиска для нас особенный. Сейчас я вспоминаю, как мы прощались с поднятыми солдатами на последних в этом году экспедициях. Мы разбирали времянку, где хранятся останки бойцов. Все выстроились в живую цепочку из 500 человек и передавали останки друг другу, чтобы потом увезти их в храм. В этот момент в каждом, даже самом практичном человеке, просыпаются самые добрые чувства, личная причастность к тому, чем мы занимаемся, - рассказывает координатор регионального проекта Партии «Единая Россия» «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

Фото: smolensk.er.ru.

Что запомнилось поисковикам в этом году больше всего: кто-то поднял своего первого солдата, кто-то обрел новых друзей и коллег, у кого-то в памяти останутся вечера у костра и военные песни под гитару. В поиске нет места равнодушию и черствости. Каждый здесь находит свое место.

Алексей Соловьев – командир поискового отряда «Орленок» из Екатеринбурга. В этом году делегация участвовала сразу в нескольких Вахтах Памяти. Он отмечает, что для отряда сезон был благодатным.

- Впервые мы оказались на Смоленской земле 9 лет назад, за это время у нас расширилось количество поисковых отрядов. Каждый раз, возвращаясь в свой тыловой регион, мы рассказываем молодежи, что происходило здесь 75 лет назад, чем мы занимаемся. Многие школьники и студенты записываются в отряды, чтобы прочувствовать эту атмосферу поиска. Для нас этот сезон очень удачный. В преддверии юбилея Победы у нас появился богатый материал, который пригодится, чтобы рассказывать ребятам о войне, - говорит Алексей.

Вахта Памяти объединяет судьбы. За десятки лет кропотливой работы, начиная с 1999 года, только на Смоленской земле поисковики смогли поднять тысячи солдат из разных уголков бывшего Советского Союза. Сотни семей побывали здесь, увезли на Родину останки своих дедов и прадедов. Сегодня будет подписано соглашение о сотрудничестве между российскими и белорусскими поисковиками. Для этого в Смоленск приехали представители Беларуси. Гостей также приветствовала ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

От имени секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководителя поискового отряда «Славяне» Игоря Ляхова с окончанием сезона поисковиков поздравил руководитель регионального исполкома партии Андрей Ширяев.

- Семь лет назад было подписано соглашение между региональным отделением партии, в лице её секретаря Игоря Ляхова, и поисковым движением Смоленщины. С того момента мы работаем вместе. Количество наших совместных проектов увеличивается, они становятся все эффективнее. В рамках федерального проекта «Единой России» «Историческая память» в регионе реализуются и другие патриотические направления: «Связь поколений», «Защитникам Отечества посвящается...», «Гнездовские курганы», акции «Доброхоты» и «Забота». Мы искренне благодарим поисковиков за их работу, - подчеркнул Андрей Ширяев, вручая памятные грамоты и сувениры.

Тот колоссальный труд, который ложится на плечи поисковиков, сложно измерить. Только за 2019 год в экспедициях приняло участие 2 483 человека. Было поднято 2 243 бойца, у 256 из них были медальоны, у четырех – награды, у 23-х - именные вещи. Установлено 121 имя, 31 семья спустя десятилетия дождалась своего героя.

Фото: smolensk.er.ru.

Работа поисковиков не закончится пока не будет поднят последний солдат. С этим девизом участники Вахты Памяти идут по жизни. За самоотдачу, неравнодушие, верность поиску многие из них были награждены сегодня. По словам координатора регионального проекта Партии «Единая Россия» «Связь поколений», лидера поискового движения на Смоленщине Нины Куликовских, планы на будущее уже построены.

В 2020 году продолжит свою работу проект «Единой России» «Забота», который направлен на помощь старикам и многодетным семьям в деревнях, где разбивают лагерь поисковики. Будет издана уже пятая по счету книга «Никто не забыт», расширится экспозиция Центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме. Но, пожалуй, самой важной задачей плана по-прежнему остается поиск. Найти и поднять как можно больше бойцов, павших за Родину – добровольная миссия каждого поисковика.